الإعفاء من الخدمة الوطنية (سنة 2018) مواليد 1988 الى 1993

أعلنت وزارة الدفاع الوطني عبر موقعه الرسمي في تاريخ 05/08/2018 عن تواصل عملية تسوية وضعية المواطنين تجاه الخدمة الوطنية

(المولودين بين الفاتح جانفي 1988 و31 ديسمبر 1993)

من 12 إلى 16 أوت 2018 بالنسبة للمواطنين المولودين بين 01 جانفي و31 مارس.

من 19 إلى 23 أوت 2018 بالنسبة للمواطنين المولودين بين 01 أفريل و30 جوان.

من 26 إلى 30 أوت 2018 بالنسبة للمواطنين المولودين بين 01 جويلية و30 سبتمبر.

من 02 إلى 06 سبتمبر 2018 بالنسبة للمواطنين المولودين بين 01 أكتوبر و31 ديسمبر.

بطاقة الهوية.

شهادة المستوى الدراسي.

ملاحظة يستثنى من هذا الاعفاء العصاة.

05/08/2018 و الموجودة في الموقع الرسمي لوزارة الدفاع.



​ باقي التفاصيل تجدها في هذه الوثيقة صدرتو الموجودة في الموقع الرسمي لوزارة الدفاع.

الشباب المعنيون هم التابعين للصفوف من 2008 إلى 2013الذين أنهوا أو تخلوا عن الدراسة قبل تاريخ 31 ديسمبر 2014 وغير متواجدين في وضعية عصيان تجاه الخدمة الوطنية، عليهم بالتقرب من احد مكاتب الخدمة الوطنية، قصد تسوية وضعيتهم تجاه الخدمة الوطنية، حسب الرزنامة الآتية :المواطنون المعنيون مدعوون لتقديم نسخة من الوثائق التالية: