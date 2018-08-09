مشاركتي في مسابقة تحليل محتوى صورة عن عيد الأضحى (عقــ اللمه ــيد)

عقــ اللمه ــيد

عقــ اللمه ــيد

:: مرشح للإشراف ::
منتديات التعليم المتوسط
منتدى مشكلتي
طاقم المرشحين
#1
إنضم
7 ديسمبر 2009
المشاركات
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الإعجابات
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محل الإقامة
بين ثنايا الأرض لا محاله.
الجنس
ذكر
#1
MPgzH.gif

عيد الأضحى ..أضحى غير عيد عند الكثير من الناس
فسدت القلوب و تغيرت النوايا و اصبح الرياء يطغى على ظاهر وباطن الناس
فأصبح عيد مظاهر و تفاخر و أصبح عيد أذية الجار الفقير بقصد و غير قصد، قبل العيد و اثناء العيد..فضاعت من العيد قيمتة الروحية و الايمانية
و ذهب معه جوهره و هو التقرب من الله
أضحت العبادات في العيد عادات عن الناس ،مغالاة في الاسعار ،فلا حول ولا قوة للمسكين ،
يتباهون بما حجم ما يشترون فلا يبقى للميسرو في سوق أضحية الا من لها هيكل عظام مكسوة بجلد و منفوخة بصوف
فضاعت نفحات العيد الايمانية و ذهب معها الأجر.
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..........

الزوجة :ما انت فاعل يا رجل ،منزل جارتنا حليمة صاخب ببعبعات و صيحات كبشها السمين،اشتراه زوجها هذا الصباح حتى انه طلب العون بالجيران ليدخول معه الى المنزل،نعم الرجال هو
و انت أتيتني بكُبيش هو و القط سيان ،أصبحت أخاف عليه من القطط من كبر حجمه ما شاء الله
"ما يعمرش العين يا عميروش كيما يعمروها كباش سيادك"
عميروش للزوجة "خصك لي يعمرلم للعين هاكي ..رطاااااخ ..و اذا ما كفاك نعمرلك العين الزاوجة"o_Oo_O
...........
يحمل جردته و يقرأ عنوان (العنف ضد النساء).:cool:
فيقول في نفسه آأآه لو تعيش ما أعيشه مع زوجتي الثرثارة لغيرت عنوان عنوان الموضوع يا صاحب الموضوع الى فنيات لكم النساء.:-p:-p

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عيد أضحى مبارك على الجميع ان شاء الله

شكرا لكم على المتابعة و الردود
 
السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#2
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
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الإعجابات
61,529
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محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
#2
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
فعلا أصبحنا في وقت عوض ان نرتفع درجات في التفكير
وقعنا الى الاسفل أعجبني الحوار الذي اضفته بين عميروش وزوجته
وذاك الخروف الرضيع المسكين خلعاتو البونيا :LOL:
بالتوفيق ان شاءالله
 
عقــ اللمه ــيد

عقــ اللمه ــيد

:: مرشح للإشراف ::
منتديات التعليم المتوسط
منتدى مشكلتي
طاقم المرشحين
#3
إنضم
7 ديسمبر 2009
المشاركات
17,371
الإعجابات
1,763
النقاط
1,886
محل الإقامة
بين ثنايا الأرض لا محاله.
الجنس
ذكر
#3
قال السلطانة:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
فعلا أصبحنا في وقت عوض ان نرتفع درجات في التفكير
وقعنا الى الاسفل أعجبني الحوار الذي اضفته بين عميروش وزوجته
وذاك الخروف الرضيع المسكين خلعاتو البونيا :LOL:
بالتوفيق ان شاءالله
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اهلا الاخت سلطانة
فعلا حب الظهور و التباهي يُعمي القلوب..فلا الفكر سليم بتفكيره و لا القلب صالح بنواياه..و النتيجة كما تلاحظين ..ربما زيارة عند طبيب الأعين و ربما نظارات هههه
شكرااا على المرور.
 
faith8

faith8

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى الصحة العام
ركن الصحة النسائية (خاص)
طاقم المرشحين
#4
إنضم
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المشاركات
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1,286
محل الإقامة
الجزائر العاصمة
الجنس
أنثى
#4
ههنههههه تحليل فكاهي وممتع وهادف يعطيك الصحة اضحك الله سنك والله عشت مع الحوار واحداثو
اما اناس المظاهر فما عسانا الا ان نقول ربي يهديهم
بالتوفيق
 
عقــ اللمه ــيد

عقــ اللمه ــيد

:: مرشح للإشراف ::
منتديات التعليم المتوسط
منتدى مشكلتي
طاقم المرشحين
#5
إنضم
7 ديسمبر 2009
المشاركات
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1,886
محل الإقامة
بين ثنايا الأرض لا محاله.
الجنس
ذكر
#5
قال faith8:
ههنههههه تحليل فكاهي وممتع وهادف يعطيك الصحة اضحك الله سنك والله عشت مع الحوار واحداثو
اما اناس المظاهر فما عسانا الا ان نقول ربي يهديهم
بالتوفيق
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اهلا بكِ في موضوعي الاخت @faith8
ههههه الحمد الاه لي عجبكم الحوار.
طبعا الناس ولات تاع مظاهر و أعطت للعيد بعد دنيوي اكثر من بعده و قيمته الدينية.و هذا ما أذهب بنة العيد عندنا
شكرااا لمرورك أختاه.
 
