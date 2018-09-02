مراهقة😣

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Nesserinenono

:: عضو منتسِب ::
#1
إنضم
31 أوت 2018
المشاركات
15
الإعجابات
27
النقاط
3
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
#1
السلام عليكم اخواني و اخواتي انشاءالله تكونو ملاح و بخير سمحولي راني هبلتكم بمواضيعي لكن للاسف معنديش لمن نحكي معندي صحبة معندي اخت عندي غي هاذ المنتدى نجي نفضفض فيه .
انا المشكل تاعي كيما حكيت ف الموضوع السابق فقدان الثقة بالنفس و هاذا شي طبيعي بالنسبة لطفلة ف 19 المشكل انو انا مزالني في فترة المراهقة و هاد العام حسيت بتغير كبير مقارنة بالعام الماضي من ناحية العصبية الزائدة و المشاكل مع الأهل ندابز معاهم بزااف و نعاديهم و نقطع الشهية منوليش ناكل كامل لأ نو الوالد رجع يقلي مديرش ديك و ديك مثل الماكياج و الألبسة و بزاف صوالح و انا بطبيعتي حساسة بزاف نبكي بلخف كيما ليوم مصباح و انا نبكي ابي قالي مديرش ماكياج و رفع صوتي عليا و انا زعما المدللة ف البيت علابالي هادي فترة المراهقة و هادو تغيرات تصرا ف هاد العمر و لكن كيفاش نتخلص من هاذ الفترة كيفاش نبدل عقليتي? كيفاش نولي رزينة? كيفاش نولي قافزة ? و سمحولي خاوتي و خواتاتي ربي يحفضكم
 
الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب ::
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طاقم المراقبين
#2
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
9,337
الإعجابات
20,645
النقاط
1,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
#2
أهلا وسهلا بنيتي إحكي على روحك كاين أخوات رائعات راح يكنوا ليك نعم الأأخوات
و راح يقدموا ليك نصايح راح تفيدك

لي عودة للرد على موضوعك بنيتي
 
N

Nesserinenono

:: عضو منتسِب ::
#3
إنضم
31 أوت 2018
المشاركات
15
الإعجابات
27
النقاط
3
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
#3
قال الامين محمد:
أهلا وسهلا بنيتي إحكي على روحك كاين أخوات رائعات راح يكنوا ليك نعم الأأخوات
و راح يقدموا ليك نصايح راح تفيدك

لي عودة للرد على موضوعك بنيتي[/Q
ربي يحفضك والله ليقتكم خير من ناس نعرفهم ف الواقع شكرا ليكم
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لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مراقبة ::
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طاقم المراقبين
#4
إنضم
13 أفريل 2013
المشاركات
13,522
الإعجابات
47,860
النقاط
1,951
العمر
25
محل الإقامة
قسنطينة
الجنس
أنثى
#4
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أهلا بيك حبيبتي نسرين، خلاص درك والفناك ^^ راكي ختنا الصغيرة نحبو نسمعولك وننصحوك ونتي تاني رايحة تلقاي فينا نعم الإخوة

ان شاء الله، أول شي حبيبتي نبداو بردة فعل الوالد تاعك ولي هو على حق، درك باباك لازم تعذريه راهو مسؤول عليك والمسؤولية صعبة

راهو يشوف فيك لؤلؤة جميلة لازم يصونها ويحافظ عليها ولازم يتشدد معاك في بعض المواقف، إيماجيني تجي وحدة من العائلة تقولك نسرين

نخلي بنتي عندك أمانة حتى نجي لعشية والطفلة هادي كي قعدت معاك كل مرة تقرب للغاز ولا للنار ونتي نبهتيها أول مرة وثاني مرة، ثالث

مرة خلاص تضطري إما ترفعي صوتك عليها أو تضربيها خوفا عليها ماش لأنك تكرهيها، هكاك باباك يحبك ويخاف عليك ويشوف في

بنتو مازالت غير قادرة على التفريق بين الخطأ والصواب يشوف في المدللة تاعو زين وأخلاق والناس كامل تشوف فيها بنظرات ماش مليحة

في رايك لازم يسكت؟ هو باباك ويشوف أمور نتي ماتشوفيهاش، واذا على الماكياج أنا 25 سنة جامي لا خرجت بالماكياج في وجهي

والحمد لله راني عايشة ماخصني والو ومانقصت أنوثتي ماتمسخرو بيا الناس، ونتي بنفسك قلتي مازلت صغيرة إذن مازلتي صغيرة كذلك على الماكياج

الماكياج والزينة يا حبيبتي عندها وقتها ومكانها المناسب، ماش تجي هكاك برك ونخرجو بيها في الشوارع إذن باباك عندو الحق ولازمو يرفع

