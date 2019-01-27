تواصل عملية تسوية وضعية المواطنين البالغين 30 سنة (مواليد 1984 و ما قبل)

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أعلنت وزارة الدفاع الوطني
عبر موقعها الرسمي في تاريخ 2019.01.27 عن تواصل عملية تسوية وضعية المواطنين تجاه الخدمة الوطنية
الشباب المعنيون هم المواطنين الذين بلغو 30 سنة فما فوق في 31 ديسمبر 2014
و اكدت قائلة هذه التسوية موجهة لمواليد 1984 و ما قبلها يعني 1983 و 1982 و 1981...
كما اطلعتنا على بعض الارقام التي تخص المواطنين الذين استفادو من التسوية
عبر موقعها الرسمي في تاريخ 2019.01.27 عن تواصل عملية تسوية وضعية المواطنين تجاه الخدمة الوطنية
الشباب المعنيون هم المواطنين الذين بلغو 30 سنة فما فوق في 31 ديسمبر 2014
و اكدت قائلة هذه التسوية موجهة لمواليد 1984 و ما قبلها يعني 1983 و 1982 و 1981...
كما اطلعتنا على بعض الارقام التي تخص المواطنين الذين استفادو من التسوية
المقال كامل من الموقع الرسمي لوزارة الدفاع
|2019.01.27
تواصل عملية تسوية وضعية المواطنين البالغين ثلاثين سنة فما فوق
تعلن وزارة الدفاع الوطني بأن تسوية الوضعية تجاه الخدمة الوطنية، المتعلقة بالمواطنين البالغين ثلاثين (30) سنة فما فوق إلى غاية 31 ديسمبر 2014، أي المولودين سنة 1984 وما قبل، المقررة من طرف السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، تتواصل في ظروف جيدة.
بهذا الصدد، ومنذ بداية هذه العملية و إلى غاية 31 ديسمبر 2018، ارتفع عدد المواطنين الذين استفادوا من الإجراءات الرئاسية إلى مائتان وتسعة وخمسون ألف وأربعمائة وخمسة وثمانون (259.485) مواطنا، من بينهم ثلاثة ألاف وستمائة وسبعة وستين (3.667) مقيما بالخارج. وفي إطار نفس هذه الإجراءات وفي نفس الفترة، تم تسوية وضعية ثمانمائة وخمسة وثمانون ألف ومائتان وتسعة وسبعون (885.279) متأخرا من الدفعات إلى غاية سنة 2014.
من جهة أخرى، تنهي وزارة الدفاع الوطني إلى علم المواطنين بأن مراكز الخدمة الوطنية، عبر كامل التراب الوطني، تواصل استقبال الأشخاص المعنيين للتكفل بهم، بالسرعة المطلوبة، من أجل استمرار الإجراءات المتخذة في هذا المجال.
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