Malika Tlm

Malika Tlm

:: عضو متألق ::
#6
إنضم
3 مارس 2014
المشاركات
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الإعجابات
11,100
النقاط
191
الجنس
أنثى
#6
السلام عليكم
صح والله الناس اتخدت الأعياد بلتفاخر والتظاهر
لهذا أصبحت نكهته منعدمة تماما عكس ما كانت من قبل
حولر جميل وهادف في نفس الوقت
شكرا لك أخي
ربي يهدينا لطريق الخير
تحياتي
 
عقــ اللمه ــيد

عقــ اللمه ــيد

:: مرشح للإشراف ::
منتديات التعليم المتوسط
منتدى مشكلتي
طاقم المرشحين
#7
إنضم
7 ديسمبر 2009
المشاركات
17,371
الإعجابات
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النقاط
1,886
محل الإقامة
بين ثنايا الأرض لا محاله.
الجنس
ذكر
#7
قال Malika Tlm:
السلام عليكم
صح والله الناس اتخدت الأعياد بلتفاخر والتظاهر
لهذا أصبحت نكهته منعدمة تماما عكس ما كانت من قبل
حولر جميل وهادف في نفس الوقت
شكرا لك أخي
ربي يهدينا لطريق الخير
تحياتي
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و عليكم السلام و رحمة الله
اهلا بكِ الأخت مليكة
اللهم امين
شكرا لمروىك العطر أختي
و أضحى مبارك عبيكم ان شاء الله
 
N

Nounous nina

:: عضو مُشارك ::
#8
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317
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13
محل الإقامة
ساكنة غير هنا
الجنس
أنثى
#8
السلام عليكم
احسنت تعبيرا عن الصورة اخى فالمظاهر لاتعود على اصحابها عادة الا بالمتاعب
ربي يستر العاقبة وفقت
 
عقــ اللمه ــيد

عقــ اللمه ــيد

:: مرشح للإشراف ::
منتديات التعليم المتوسط
منتدى مشكلتي
طاقم المرشحين
#9
إنضم
7 ديسمبر 2009
المشاركات
17,371
الإعجابات
1,763
النقاط
1,886
محل الإقامة
بين ثنايا الأرض لا محاله.
الجنس
ذكر
#9
عقــ اللمه ــيد

عقــ اللمه ــيد

:: مرشح للإشراف ::
منتديات التعليم المتوسط
منتدى مشكلتي
طاقم المرشحين
#10
إنضم
7 ديسمبر 2009
المشاركات
17,371
الإعجابات
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النقاط
1,886
محل الإقامة
بين ثنايا الأرض لا محاله.
الجنس
ذكر
#10
قال Nounous nina:
السلام عليكم
احسنت تعبيرا عن الصورة اخى فالمظاهر لاتعود على اصحابها عادة الا بالمتاعب
ربي يستر العاقبة وفقت
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و عليكم السلام و رحمة الله
الانشغال بالناس و المظاهر و كلامه و ترك الأساس دائما ما يجلب لنا المتاعب
شكراا على مرورك الجميل.
 
بشرى ملاك

بشرى ملاك

:: مشرفة ::
منتدى الحياة الزوجية
طاقم المشرفات
#11
إنضم
18 أفريل 2016
المشاركات
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النقاط
241
محل الإقامة
سعيدة
الجنس
أنثى
#11
هادي هي المشكلة الناس باقية تتعاند، انت شريت كبش غالي انا نشري الغالي عليه والادهى معندهش وفي حاله يوصل حتى يروح يرفده كريدي باش يزوخ برك قدام الناس ماشي قربان لله..
كاين لي وصل يشري زوج وينشررررررر الخبر 😬
الله يهدي الجميع
كيما مزال كاين المتواضعين لي يتمشو على حسابهم...
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مراقبة ::
سيتم تحديد الاقسام...
طاقم المراقبين
#12
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النقاط
1,951
العمر
25
محل الإقامة
قسنطينة
الجنس
أنثى
#12
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هههه ضحكني الحوار هاداك
عطاها بضربة للعين ولات تطير وتشوف اون كولار :LOL:
والله ماعرفتش واش هاد المسابقة، مازال ماشفتش واش هي
نروح نضرب طلة على فكرة المسابقة ونولي بحول الله
خاطر هكا حاسة روحي خارج مجال التغطية ههه
لي عودة ان شاء الله​
 
عقــ اللمه ــيد

عقــ اللمه ــيد

:: مرشح للإشراف ::
منتديات التعليم المتوسط
منتدى مشكلتي
طاقم المرشحين
#13
إنضم
7 ديسمبر 2009
المشاركات
17,371
الإعجابات
1,763
النقاط
1,886
محل الإقامة
بين ثنايا الأرض لا محاله.
الجنس
ذكر
#13
قال بشرى ملاك:
هادي هي المشكلة الناس باقية تتعاند، انت شريت كبش غالي انا نشري الغالي عليه والادهى معندهش وفي حاله يوصل حتى يروح يرفده كريدي باش يزوخ برك قدام الناس ماشي قربان لله..
كاين لي وصل يشري زوج وينشررررررر الخبر 😬
الله يهدي الجميع
كيما مزال كاين المتواضعين لي يتمشو على حسابهم...
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اهلا الاخت بشرى
طبعا ناس بكري كانت تتنافس في الامور الدينية في الصدقات في مساعدة الفقراء في شراء الاضاحي لناس المحتاجة اما ناس الوقت الحالي صارت تتنافس على الظهور بصفة الناس الغنية و المرفهة حتى ولو كلفهم ذلك كيما تفضلتي علينا ..الدين ولا الكريدي..الاع يهديهم ..و بالطبع مزال كاين ناس عارفين قيمة العيد و الهدف من العيد و مازالت متمسكة بالتقاليد العريقة ذات القيمة الدينة لعيد الاضحى
شكرا على المرور العطر الاخت ملاك.
 
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