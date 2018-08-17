عيد أضحى مبارك -تهنئة

السلام عليكم

سأكون أول المباركين بهذه المناسبة السعيدة

عيدكم مبارك وكل عام وانتم بخير

كل عام وانتم الى الله أقرب

صحا عيدكم تعيدو بالصحة و الهنا

عيد سعيد لكل الجزائريين و العرب​