حصرياً: الكبسة الفلسطينية

أهلاً بكم جميعاً وعيدكم مبارك

اليوم سأقدم لكم طريقة عمل الكبسة الفلسطينية

وإن شاء الله تعجبكم

المقادير وطريقة التحضير

1 كيلو لحم

2 بصل شرائح

3 حبات بصل أصابع

3 كوب رز مغسول ومصفى

5 ثوم

التوابل

ملح

1 ملعقة كبيرة كاري

1 ملعقة صغيرة شطة

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1 ملعقة صغيرة قرفة

طريقة التحضير

في قدر قمت بوضع 3 ملاعق كبيرة من الزبدة او زيت انتِ حرة

ثم أضفت قطع اللحم الى أن تحمرت

ثم انتشلت قطع اللحم وقمت بتحمير البصل والثوم في الزيت نفسه

ثم أخذت بعض الرز ووضعته في القدر كأرضية