شرح بنك Entropay يلغي بطاقة فيزا الإفتراضية

theking

theking

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#1
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#1
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تم اليوم إعلان الخبر من طرف بنك entropapy

بأنه سوف يتم إلغاء بطاقة فيزا الإفتراضية ماعدا دول الإتحاد الأوروبي

والسبب خارج عن إرادته وذلك بسبب شركة فيزا الأم التي غيرت من سياستها

وبسبب هذا الخبر تلتحق أنتروباي بباقي البنوك التي تقدم فيزا

وهذه الترجمة الخاصة بالرسالة من enteropay
معلومات مهمة حول حسابك في Entropay
نأسف لإبلاغك أنه بسبب القيود الجديدة المفروضة على جهات إصدار البطاقات ، لم يعد بإمكاننا تقديم بطاقات Visa الافتراضية للأشخاص الذين يعيشون خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA) ولمستخدميها في النرويج.
إليك كيفية تأثير هذا التغيير عليك:
اعتبارًا من اليوم ، 13 أغسطس 2018 ، لن تتمكن بعد الآن من تعبئة بطاقات Entropay من بطاقات الخصم أو بطاقات الائتمان. ستبقى بطاقاتك نشطة ويمكنك إنفاق أي أموال متبقية.
بعد 31 أكتوبر 2018 ، سيتم إلغاء جميع بطاقات Entropay الخاصة بك وحذفها نهائيًا. سيتم إيداع جميع الأموال المتبقية على بطاقات Entropay في محفظة Entropay.
يمكنك سحب أموالك من محفظة Entropay إلى حسابك البنكي أو إلى بطاقة ائتمان أو بطاقة خصم. لا يوجد موعد نهائي لسحب أموالك ؛ على الرغم من أنه سيتم حذف بطاقات Entropay الخاصة بك ، ستبقى محفظة Entropay نشطة بعد 31 أكتوبر.
إذا كانت بطاقات Entropay مقترنة حاليًا بأي دفعات متكررة (على سبيل المثال ، مع خدمة بث) ، فيجب استبدالها في أقرب وقت ممكن لتجنب انقطاع الخدمة.
على الرغم من أن هذا التطوير خارج عن سيطرتنا ، إلا أننا نأسف على ما نفهم أنه سيكون بمثابة إحباط وإزعاج لبعض المستخدمين.
 
AZIZ3625

AZIZ3625

:: عضو منتسِب ::
#2
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الجنس
ذكر
#2
دائما نفس الشيء نقوم بفتح حسابات ونشحنها بالعملة الصعبة طلبا في بطاقة الفيزا الافتراضية ولكن مع مرور الوقت يتم الغاء كل شيء وتعرفون كل الذي جرى من قبل انا اظن انها سياسة الغرب اتجاه العرب الذين لم يجدوا خدمات في اوطانهم واصبحنا كالمساكين من بنك لأخر وكأننا نطلب الشفقة ، اختص نفسي انني لن اشحن اي بطاقة افتراضية بعد اليوم اطلاقا ولا حتى بطاقة حقيقية الا اذا كانت في موطني كما انني ساستعمل عملة البتكوين حتى ان نصب فسينصبون على الجميع ، والمصيبة اذا عمت خفت .
 
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