صوتو باه يوجهك للطريق الصحيح ولا قرة عينو وحبيبتو لي هي بنتو تنضر وهادا لي يخاف منو هو، إذن لو جا باباك انسان سيء كن ماتقوليش

راني مدللة إذن باينة يحبك ونتي كلشي في حياتو بصح كي يشوفك تخلخلتي شوي هههه يكون صارم معاك، درك حبيبتي نحي من بالك مراهقة وما

مراهقة، راكي 19 سنة الله يبارك راكي خرجتي من مرحلة المراهقة ورايحة تدخلي مرحلة النضوج درك باباك خلاص يشوف فيك سند مابقيتيش

طفلة صغيرة بالعكس نتي لي تنحي عليه العبء وتوقفي معاه، وكي يقولك على حاجة اسمعيلو وحتى ولو حاجة جاتك غريبة استفسري بلطف

واتقبلي رأيو في النهاية، درك راكي مرأة ماشاء الله على عامين ولا 3 ولا 4 قادرة تتزوجي وتولي أم وتولي تجيبي أجيال صالحة لازم من درك تتجهزي

لهاد المسؤولية وتبداي تنحي الافكار تاع المراهقة تولي رزينة تتحكمي في غضبك وقبل ما تديري حاجة تفكري فيها، أما البكاء والحساسية فهو

ردة فعل جد طبيعية، حتى أنا راني كبيرة ولما نتلقى توبيخ في محلو أو في غير محلو نبكي وتغيضني روحي بصح من بعد كي نطلع ونهبط نلقى بلي

يمكن صح راني غالطة ولازم نكون واعية ونصحح أخطائي، إذن حبيبتي كوني ناضجة وواعية واسمعي لكلام والديك وربي يوفقك ان شاء الله

ومرحبا بيك في أي وقت رانا هنا نسمعولك وننصحوك ^^
 
N

Nesserinenono

:: عضو منتسِب ::
#5
إنضم
31 أوت 2018
المشاركات
15
الإعجابات
27
النقاط
3
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
#5
قال لؤلؤة قسنطينة:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أهلا بيك حبيبتي نسرين، خلاص درك والفناك ^^ راكي ختنا الصغيرة نحبو نسمعولك وننصحوك ونتي تاني رايحة تلقاي فينا نعم الإخوة

ان شاء الله، أول شي حبيبتي نبداو بردة فعل الوالد تاعك ولي هو على حق، درك باباك لازم تعذريه راهو مسؤول عليك والمسؤولية صعبة

راهو يشوف فيك لؤلؤة جميلة لازم يصونها ويحافظ عليها ولازم يتشدد معاك في بعض المواقف، إيماجيني تجي وحدة من العائلة تقولك نسرين

نخلي بنتي عندك أمانة حتى نجي لعشية والطفلة هادي كي قعدت معاك كل مرة تقرب للغاز ولا للنار ونتي نبهتيها أول مرة وثاني مرة، ثالث

مرة خلاص تضطري إما ترفعي صوتك عليها أو تضربيها خوفا عليها ماش لأنك تكرهيها، هكاك باباك يحبك ويخاف عليك ويشوف في

بنتو مازالت غير قادرة على التفريق بين الخطأ والصواب يشوف في المدللة تاعو زين وأخلاق والناس كامل تشوف فيها بنظرات ماش مليحة

في رايك لازم يسكت؟ هو باباك ويشوف أمور نتي ماتشوفيهاش، واذا على الماكياج أنا 25 سنة جامي لا خرجت بالماكياج في وجهي

والحمد لله راني عايشة ماخصني والو ومانقصت أنوثتي ماتمسخرو بيا الناس، ونتي بنفسك قلتي مازلت صغيرة إذن مازلتي صغيرة كذلك على الماكياج

الماكياج والزينة يا حبيبتي عندها وقتها ومكانها المناسب، ماش تجي هكاك برك ونخرجو بيها في الشوارع إذن باباك عندو الحق ولازمو يرفع

صوتو باه يوجهك للطريق الصحيح ولا قرة عينو وحبيبتو لي هي بنتو تنضر وهادا لي يخاف منو هو، إذن لو جا باباك انسان سيء كن ماتقوليش

راني مدللة إذن باينة يحبك ونتي كلشي في حياتو بصح كي يشوفك تخلخلتي شوي هههه يكون صارم معاك، درك حبيبتي نحي من بالك مراهقة وما

مراهقة، راكي 19 سنة الله يبارك راكي خرجتي من مرحلة المراهقة ورايحة تدخلي مرحلة النضوج درك باباك خلاص يشوف فيك سند مابقيتيش

