السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أهلا بيك حبيبتي نسرين، خلاص درك والفناك ^^ راكي ختنا الصغيرة نحبو نسمعولك وننصحوك ونتي تاني رايحة تلقاي فينا نعم الإخوة

ان شاء الله، أول شي حبيبتي نبداو بردة فعل الوالد تاعك ولي هو على حق، درك باباك لازم تعذريه راهو مسؤول عليك والمسؤولية صعبة

راهو يشوف فيك لؤلؤة جميلة لازم يصونها ويحافظ عليها ولازم يتشدد معاك في بعض المواقف، إيماجيني تجي وحدة من العائلة تقولك نسرين

نخلي بنتي عندك أمانة حتى نجي لعشية والطفلة هادي كي قعدت معاك كل مرة تقرب للغاز ولا للنار ونتي نبهتيها أول مرة وثاني مرة، ثالث

مرة خلاص تضطري إما ترفعي صوتك عليها أو تضربيها خوفا عليها ماش لأنك تكرهيها، هكاك باباك يحبك ويخاف عليك ويشوف في

بنتو مازالت غير قادرة على التفريق بين الخطأ والصواب يشوف في المدللة تاعو زين وأخلاق والناس كامل تشوف فيها بنظرات ماش مليحة

في رايك لازم يسكت؟ هو باباك ويشوف أمور نتي ماتشوفيهاش، واذا على الماكياج أنا 25 سنة جامي لا خرجت بالماكياج في وجهي

والحمد لله راني عايشة ماخصني والو ومانقصت أنوثتي ماتمسخرو بيا الناس، ونتي بنفسك قلتي مازلت صغيرة إذن مازلتي صغيرة كذلك على الماكياج

الماكياج والزينة يا حبيبتي عندها وقتها ومكانها المناسب، ماش تجي هكاك برك ونخرجو بيها في الشوارع إذن باباك عندو الحق ولازمو يرفع

صوتو باه يوجهك للطريق الصحيح ولا قرة عينو وحبيبتو لي هي بنتو تنضر وهادا لي يخاف منو هو، إذن لو جا باباك انسان سيء كن ماتقوليش

راني مدللة إذن باينة يحبك ونتي كلشي في حياتو بصح كي يشوفك تخلخلتي شوي هههه يكون صارم معاك، درك حبيبتي نحي من بالك مراهقة وما

مراهقة، راكي 19 سنة الله يبارك راكي خرجتي من مرحلة المراهقة ورايحة تدخلي مرحلة النضوج درك باباك خلاص يشوف فيك سند مابقيتيش

طفلة صغيرة بالعكس نتي لي تنحي عليه العبء وتوقفي معاه، وكي يقولك على حاجة اسمعيلو وحتى ولو حاجة جاتك غريبة استفسري بلطف

واتقبلي رأيو في النهاية، درك راكي مرأة ماشاء الله على عامين ولا 3 ولا 4 قادرة تتزوجي وتولي أم وتولي تجيبي أجيال صالحة لازم من درك تتجهزي

لهاد المسؤولية وتبداي تنحي الافكار تاع المراهقة تولي رزينة تتحكمي في غضبك وقبل ما تديري حاجة تفكري فيها، أما البكاء والحساسية فهو

ردة فعل جد طبيعية، حتى أنا راني كبيرة ولما نتلقى توبيخ في محلو أو في غير محلو نبكي وتغيضني روحي بصح من بعد كي نطلع ونهبط نلقى بلي

يمكن صح راني غالطة ولازم نكون واعية ونصحح أخطائي، إذن حبيبتي كوني ناضجة وواعية واسمعي لكلام والديك وربي يوفقك ان شاء الله