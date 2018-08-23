حصرياً: الكبسة الفلسطينية

سكون الفجر

سكون الفجر

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#1
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محل الإقامة
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#1
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أهلاً بكم جميعاً وعيدكم مبارك
اليوم سأقدم لكم طريقة عمل الكبسة الفلسطينية
وإن شاء الله تعجبكم

المقادير وطريقة التحضير

1 كيلو لحم
2 بصل شرائح
3 حبات بصل أصابع
3 كوب رز مغسول ومصفى
5 ثوم


التوابل
ملح
1 ملعقة كبيرة كاري
1 ملعقة صغيرة شطة
1 ملعقة صغيرة فلفل أسود
1 ملعقة صغيرة قرفة


طريقة التحضير
في قدر قمت بوضع 3 ملاعق كبيرة من الزبدة او زيت انتِ حرة
ثم أضفت قطع اللحم الى أن تحمرت
ثم انتشلت قطع اللحم وقمت بتحمير البصل والثوم في الزيت نفسه
ثم أخذت بعض الرز ووضعته في القدر كأرضية

1.jpg

وبهذه المرحلة أضفت نصف كمية البصل
ثم أضفت قطع اللحم ثم غمرته بالرز
وأضفت عليه ما تبقى البصل
ثم في وعاء وضعت حوالي 4 أكواب من الماء المغلي
وأضفت كل التوابل والملح


2.jpg

ثم وضعت قطع البطاطا كآخر طبقة وأضفت الماء المتبل عليه
تابعوا معي

IMG_0863.JPG

IMG_0865.JPG

ثم تركته يغلي لمدة 10 دقائق ثم خففت النار وتركته لمدة ساعتين على نار هادئة
وبعدما نضج أصبح شكله هكذا

IMG_20180820_193823.jpg

والآن سأقلب القدر في صينية التقديم

IMG_0867.JPG

IMG_0868.JPG

بتمنى تكون طبق اليوم عجبكم ونال رضاكم
وبما أنو الدنيا عيد بدعوكن انو تجربوها لانو عن جد لذيذة كتير

إلى الملتقى بإذن الله


 
*amani*

*amani*

:: عضو فعّال ::
#2
إنضم
25 أفريل 2016
المشاركات
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الإعجابات
4,988
النقاط
996
العمر
18
محل الإقامة
جيجل
الجنس
أنثى
#2
السلام عليكم
عيدكم مبارك وكل عام وانتم بخير
اممم تبارك الله من شكلها تشهي وتبان لذيذة اكيد وسهلة التحضير ايضا
سلمت يداك ياغآلية وبصحتكم
 
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