مجموعة كروشيه صحن تحت الفنجان

اليوم يا بنوتات اللمة رح نشتغل كروشيه قطع نضعها تحت الأكواب

لنرى ما الذي سنحتاجه

3 ألوان التي ترغبين بها

سنارة كروشيه أو إبرة كروشيه كما يسميها البعض

مقص

رح نبدأ باللون الأول ونعمل 5 سلسلة ونقفل العمل بمنزلقة

ثم نرتفع بثلاث سلاسل وبهذا أصبح لدينا العامود الأول

ثم نصنع 15 عامود ونقفل بمنزلقة

وهنا نبدأ بإداخل اللون الجديد ونرتفع بـ 2 سلسلة ونعمل 3 غرزة عامود

ثم نغلق العمل ونكمل على هذا النحو

وهنا نقوم بإدخال اللون الثالث ونكرر ما فعلناه مع اللون الثاني إلا أنني قمت بإضافة سلسلة واحدة بين كل 3 غرز عامود

حتى حصلت على هذا الشكل

وبعدما انتهيت قمت بحياكة 5 وواحدة كبيرة حتى حصلت على مجموعة كاملة