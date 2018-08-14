Toutaacher
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 13 أوت 2018
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- محل الإقامة
- Alger
- الجنس
- أنثى
#غبار-على-المكتب #قصة-رائعة-جدا
...🔛 #إستيقظ الزوج صباحاً تناول فطوره مع زوجته وأرتدى ملابسه وأستعد للذهاب إلى العمل وعندما دخل مكتبه ليأخذ مفاتيحه ، وجد غبار كثير على المكتب وعلى شاشة التليفزيون فخرج في هدوء ، وقال لها : زوجتي حبيبتي ، أحضري لي مفاتيحي من على المكتب ،،،🔑
دخلت الزوجة تأتى بالمفاتيح ، وجدت زوجها قد نقش وسط الأتربة بأصبعه على مكتبه الذي يحمل الكثير من الغبار " أحبك زوجتي "
وإلتفتت لتخرج من الغرفة شاهدت شاشة التلفاز مكتوب عليها بأصبعه وسط الغبار " بحبك يا رفيقة عمري "📺
فخرجت الزوجة من الغرفة ، وأعطت زوجها المفاتيح وتبسمت في وجهه كأنها تخبره أن رسالته قد وصلت وإنها ستهتم أكثر بنظافة بيتها 🌟🌹
..🔛.هذا هو الزوج العاقل الذي إذا أخطأت زوجته لم يسيء معاملتها بل يقابل خطأها بالمعاملة الحسنة ويغير الموقف من غضب وعصبيه وحزن إلى فرح وسرور وإبتسامة 😇
💕 #إنتهت💕
toutaacher
...🔛 #إستيقظ الزوج صباحاً تناول فطوره مع زوجته وأرتدى ملابسه وأستعد للذهاب إلى العمل وعندما دخل مكتبه ليأخذ مفاتيحه ، وجد غبار كثير على المكتب وعلى شاشة التليفزيون فخرج في هدوء ، وقال لها : زوجتي حبيبتي ، أحضري لي مفاتيحي من على المكتب ،،،🔑
دخلت الزوجة تأتى بالمفاتيح ، وجدت زوجها قد نقش وسط الأتربة بأصبعه على مكتبه الذي يحمل الكثير من الغبار " أحبك زوجتي "
وإلتفتت لتخرج من الغرفة شاهدت شاشة التلفاز مكتوب عليها بأصبعه وسط الغبار " بحبك يا رفيقة عمري "📺
فخرجت الزوجة من الغرفة ، وأعطت زوجها المفاتيح وتبسمت في وجهه كأنها تخبره أن رسالته قد وصلت وإنها ستهتم أكثر بنظافة بيتها 🌟🌹
..🔛.هذا هو الزوج العاقل الذي إذا أخطأت زوجته لم يسيء معاملتها بل يقابل خطأها بالمعاملة الحسنة ويغير الموقف من غضب وعصبيه وحزن إلى فرح وسرور وإبتسامة 😇
💕 #إنتهت💕
toutaacher