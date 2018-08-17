عيد أضحى مبارك -تهنئة

السلطانة
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 19 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 44,353
- الإعجابات
- 61,719
- النقاط
- 821
- محل الإقامة
- الشرق-الوسط
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تتقدم ادارة منتدى اللمة الجزائرية بتهنئة جميع أعضاءها وروادها بمناسبة عيد الأضحى المبارك
كل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك
سائلين الله عز وجل أن يعيدها على الأمتين الإسلامية والعربية باليمن والمسرات .
مباركٌ عيدكم
مباركٌ عيدكم أهلنا وأحبّتنا في كلّ مكان
مباركٌ عيدكم أمّتنا الإسلامية والعربية
مباركٌ عيدكم وطننا الثّاني ( منتدى اللمة الجزائرية )
تقبّل الله منّا ومنكم صالح الأعمال
وكلّ عام وأنتم لله أقرب وإليه أحبّ
تتقدم ادارة منتدى اللمة الجزائرية بتهنئة جميع أعضاءها وروادها بمناسبة عيد الأضحى المبارك
كل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك
سائلين الله عز وجل أن يعيدها على الأمتين الإسلامية والعربية باليمن والمسرات .
مباركٌ عيدكم
مباركٌ عيدكم أهلنا وأحبّتنا في كلّ مكان
مباركٌ عيدكم أمّتنا الإسلامية والعربية
مباركٌ عيدكم وطننا الثّاني ( منتدى اللمة الجزائرية )
تقبّل الله منّا ومنكم صالح الأعمال
وكلّ عام وأنتم لله أقرب وإليه أحبّ