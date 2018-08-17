عيد أضحى مبارك -تهنئة-

السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#1
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
44,353
الإعجابات
61,719
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
#1
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته





تتقدم ادارة منتدى اللمة الجزائرية بتهنئة جميع أعضاءها وروادها بمناسبة عيد الأضحى المبارك



كل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك
سائلين الله عز وجل أن يعيدها على الأمتين الإسلامية والعربية باليمن والمسرات .

مباركٌ عيدكم

مباركٌ عيدكم أهلنا وأحبّتنا في كلّ مكان
مباركٌ عيدكم أمّتنا الإسلامية والعربية
مباركٌ عيدكم وطننا الثّاني ( منتدى اللمة الجزائرية )


تقبّل الله منّا ومنكم صالح الأعمال
وكلّ عام وأنتم لله أقرب وإليه أحبّ








 
عآشقة الجنـة

عآشقة الجنـة

:: مشرفة ::
منتدى المطبخ الجزائري
منتدى عالم المرأة الخاص
طاقم المشرفات
#2
إنضم
27 جويلية 2014
المشاركات
15,943
الإعجابات
39,491
النقاط
13,221
محل الإقامة
أزمير
الجنس
أنثى
#2
السلام عليكم
سأكون أول المباركين بهذه المناسبة السعيدة
عيدكم مبارك وكل عام وانتم بخير
كل عام وانتم الى الله أقرب
صحا عيدكم تعيدو بالصحة و الهنا
عيد سعيد لكل الجزائريين و العرب
 
عقــ اللمه ــيد

عقــ اللمه ــيد

:: مرشح للإشراف ::
منتديات التعليم المتوسط
منتدى مشكلتي
طاقم المرشحين
#3
إنضم
7 ديسمبر 2009
المشاركات
17,441
الإعجابات
1,839
النقاط
1,886
محل الإقامة
بين ثنايا الأرض لا محاله.
الجنس
ذكر
#3
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

الله يسلمك الأخت @السلطانة

كل عام و انتم بألف ألف خير لكم و لنا و لكل عائلة جزائرية
و كل المسلمين بدون ان ننسى العائلة اللماوية كل باسمه الخاص.
تعيدو و تعاودو بالصحة و الهنا ان شاء الله.
 
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