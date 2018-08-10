الفيسبوك أو المنتدى ماذا أختار !؟

كثير هم ممن يجعلون الفكرتين والمجالين وجها لوجه في خانة المقارنة والتفضيل بينهما بينما لا يوجد مجال للمقارنة بل لا جدوى من ذلك فالاثنين جزيرتين في نفس المحيط وفيها جزر أخرى. ولكل جزيرة قواعد للعيش والاستمتاع والبقاء فيها لكن انتبه قرارك بالعيش في جزيرة واحدة وتفضيلها على البقاء يفوت عليك الاطلاع والاستمتاع بمزايا وفوائد الجزر الاخرى.

العيش في الفيسبوك للأبد يجعلك تعيش نمط وحيد محدد السلوك والفهم بمعنى أنك لن تخرج من دائرة ما يتشاركه الناس من منشورات مبعثرة ومتنوعة تجعلك تغيّب اهتمامك بمجال تتقنه وتهتم به وتبقى تدور في دائرة مغلقة من منشورات مبعثرة لا تتيقن من صحتها.

انه اخطبوط لا يتوقف عن اغراقك في منشورات متجددة بشكل هستيري يجعلك أسيرا في هذه الجزيرة.

بينما الانتقال بين عوالم أخرى يوسع ادراكك ويفتح نوافذ على مجالات واهتمامات جديدة ومنها عالم المنتديات العريق غير المعروف بالنسبة لمدمني الفيسبوك فقط.

المنتديات مجموعة من أقسام متخصصة في كل مجال ومنظمة بمنتديات وفروع ثانوية للتخصص والتحديد أكثر.

قائمة المواضيع هي كمنشورات الفيسبوك لكنها تتميز عنها بترتيبها في نفس المجال داخل أقسامها فالمواضيع السياسية مرتبة وفق تاريخ نشرها من الاحدث للاقدم في قسم خاص بالسياسة وكذلك المجال الديني والاجتماعي و الرياضة والفني وغيرها. هذا يجعلك تطلع على أكثر من موضوع في نفس المجال.

يمكنك البدء في الاهتمام بمجال معين كالكتابة الأدبية أنشئ مدونتك الخاصة الهادئة حيث لا يمكن ازعاجك بالتعقيبات والردود أو انشئ مدونتك العامة حيث تتلقى المشاركات داخلها.

أكتب عن أي شيء في مختلف مجالات الحياة وطور موهبتك في التواصل والتخاطب والنقاش الواسع حيث يمكنك العودة اليه بسهولة في كل وقت دون جهد في البحث.

الكتابة في المنتديات تجعلك تكتشف موهبتك وتوسع مجال نظرتك للواقع وما يحيط بك إنه يعطيك الفرصة للمشاركة الحقيقية واكتشاف قدرتك على مواجهة مختلف الآراء والانطباعات.

لديك كل الاختيارات لاختبار شخصيتك الحقيقية ومدى ادراكك بالمحيط وتتخلص من نمط وحيد مقيد.

كما انه بالامكان الكتابة والتعقيب على الموضوع واقتباس الردود ووضع الاعجاب يمكنك متابعة جديد المشاركات في كل موضوع على حدى وتستلمه عبر تنبيهات أعلى الصفحة.

التنبيهات أعلى جانب الصفحة تخبرك بجديد المشاركات في المواضيع التي تتابعها وكذلك تلقي الاعجابات على منشوراتك وتعقيباتك.

مجال التواصل مفتوح في المنتدى يمكنك استعمال خانة الحالة والكتابة عليها لايصال فكرة او البوح بخاطرة وبلاغ.

يمكنك التواصل مع باقي الاعضاء بالمحادثة الكتابية كما يمكنك الاستعانة بالطاقم الاداري المسير للمنتدى والمكون من إداريين ومراقبين ومشرفين مخصصين للاشراف على كل قسم محدد وهم في خدمتك دوما فلا تتردد في الاتصال بهم.

كل شيء مجهز في المنتدى للحماية من أخطار محتوى المنشورات والروابط والخصوصية محفوظة.

لا شيء صعب ومعقد في عالم المنتديات الصعب هو عدم قدرتك على تحرير نفسك وفتح نوافذ جديدة للاطلاع على العالم الاوسع عند التخلص من ذلك لن تقع في المقارنة ستعتبر ان الفيسبوك والمنتدى مكملين لبعض والمنتدى اظافة جديرة بالاهتمام وبالمشاركة فيها لتكون عضوا محببا ومميزا وشخصية جديرة بالاحترام والتعرف إليها. المتواجدون في المنتدى الآن هم شخصيات محترمة من فئات متنوعة وحريصة على مد يد المساعدة ومتابعتك بشكل يجعلك تشعر أنك جزء من هذه العائلة.

لا تنجر وراء الاراء البعيدة عن الحقيقة والانطباعات السريعة حول ان تكون عضوا في منتدى هذه المنتديات هي مرحلة ومستوى ثاني ترتفع اليه لتظيف الى مخزونك العلمي والمعرفي وتجاربك الشخصية والاجتماعية أشياء جديدة. وتتعلم التحكم في استعمالك للأنترنت حسب الفائدة.

ستكتشف أشياء جديدة.

الانتقال بين الفيسبوك والمنتدى وعوالم أخرى هو قمة الحرية والاستفادة المتكاملة في استعمالك للانترنت فلا تكبل عقلك بالشائع فقط من المواقع والبرمجيات فعالم الانترنت شاسع وواسع وفيه عدة اظافات ومجالات يمكنك الاستفادة منها ومنها المنتديات العريقة واغتنام فرصة الترحيب بك عضوا معنا في منتدى اللمة الجزائرية.