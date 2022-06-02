فواكه تحتوي على نسبة قليلة من السكر

تناول الفاكهة هي طريقة صحية لإضافة الفيتامينات الأساسية والمعادن والألياف والماء إلى نظامك الغذائي.غير أن بعض أنواع الفاكهة، مثل الموز والعنب والكرز، تحتوي على نسبة عالية من السكريات الطبيعية (الفركتوز) مقارنة بغيرها من الفواكه.



وإذا كنت تتبع نظاما غذائيا منخفض السكر أو منخفض الكربوهيدرات، فمن المهم معرفة كمية السكر في الفاكهة التي تتناولها.



فيما يلي مجموعة من الفواكه قليلة السكر ولكنها غنية بالمغذيات والفوائد الصحية:



الخوخ:

على الرغم من حلاوته، إلا أن حبة خوخ متوسطة الحجم تحتوي فقط على حوالي 13 غراما من السكر. و"الخوخ مصدر جيد لفيتامين "سي" وكذلك مادة "بيتا كاروتين"،وهي مضادة للأكسدة، ويمكن أن تقلل من تلف الخلايا وتدعم الصحة العامة"، بحسب ما قاله جو كننغهام، اختصاصي التغذية والمدير الإكلينيكي لمستشفى "الصحة الجيدة" (The Gut Health Clinic).











ويعتبر الخوخ أيضا مصدرا للبوتاسيوم، الذي يلعب دورا رئيسيا في وظيفة العديد من أعضاء الجسم وكذلك نظامنا العصبي.



الفراولة:

فاكهة لذيذة وجميلة، وبالإضافة إلى كونها مصدرا جيدا لفيتامين سي وللألياف، تحتوي ثماني حبات فراولة متوسطة الحجم على حوالي 8 غرامات من السكر فقط. كما تحتوي على مجموعة من العناصر الغذائية المفيدة للوقاية من السرطان وتعزيز صحة القلب.



البلاك بيري (التوت الأسود):

فاكهة مليئة بالمواد الكيميائية النباتية المفيدة، المضادة للالتهابات والميكروبات. كوب واحد من التوت الأسود (البلاك بيري) يحتوي على 7 غرامات فقط من السكر. كما أن التوت الأسود مصدر جيد للألياف والفيتامينات "سي" و "إي" و "ك".



الغريب فروت:

خيار رائع لوجبة الفطور، نصف حبة غريب فروت تحتوي على 8.5 غرام من السكر. وبحسب دراسة نشرت في مجلة "Journal of Medicinal Food" فإن تناول نصف حبة غريب فروت قبل الوجبات يساعد في فقدان الوزن.





ولكن هناك ملاحظة هامة، إذ إن الغريب فروت يتداخل مع امتصاص بعض الأدوية مثل أدوية الكولسيترول أو خفض ضغط الدم. لذا من الأفضل استشارة الطبيب قبل إضافتها إلى نظامك الغذائي.



التفاح:

تحتوي تفاحة واحدة متوسطة الحجم على 19 غراما من السكر. وتتكون هذه الفاكهة من حوالي 86 في المائة ماء. إضافة إلى العناصر الغذائية المتنوعة في التفاح، فإنه يساعد في النوم وحالات الإمساك. بحسب ما نشره موقع "لايف ساينس".





البرتقال

كل برتقالة عادية تحتوي على 12 غراما من السكر تقريبا كما أنها غنية بفيتامين سي والألياف، ولكنّ كوبا من عصير البرتقال يحتوي على ضعف كمية السكر وثلث الألياف. كما يحتوي البرتقال على العديد من المواد الكيميائية النباتية المختلفة، بما في ذلك مركبات الفلافانول، التي ترتبط بصحة الجلد وتحسين وظائف المخ.