التجهيز النفسي ضروري قبل الارتباط

أهلا وسهلا بأحباب اللمة الجزائرية

و منتدى الحياة الزوجية

كل واحد منا يحلم بالزواج وبناء بيت هادىء تعمه السعادة والهناء ..انجاب أطفال والعيش بسلام

وبعد الخطوبة الزوجة تهتم بتحضير الجهاز وكيف ستكون بأبهى حلة يوم عرسها أما العريس فيحضر هو الآخر نفسه ويوفر الغرفة وان كان يستطيع فهو يوفر منزلا مستقلا..يأتي اليوم الموعود يوم العرس وتتصدر العروس ..أكل ، التقاط صور واستمتاع بأحلى اللحظات

العريس كذلك يرقص مع أصحابه ويقضي أحلى يوم في حياته..انها السعادة ويمضي شهر العسل بأمان ..

ثم تأتي متتالية صدمات العمرمتتالية

حيث تمضي الأشهر وسنة ثم سنتين وأعوام

ليكتشفا كلاهما

جوانب أخرى من شخصياتهما التي لم تظهر لهما أيام الخطوبة وقد تكون حتى تفاصيل صغيرة لكنها تؤثر على العلاقة الزوجية

ومايزيد الطين البلة عائلة الزوج التي تتدخل في كل كبيرة وصغيرة

قد تكتشفين عزيزتي

أن زوجك لايستطيع اتخاذ قرار فردي يخص حياتكما انتي وهو

دون الرجوع الى والدته أو والده أو أخته أو أخوه

قد يجعلك في المرتبة الثالثة لأنه تعود على هذه الحياة

ان كان قد قضى 30 سنة وهو بهذه العقلية فلاتلوميه

بل ابحثي عن الحل والا سيألكي الحوت

أقصد بالقرار الفردي مثلا :خروجكِ أنتِ وهو من فترة الى أخرى لوحدكما دون اشراك بقية الافراد

. وهي الطامة الكبرى :إن قبلتي بالأمر منذ البداية فسيتعود بقية الأفراد وقولي لحياتك الشخصية السلام

قد تكتشفين أن زوجك لايأخذ قرارك قبل أن يقوم بعزومة أفراد العائلة أو الأصدقاء

ان كنتما ببيت مستقل:أسمعي لعشية راني عارض صحابي او عايلتي حضريلنا عشا كبير

وقد تكونين غير مستعدة ذلك اليوم بالذات او تكونين قد خططتي لتنظيف المنزل أو عدم الطهي أصلا

ربما كنتي تفكرين في جعله يوما مميزا لكي وله لكن في آخر لحظة ستركضين بسرعة للقيام بالضيوف وتنظيف وترتيب البيت بسرعة

فحتما ستكونين الملامة الوحيدة ان كان بيتك تعمه الفوضى

قد تكتشفين أن زوجك يشخر ليلا ويعانق الوسائد

فلاتتفاجئي لأنه لن يخبرك بطريقة نومه

وقد تكتشفين أيضا أنه يسهر كثيرا بحجة مع أصدقاءه

وقد تنامين مبكرا وتتعشين لوحدكي

وان فكرتي في ليلة رومانسية سيخبرك انه متعب وعليه النوم لانه سينهض باكرا للعمل وان فكرتي في ليلة رومانسية سيخبرك انه متعب وعليه النوم لانه سينهض باكرا للعمل

قد تكتشفين ان زوجك يحب تربية القطط والكلاب بل يدللها أكثر من اللزوم ويصرف عليها ميزانية والآن عليك القيام بذلك معه وان كنتي لاتحبين تربية الحيوانات فجهزي نفسك

ان رأيته مهموم وغضبان تريدين مواساته ومعرفة المشكلة

لن يخبركي ويجعلكي تفهمين ان هذا مزاجه السيء فلا تناقشيه وهو على هذه الحالة

قد تصدمين أيضا بنسيانه لعيد ميلادك أو عيد زواجكما

فهو لايتذكر هذا التاريخ كون التواريخ التي تمر عليكم تعني له نفس الأمر

وقد تتفاجئين بشحّ زوجك وبخله وأنه لايحب أن يصرف عليكِ الا الضروريات

وان طلبتي فستانا للعيد لن تتحصلي عليه وتجدينه في المقابل يكسي نفسه شحيح وأناني

إذن ألسنا محتاجين قبل زواجنا لتلقي دورات تكوينية قبل الزواج ؟

نحتاج الى طبيب أو اختصاصي نفساني يساعدنا لفهم أنفسنا قبل الارتباط ؟

نحن نحتاج الى تجهيز نفسي قبل التجهيز المظهراتي الذي يخص الأمور المادية من جهاز وغيره

علينا أنا نتعلم كيف نتعامل مع الطرف الآخر والمحيط المحاط به

حتى نضمن على الأقل حياة هادئة

بين الطرفين

هذه بعض النقاط التي تطرقت اليها من موضوع حسب خبرتي وماشاهدته في حياة بعض الأزواج من حولي

أتمنى أن تناقشوا الموضوع وتضيفوا اليه ماعندكم

وأتمنى أن يعجبكم الموضوع



كونوا بخير أيها اللماويين واللماويات