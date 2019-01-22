مجموعة كروشيه صحن تحت الفنجان

سكون الفجر

سكون الفجر

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طاقم المراقبين
#1
إنضم
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النقاط
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محل الإقامة
مدينة جامعة - الوادي -
الجنس
أنثى
#1
salam-taqlidi.gif

اليوم يا بنوتات اللمة رح نشتغل كروشيه قطع نضعها تحت الأكواب
لنرى ما الذي سنحتاجه

3 ألوان التي ترغبين بها
سنارة كروشيه أو إبرة كروشيه كما يسميها البعض
مقص

IMG_3821.JPG

رح نبدأ باللون الأول ونعمل 5 سلسلة ونقفل العمل بمنزلقة

IMG_3822.JPG

ثم نرتفع بثلاث سلاسل وبهذا أصبح لدينا العامود الأول
ثم نصنع 15 عامود ونقفل بمنزلقة

IMG_3824.JPG

وهنا نبدأ بإداخل اللون الجديد ونرتفع بـ 2 سلسلة ونعمل 3 غرزة عامود
ثم نغلق العمل ونكمل على هذا النحو

IMG_3823.JPG

IMG_3825.JPG

وهنا نقوم بإدخال اللون الثالث ونكرر ما فعلناه مع اللون الثاني إلا أنني قمت بإضافة سلسلة واحدة بين كل 3 غرز عامود
حتى حصلت على هذا الشكل

IMG_3816.JPG

وبعدما انتهيت قمت بحياكة 5 وواحدة كبيرة حتى حصلت على مجموعة كاملة

IMG_3837.JPG

IMG_3846.JPG

IMG_3848.JPG

IMG_3852.JPG

أرجوا أن يكون عملي قد نال إعجابكم
إلى الملتقى بإذن الله





 
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