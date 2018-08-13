مشاركتي في مسابقة تحليل محتوى صورة عن عيد الأضحى

N

Nounous nina

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#1
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#1

images.jpg بسم الله الرّحمان الرحيم images.jpg
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🐏🐑 العاشر من ذى الحجة هو احد اسعد ايام المسلمين في مختلف اقطاب العالم فهو تذكرة لهم بنبي الله ابراهيم عليه السلام الذي هم ملبياا لرغبة خالق الكون فاخذا.

ابنه اسماعيل عليه السلام ليضحيه بعدما راي نبي الله ابراهيم امر الله له في المنام فلبي هو وابنه هته الرغبة وهم اعلم بسعة رحمة الله عز وجل ولطفه بعباده وكان الامر
كذ لك فالله قد من عليهم بكبش يذبح بدلا من اسماعيل عليه السلام😀😀😀😀




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🐏وتيمنا بهذا اليوم المبارك يحتفل المسلمون كل عام بهاته المناسبة العظيمة في ثوابها وفي قيمتها فيقول عز وجل جلاله في قوله الكريم "فصلي لربك وانحر "الاان.

اللّه سبحانه وتعالى لم يجعل حرجاا على عباده وانما كتبها على القادرين منهم فيتقاسموها مع اخوانهم المغلوب على امرهم منهم فقال سيد البشر محمد صلى الله عليه
وسلم " من كان له سعة ولم يضح فلايقربن مصلا "


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وتكمن فائدة الاضحة على المستوى المعنوى في ابراز مدى تكافل المؤمنين فيما بينهم فيتم النحر عقب صلاة العيد في جو يملئه التكبير والاجلال لخالق هذا الكون فيقول

عليه الصلاه والصلام "من ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه واصاب سنة المسلمين " فى كتاب الله عز وجل لم يتم قد ذكر حجم الاضحة كبيرة او صغيرة فكل من المسلمين

ومقدوره والاهم يظهر في قول رسول الله عليه الصلاةةوالسلام "اربع لايجوز في الاضاحى :العوراء بين عورها والمريضة بين مرضها والعرجاء بين ضلعها والكسير التى

لاتنقي "

وهنا ايها اللاماوين نجد هاته الصورة اللتى تعكس ظاهرة لاهروب منها في مجتمعنا الحالى :










في هته الصورة المراة تتذمر على حجم الخروف الذى احظره زوجها بمناسبة العيد فهمت قائلتا :ماهذا يارجل هل خروف ام خريف هل رايت خواريف جيراننا اللتى

لاتطيق على الحركة من كبر حجمها 😈😈😈😈 لقد رايت القط وهو يركض وراء خروفك هاذا وبعد ان اشتدت الناوشاتودخل الشيطان بينهم 👹👹👹👹 بينهم اراد
الرجل ان يحمر وجهها كما ارادت هى ان يحر وججها بخروف العيد امام الجيران فاعطاها تلكم اللكمات التى تحمر الوجه وتملؤ العين 😲😲😲😲



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العنف ظاهرة انكرها الله تعالى ورسوله الكريم ويظهر ذلك من خلال القوانين الالاهية المنصفة للمراة وحقوقها فكل رجل يخول له برفع يده على مراة مهما كانت صفتها

تسقط رجولت😎😎😎😎😎😎😎


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