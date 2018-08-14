راقت لي

Toutaacher

Toutaacher

:: عضو منتسِب ::
#1
إنضم
13 أوت 2018
المشاركات
21
الإعجابات
13
النقاط
3
العمر
35
محل الإقامة
Alger
الجنس
أنثى
#1
#غبار-على-المكتب #قصة-رائعة-جدا
...🔛 #إستيقظ الزوج صباحاً تناول فطوره مع زوجته وأرتدى ملابسه وأستعد للذهاب إلى العمل وعندما دخل مكتبه ليأخذ مفاتيحه ، وجد غبار كثير على المكتب وعلى شاشة التليفزيون فخرج في هدوء ، وقال لها : زوجتي حبيبتي ، أحضري لي مفاتيحي من على المكتب ،،،🔑 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

دخلت الزوجة تأتى بالمفاتيح ، وجدت زوجها قد نقش وسط الأتربة بأصبعه على مكتبه الذي يحمل الكثير من الغبار " أحبك زوجتي "

وإلتفتت لتخرج من الغرفة شاهدت شاشة التلفاز مكتوب عليها بأصبعه وسط الغبار " بحبك يا رفيقة عمري "📺

فخرجت الزوجة من الغرفة ، وأعطت زوجها المفاتيح وتبسمت في وجهه كأنها تخبره أن رسالته قد وصلت وإنها ستهتم أكثر بنظافة بيتها 🌟🌹
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‏ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‏
..🔛.هذا هو الزوج العاقل الذي إذا أخطأت زوجته لم يسيء معاملتها بل يقابل خطأها بالمعاملة الحسنة ويغير الموقف من غضب وعصبيه وحزن إلى فرح وسرور وإبتسامة 😇

💕 #إنتهت💕
toutaacher
 
Chicobustan

Chicobustan

:: عضو منتسِب ::
#2
إنضم
12 أوت 2018
المشاركات
3
الإعجابات
1
النقاط
2
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
#2
لابد من مشاكل في الحياة الزوجيه...ولكن الزوج العاقل يستطيع احتواء المشاكل ..والمراة العاقله تستطيع السيطره على غضب الزوج....
 
rycerz

rycerz

:: عضو فعّال ::
#3
إنضم
26 سبتمبر 2014
المشاركات
1,656
الإعجابات
4,800
النقاط
71
محل الإقامة
แวนคูเวอร์
الجنس
ذكر
#3
قال Toutaacher:
#غبار-على-المكتب #قصة-رائعة-جدا
...🔛 #إستيقظ الزوج صباحاً تناول فطوره مع زوجته وأرتدى ملابسه وأستعد للذهاب إلى العمل وعندما دخل مكتبه ليأخذ مفاتيحه ، وجد غبار كثير على المكتب وعلى شاشة التليفزيون فخرج في هدوء ، وقال لها : زوجتي حبيبتي ، أحضري لي مفاتيحي من على المكتب ،،،🔑 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
دخلت الزوجة تأتى بالمفاتيح ، وجدت زوجها قد نقش وسط الأتربة بأصبعه على مكتبه الذي يحمل الكثير من الغبار " أحبك زوجتي "
وإلتفتت لتخرج من الغرفة شاهدت شاشة التلفاز مكتوب عليها بأصبعه وسط الغبار " بحبك يا رفيقة عمري "📺
فخرجت الزوجة من الغرفة ، وأعطت زوجها المفاتيح وتبسمت في وجهه كأنها تخبره أن رسالته قد وصلت وإنها ستهتم أكثر بنظافة بيتها 🌟🌹
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‏..🔛.هذا هو الزوج العاقل الذي إذا أخطأت زوجته لم يسيء معاملتها بل يقابل خطأها بالمعاملة الحسنة ويغير الموقف من غضب وعصبيه وحزن إلى فرح وسرور وإبتسامة 😇
💕 #إنتهت💕
toutaacher
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---
راكي متأكدة يا الأخت أنّو هاذي ماشي نشعة ؟؟ .. تبانلي لو كان نبهها مباشرة للغبار خير من هذا الجاست المارق الصامط ... وانا في بالي لو كان راح مسح الغبار وحدو و هكذا هي تنتبه وحدها للمرة الجاية .. هكذا برك و فك السوق .. علاش كل هذا الخيال الرومنسي لي ما يصلح غير في لقصص و المسلسلات !!!!!
 
Toutaacher

Toutaacher

:: عضو منتسِب ::
#4
إنضم
13 أوت 2018
المشاركات
21
الإعجابات
13
النقاط
3
العمر
35
محل الإقامة
Alger
الجنس
أنثى
#4
قال rycerz:
---
راكي متأكدة يا الأخت أنّو هاذي ماشي نشعة ؟؟ .. تبانلي لو كان نبهها مباشرة للغبار خير من هذا الجاست المارق الصامط ... وانا في بالي لو كان راح مسح الغبار وحدو و هكذا هي تنتبه وحدها للمرة الجاية .. هكذا برك و فك السوق .. علاش كل هذا الخيال الرومنسي لي ما يصلح غير في لقصص و المسلسلات !!!!!
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اولا شكرا على المرور الكريم
ثانيا العكس لو قالهالها مباشرة ثم تقوم القيامة وعن تجربة نحكي روح نتا وجربها مباشرة وشوف النتيجة وحاجة زيادة نظن انو ماكان حتى راجل يقدر يمسح الغبار في الدار سواء كان متزوج ولا عازب وبالنسبة للخيال الرومنسي لي تحكي عليه بالعكس تماما اذا كنت متزوج جربها بنفس الطريقة وشوف كيفاه زوجتك راح تتقبلها بصدر رحب وجامي تغيضها العكس كانت راح تقولك الى تقلقت منها امسحها نتا واكيد نتا مش راح تتقبل كلامها وتنابزها وووو 😎
 
Toutaacher

Toutaacher

:: عضو منتسِب ::
#5
إنضم
13 أوت 2018
المشاركات
21
الإعجابات
13
النقاط
3
العمر
35
محل الإقامة
Alger
الجنس
أنثى
#5
قال Chicobustan:
لابد من مشاكل في الحياة الزوجيه...ولكن الزوج العاقل يستطيع احتواء المشاكل ..والمراة العاقله تستطيع السيطره على غضب الزوج....
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صح لسانك بارك الله فيك
 
Toutaacher

Toutaacher

:: عضو منتسِب ::
#6
إنضم
13 أوت 2018
المشاركات
21
الإعجابات
13
النقاط
3
العمر
35
محل الإقامة
Alger
الجنس
أنثى
#6
ههههه
قال rycerz:
---
راكي متأكدة يا الأخت أنّو هاذي ماشي نشعة ؟؟ .. تبانلي لو كان نبهها مباشرة للغبار خير من هذا الجاست المارق الصامط ... وانا في بالي لو كان راح مسح الغبار وحدو و هكذا هي تنتبه وحدها للمرة الجاية .. هكذا برك و فك السوق .. علاش كل هذا الخيال الرومنسي لي ما يصلح غير في لقصص و المسلسلات !!!!!
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حاجة اخرى نسيتها مش بالضرورة تكتب نحبك اكتب اي حاجة مثلا كي تلقاي الوقت امسحي منا وربي يعينك عزيزتي ......مثلا لازم يكون خيالك وااااسع
 
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