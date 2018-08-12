حفنة من التوت تقلل الإصابة بأمراض القلب

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لطالما استحوذت هذه الفاكهة على اهتمام الأطباء والمختصين في التغذية، ولا سيما في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية. آخر جديدها ما كشفته دراسة طبية حديثة تفيد بأن تناول حفنة واحدة من التوت يومياً يساعد في خفض احتمالات الإصابة بأمراض القلب بنسبة 40%.يحتوي التوت على مواد مضادة للأكسدة تعرف بالأثيوسيانين، تعطي الفاكهة لونها وتقي من تيبس الشرايين وتخفض ضغط الدم وتقلل الالتهابات.وحذرت الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة "ويست أنجليا" البريطانية، ونشرتها صحيفة "الدايلي ميل" البريطانية، من أن 16% من الوفيات المرتبطة بمشكلات القلب في الدول المتقدمة تنجم بالأساس عن عدم تناول كمية كافية من الفاكهة. ففي بريطانيا، مثلا، يشكل مرض القلب سبباً رئيسياً للوفاة؛ إذ إن واحدة من كل أربع وفيات تحصل بسبب مشكلة في هذه العضلة الحيوية.