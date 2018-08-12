لا تنسى التكبير

سكون الفجر

سكون الفجر

:: مراقبة ::
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طاقم المراقبين
#1
إنضم
29 أوت 2013
المشاركات
10,975
الإعجابات
28,615
النقاط
2,001
محل الإقامة
مدينة جامعة - الوادي -
الجنس
أنثى
#1
السلام عليكم ورحمة الله ..
ليس هناك افضل من هذه الأيام العشر
وقد كان رسولنا صلى الله عليه وسلم
والصحابة والتابعين
يكبرون في الدور والاسواق وفي كل مكان
لذا أرجوا ارجوا أن لا تنسوا التكبير والدعاء في هذه الأيام

الله أكبر الله أكبر الله أكبر
لا إله إلا الله
الله أكبر الله أكبر
ولله الحمد

الله أكبر كبيرا
والحمد لله كثيرا
وسبحان الله بكرةً وأصيلا
وصلى الله على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيرا
 
faith8

faith8

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى الصحة العام
ركن الصحة النسائية (خاص)
طاقم المرشحين
#2
إنضم
9 جوان 2013
المشاركات
6,944
الإعجابات
14,729
النقاط
1,286
محل الإقامة
الجزائر العاصمة
الجنس
أنثى
#2
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك على التذكير في ميزان حسناتك .❤
 
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