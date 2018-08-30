الإعفاء من الخدمة الوطنية (سنة 2018) مواليد 1988 الى 1993

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أعلنت وزارة الدفاع الوطني عبر موقعه الرسمي في تاريخ 05/08/2018 عن تواصل عملية تسوية وضعية المواطنين تجاه الخدمة الوطنية

الشباب المعنيون هم التابعين للصفوف من 2008 إلى 2013 (المولودين بين الفاتح جانفي 1988 و31 ديسمبر 1993)
الذين أنهوا أو تخلوا عن الدراسة قبل تاريخ 31 ديسمبر 2014 وغير متواجدين في وضعية عصيان تجاه الخدمة الوطنية، عليهم بالتقرب من احد مكاتب الخدمة الوطنية، قصد تسوية وضعيتهم تجاه الخدمة الوطنية، حسب الرزنامة الآتية :
  • من 12 إلى 16 أوت 2018 بالنسبة للمواطنين المولودين بين 01 جانفي و31 مارس.
  • من 19 إلى 23 أوت 2018 بالنسبة للمواطنين المولودين بين 01 أفريل و30 جوان.
  • من 26 إلى 30 أوت 2018 بالنسبة للمواطنين المولودين بين 01 جويلية و30 سبتمبر.
  • من 02 إلى 06 سبتمبر 2018 بالنسبة للمواطنين المولودين بين 01 أكتوبر و31 ديسمبر.
المواطنون المعنيون مدعوون لتقديم نسخة من الوثائق التالية:
  • بطاقة الهوية.
  • شهادة المستوى الدراسي.

ملاحظة يستثنى من هذا الاعفاء العصاة.

باقي التفاصيل تجدها في هذه الوثيقة صدرت 05/08/2018 و الموجودة في الموقع الرسمي لوزارة الدفاع.

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