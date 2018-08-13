السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



تم اليوم إعلان الخبر من طرف بنك entropapy



بأنه سوف يتم إلغاء بطاقة فيزا الإفتراضية ماعدا دول الإتحاد الأوروبي



والسبب خارج عن إرادته وذلك بسبب شركة فيزا الأم التي غيرت من سياستها



وبسبب هذا الخبر تلتحق أنتروباي بباقي البنوك التي تقدم فيزا



وهذه الترجمة الخاصة بالرسالة من enteropay

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معلومات مهمة حول حسابك في Entropayنأسف لإبلاغك أنه بسبب القيود الجديدة المفروضة على جهات إصدار البطاقات ، لم يعد بإمكاننا تقديم بطاقات Visa الافتراضية للأشخاص الذين يعيشون خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA) ولمستخدميها في النرويج.إليك كيفية تأثير هذا التغيير عليك:اعتبارًا من اليوم ، 13 أغسطس 2018 ، لن تتمكن بعد الآن من تعبئة بطاقات Entropay من بطاقات الخصم أو بطاقات الائتمان. ستبقى بطاقاتك نشطة ويمكنك إنفاق أي أموال متبقية.بعد 31 أكتوبر 2018 ، سيتم إلغاء جميع بطاقات Entropay الخاصة بك وحذفها نهائيًا. سيتم إيداع جميع الأموال المتبقية على بطاقات Entropay في محفظة Entropay.يمكنك سحب أموالك من محفظة Entropay إلى حسابك البنكي أو إلى بطاقة ائتمان أو بطاقة خصم. لا يوجد موعد نهائي لسحب أموالك ؛ على الرغم من أنه سيتم حذف بطاقات Entropay الخاصة بك ، ستبقى محفظة Entropay نشطة بعد 31 أكتوبر.إذا كانت بطاقات Entropay مقترنة حاليًا بأي دفعات متكررة (على سبيل المثال ، مع خدمة بث) ، فيجب استبدالها في أقرب وقت ممكن لتجنب انقطاع الخدمة.على الرغم من أن هذا التطوير خارج عن سيطرتنا ، إلا أننا نأسف على ما نفهم أنه سيكون بمثابة إحباط وإزعاج لبعض المستخدمين.