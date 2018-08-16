معلومات قيمة

أخبر أفراد أسرتك وجيرانك وزملاءك وأصدقاءك :معلوماااااات قيمة¤ تشعر بالتعب؟*~أشرب كوبا من عصير البرتقال*¤ مصاب بالفطريات؟*~أكثر من تناول الثوم*¤ منزعج من حرقة المعدة؟*~أشرب نقيع البابونج*¤ ينتابك ألم في رأسك؟*~تناول البطاطاالمسلوقة*¤ تعاني ارتفاع مستويات الكوليسترول؟*~أقضم (كمثرى)*¤ تضايقك عوارض الحساسية ؟*~عليك بالاناناس*¤ مفاصلك تؤلمك؟*_ احرص على تناول السمسم*معلومة جديـدة (أول مرة أعرفهـا):• الإغتسال بالمطر شفاء من السحر والمس و العين، و الدليل على أن ماء المطر طاردللشياطين قوله تعالي :( وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنْ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الأَقْدَامَ ) [الأنفال : 11]سبحان اللــّـه لا تبخلو في الإرسال، فكثير من الناس محتاجون لهذه المعلومة، جميعُنا: نفسي نفسيْ *بل ينبغي أن يقول: أمتي أمتي*# صلوّا عليه وَ سلموُا تسليما..أذكرك بمواعيد شرب الماء،جعله الله شفاء من كل داء إن شاء الله .. الوقت المناسب: سوف يضاعف فوائده على جسم الإنسان..عدد (2) كأس من الماء بعد الإستيقاظ من النوم – يساعد على تنشيط الدورة الدموية.كأس (1) من الماء – قبل الوجبة بنصف ساعة – يساعد على الهضم.كأس (1) من الماء – قبل الإستحمام – يساعد على خفض ضغط الدم.كأس (1) من الماء – قبل النوم – يجنب السكتة أو النوبات القلبية.فضلا...مررها لكل من تحب..رسالة خفيفة جدا وفائدتها كبيره اللهم ارح بال من ارسلها واشفه وعافه وارزقه سعة البال والصحه ولكل من قراالرسالهأفضل عشرة أطباء في العالم هم:1- أشعة الشمس.2- كثرة شرب الماء.3- النوم الكافي ليلاً.4- الهواء الطلق النقي.5- المشي نصف ساعة يومياً.6- الغذاء الصحي المتوازن.7- تلاوة القرآن الكريم .. وهو غذاء للروح لايمكن الاستغناء عنه.8- العسل.9- الحبة السوداء.10- القناعةToutaacher