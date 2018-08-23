حصرياً: الكبسة الفلسطينية

سكون الفجر
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أهلاً بكم جميعاً وعيدكم مبارك
اليوم سأقدم لكم طريقة عمل الكبسة الفلسطينية
وإن شاء الله تعجبكم
المقادير وطريقة التحضير
1 كيلو لحم
2 بصل شرائح
3 حبات بصل أصابع
3 كوب رز مغسول ومصفى
5 ثوم
التوابل
ملح
1 ملعقة كبيرة كاري
1 ملعقة صغيرة شطة
1 ملعقة صغيرة فلفل أسود
1 ملعقة صغيرة قرفة
طريقة التحضير
في قدر قمت بوضع 3 ملاعق كبيرة من الزبدة او زيت انتِ حرة
ثم أضفت قطع اللحم الى أن تحمرت
ثم انتشلت قطع اللحم وقمت بتحمير البصل والثوم في الزيت نفسه
ثم أخذت بعض الرز ووضعته في القدر كأرضية
وبهذه المرحلة أضفت نصف كمية البصل
ثم أضفت قطع اللحم ثم غمرته بالرز
وأضفت عليه ما تبقى البصل
ثم في وعاء وضعت حوالي 4 أكواب من الماء المغلي
وأضفت كل التوابل والملح
ثم وضعت قطع البطاطا كآخر طبقة وأضفت الماء المتبل عليه
تابعوا معي
ثم تركته يغلي لمدة 10 دقائق ثم خففت النار وتركته لمدة ساعتين على نار هادئة
وبعدما نضج أصبح شكله هكذا
والآن سأقلب القدر في صينية التقديم
بتمنى تكون طبق اليوم عجبكم ونال رضاكم
وبما أنو الدنيا عيد بدعوكن انو تجربوها لانو عن جد لذيذة كتير
إلى الملتقى بإذن الله