لا تنسى التكبير

السلام عليكم ورحمة الله ..

ليس هناك افضل من هذه الأيام العشر

وقد كان رسولنا صلى الله عليه وسلم

والصحابة والتابعين

يكبرون في الدور والاسواق وفي كل مكان

لذا أرجوا ارجوا أن لا تنسوا التكبير والدعاء في هذه الأيام



الله أكبر الله أكبر الله أكبر

لا إله إلا الله

الله أكبر الله أكبر

ولله الحمد



الله أكبر كبيرا

والحمد لله كثيرا

وسبحان الله بكرةً وأصيلا

وصلى الله على سيدنا محمد

وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيرا ​