الإعفاء من الخدمة الوطنية (سنة 2016) مواليد 1986 الى 1993

اعلنت وزارة الدفاع سنة 2016 عن اعفاء مواليد سنة 1985 و 1986 و 1987 و 1988 و 1989 و 1990 و 1991 و 1992 و 1993 من اداء الخدمة الوطنية.

يستفيد من هذا الاعفاء كل من انهى او تخلى عن الدراسة قبل 31 ديسمبر 2013.

ملاحظة يستثنى من هذا الاعفاء العصاة و طلاب و خريجي السلك الطبي.

الشباب المعنيون يتقدمو الى مكتب الخدمة الوطنية التابعة لولايتهم مصحوبين بالوثائق التالية:صورتين شمسيتين + نسخة من بطاقة التعريف الوطنية + شهادة مدرسية . ونسخة من الديبلوم ان اوجد…