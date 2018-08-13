مشاركتي في مسابقة تحليل محتوى صورة عن عيد الأضحى

اللّه سبحانه وتعالى لم يجعل حرجاا على عباده وانما كتبها على القادرين منهم فيتقاسموها مع اخوانهم المغلوب على امرهم منهم فقال سيد البشر محمد صلى الله عليه

وسلم "

من كان له سعة ولم يضح فلايقربن مصلا "