الإعفاء من الخدمة الوطنية (سنة 2016) مواليد 1986 الى 1993

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:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
اعلنت وزارة الدفاع سنة 2016 عن اعفاء مواليد سنة 1985 و 1986 و 1987 و 1988 و 1989 و 1990 و 1991 و 1992 و 1993 من اداء الخدمة الوطنية.
يستفيد من هذا الاعفاء كل من انهى او تخلى عن الدراسة قبل 31 ديسمبر 2013.
الشباب المعنيون يتقدمو الى مكتب الخدمة الوطنية التابعة لولايتهم مصحوبين بالوثائق التالية:
صورتين شمسيتين + نسخة من بطاقة التعريف الوطنية + شهادة مدرسية . ونسخة من الديبلوم ان اوجد…
ملاحظة يستثنى من هذا الاعفاء العصاة و طلاب و خريجي السلك الطبي.
باقي التفاصيل تجدها في الوثيقة الرسمية التي صدرت سنة 2016
يستفيد من هذا الاعفاء كل من انهى او تخلى عن الدراسة قبل 31 ديسمبر 2013.
الشباب المعنيون يتقدمو الى مكتب الخدمة الوطنية التابعة لولايتهم مصحوبين بالوثائق التالية:
صورتين شمسيتين + نسخة من بطاقة التعريف الوطنية + شهادة مدرسية . ونسخة من الديبلوم ان اوجد…
ملاحظة يستثنى من هذا الاعفاء العصاة و طلاب و خريجي السلك الطبي.
باقي التفاصيل تجدها في الوثيقة الرسمية التي صدرت سنة 2016