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راكي متأكدة يا الأخت أنّو هاذي ماشي نشعة ؟؟ .. تبانلي لو كان نبهها مباشرة للغبار خير من هذا الجاست المارق الصامط ... وانا في بالي لو كان راح مسح الغبار وحدو و هكذا هي تنتبه وحدها للمرة الجاية .. هكذا برك و فك السوق .. علاش كل هذا الخيال الرومنسي لي ما يصلح غير في لقصص و المسلسلات !!!!!