مسـابقة قهوتكم عنــدي -عيد الفطر 1439\2018

سكون الفجر

سكون الفجر

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#1
إنضم
29 أوت 2013
المشاركات
10,592
الإعجابات
28,289
النقاط
1,401
الإقامة
مدينة جامعة - الوادي -
الجنس
أنثى
#1
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عيدكم مبارك وكل عيد وأنتم إلى الله أقرب
وتقبل الله منّا ومنكم صالح الأعمال

أسأل الله أن نكون ممن أعتقت رقابهم خلال الشهر الفضيل .. آمين

ككل عام وفي هذه الأيام المباركة والسعيدة
نطل عليكم بهذه المسابقة الجميلة واللطيفة والتي تجعلنا نشعر كما لو أننا زرنا بعضنا خلال العيد
مسابقتنا المميزة بعنوان

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الهدف من المسابقة هي التقرب من بعضنا ومشاركة أفكارنا وطرق تقديمنا للحلوى والقهوة
نرجوا أن تكونوا في الموعد وأن تشاركوننا


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- يتم تصوير صينية العيد مع الحلويات والقهوة
- تصوير كل حلوى لوحدها مع تسميتها
- تطرح المشاركة بموضوع مستقل بقسم ركن التطبيقات الشخصية لرائدات منتدى المطبخ
- كتابة إسم العضوة لحفظ الحقوق
- يرجى تحميل الصور على مركز تحميل منتدى اللمة لحمايتها من الضياع
- الصور يكون حجمها معقول و مقبول . ليس صغيرا ولا كبير

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وتبدأ المسابقة من الأول من أيام شوال\عيد الفطر المبارك
وتستمر لمدة أسبوعين

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للفائزة بالمركز الأول وسام ..

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ولباقي المشاركات يتحصلن على وسام ..

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تمنياتنا لجميع المشتركات بالتوفيق
سائلين المولى لنا ولكم عيداً سعيداً بقرب الأحباب والأهل
آملين أن نرى مشاركات أكثر تميزا


المسابقة تحت إشراف

لجنة التحكيم:
@أشواق19
@سكون الفجر
أم ياسمينdz
@عآشقة الجنـة




 
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