مشاركتي في مسابقة تحليل محتوى صورة عن عيد الأضحى (عقــ اللمه ــيد)

عيد الأضحى ..أضحى غير عيد عند الكثير من الناس

فسدت القلوب و تغيرت النوايا و اصبح الرياء يطغى على ظاهر وباطن الناس

فأصبح عيد مظاهر و تفاخر و أصبح عيد أذية الجار الفقير بقصد و غير قصد، قبل العيد و اثناء العيد..فضاعت من العيد قيمتة الروحية و الايمانية

و ذهب معه جوهره و هو التقرب من الله

أضحت العبادات في العيد عادات عن الناس ،مغالاة في الاسعار ،فلا حول ولا قوة للمسكين ،

يتباهون بما حجم ما يشترون فلا يبقى للميسرو في سوق أضحية الا من لها هيكل عظام مكسوة بجلد و منفوخة بصوف

فضاعت نفحات العيد الايمانية و ذهب معها الأجر.

الزوجة :ما انت فاعل يا رجل ،منزل جارتنا حليمة صاخب ببعبعات و صيحات كبشها السمين،اشتراه زوجها هذا الصباح حتى انه طلب العون بالجيران ليدخول معه الى المنزل،نعم الرجال هو



"ما يعمرش العين يا عميروش كيما يعمروها كباش سيادك"

عميروش للزوجة "خصك لي يعمرلم للعين هاكي ..رطاااااخ ..و اذا ما كفاك نعمرلك العين الزاوجة"

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يحمل جردته و يقرأ عنوان (العنف ضد النساء). و انت أتيتني بكُبيش هو و القط سيان ،أصبحت أخاف عليه من القطط من كبر حجمه ما شاء الله"ما يعمرش العين يا عميروش كيما يعمروها كباش سيادك""خصك لي يعمرلم للعين هاكي ..رطاااااخ ..و اذا ما كفاك نعمرلك العين الزاوجة"...........يحمل جردته و يقرأ عنوان (العنف ضد النساء).

فيقول في نفسه آأآه لو تعيش ما أعيشه مع زوجتي الثرثارة لغيرت عنوان عنوان الموضوع يا صاحب الموضوع الى فنيات لكم النساء.



عيد أضحى مبارك على الجميع ان شاء الله

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