مجموعة كروشيه صحن تحت الفنجان

سكون الفجر
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اليوم يا بنوتات اللمة رح نشتغل كروشيه قطع نضعها تحت الأكواب
لنرى ما الذي سنحتاجه
3 ألوان التي ترغبين بها
سنارة كروشيه أو إبرة كروشيه كما يسميها البعض
مقص
رح نبدأ باللون الأول ونعمل 5 سلسلة ونقفل العمل بمنزلقة
ثم نرتفع بثلاث سلاسل وبهذا أصبح لدينا العامود الأول
ثم نصنع 15 عامود ونقفل بمنزلقة
وهنا نبدأ بإداخل اللون الجديد ونرتفع بـ 2 سلسلة ونعمل 3 غرزة عامود
ثم نغلق العمل ونكمل على هذا النحو
وهنا نقوم بإدخال اللون الثالث ونكرر ما فعلناه مع اللون الثاني إلا أنني قمت بإضافة سلسلة واحدة بين كل 3 غرز عامود
حتى حصلت على هذا الشكل
وبعدما انتهيت قمت بحياكة 5 وواحدة كبيرة حتى حصلت على مجموعة كاملة
أرجوا أن يكون عملي قد نال إعجابكم
إلى الملتقى بإذن الله