طفلة صغيرة بالعكس نتي لي تنحي عليه العبء وتوقفي معاه، وكي يقولك على حاجة اسمعيلو وحتى ولو حاجة جاتك غريبة استفسري بلطف

واتقبلي رأيو في النهاية، درك راكي مرأة ماشاء الله على عامين ولا 3 ولا 4 قادرة تتزوجي وتولي أم وتولي تجيبي أجيال صالحة لازم من درك تتجهزي

لهاد المسؤولية وتبداي تنحي الافكار تاع المراهقة تولي رزينة تتحكمي في غضبك وقبل ما تديري حاجة تفكري فيها، أما البكاء والحساسية فهو

ردة فعل جد طبيعية، حتى أنا راني كبيرة ولما نتلقى توبيخ في محلو أو في غير محلو نبكي وتغيضني روحي بصح من بعد كي نطلع ونهبط نلقى بلي

يمكن صح راني غالطة ولازم نكون واعية ونصحح أخطائي، إذن حبيبتي كوني ناضجة وواعية واسمعي لكلام والديك وربي يوفقك ان شاء الله

ومرحبا بيك في أي وقت رانا هنا نسمعولك وننصحوك ^^
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مغسي ختي راكي كي ختي كبيرة عندك الحق فلي قلتيه غي انا توالفت واحد ميرفع صوتو عليا و تاني هما يقولولي نتي صغيرة على كل شي علابيها مرات نتقلق نبغي نحس روحي كبيرة و ناضجة ربي يحفضك حبيبتي و يخليك
 
N

Nesserinenono

:: عضو منتسِب ::
#7
إنضم
31 أوت 2018
المشاركات
15
الإعجابات
27
النقاط
3
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
#7
طموحة

طموحة

:: عضو مُتميز ::
#8
إنضم
27 أوت 2016
المشاركات
1,234
الإعجابات
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النقاط
471
محل الإقامة
الجزائر العاصمة
الجنس
أنثى
#8
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
ربي يكون معاك حبيبتي وان شاء الله فترة و تجوز و تولي أحسن باذن الله
و اسمحيلي حبيبتي اذاكلامي راح يجرحك لكن ربي عالم حابة ننصحك برك
أولا أنك تمدي مبرر لأنك مش مليحة بسبب المراهقة هذا خطأ يعني المراهقة اذا صنفوها تحكم 10 سنوات من عمر الانسان
فهل عشر سنوات راح تكون أخطاء مدفوعة التبرير ؟!
وزيد هادي الفترة هي من أهم المراحل و أكثرها لي يقدر الانسان يبني فيها ذاتو و يستغل ما يجب تعلمه لانو من بعد راح تكون عندو مسؤوليات أخرى ربما راح يكون هو رب أسرة بعدها
فهل يسمحلها تضيع فأمور مش لازمة بحجة المراهقة ؟!
يعني لازم تنحي من بالك فترة أنك صغيرة و لا أنك عندك مبرر لأي شي
تان على العصبية و القلق مشكلة العصر جيلنا كامل هكذا لكن لا يعني أنو نخليو هاد الصفات تغلبنا
انما الحلم بالتحلم سيي دايمن أضبطي نفسك و وقت لي تفقي بيه هداك هو ابتعدي عن الشي لي عصبك اذا لقيتي روحك غلطتي أعتذري تعوذي باله من الشيطان الرجيم و بلعقل بلعقل تنقص العصبية ان شاء الله
على مشكلتك مع باباك لازم قبل متزعفي عليه تخممي شكون لي على الحق هو لا نتي اذا لقيتيه حرمك حق من حقوقك لتم لي تحاولي تذكريه و بالتي هي أحسن
وفي مشكلة اللبس و المكياج هو لي عندو الحق لأنو طالبك بشيء طلبه رب العباد قبل العباد حبيبتي
ونتي راكي من محارمو و بنتو تدخلو في رعيته و سيسأل عنك لابد أن ينبهك
وهذا حبا لك و ليس كرها صديقيني
و أحمدي الله حبيبتي الذي حفظ لك والدك لكي يرعاك
غيرك يتمنى يعيش لحظة مع والده و لو كانت لحظة تأنيب منه
سيي تراجعي نفسك هاذي فترة و تجوز و راح تسالي عليها مرتين في قبرك مرة مجملا لما تسألين عن عمرك فيما أفنيتيه
ومرة بشكا خاص عن شبابك فيما قضيتيه
لذا سيي تكوني مسؤولة فيها أكثر من أي وقت آخر
ربي يوفقك لكل خير
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مراقبة ::
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طاقم المراقبين
#9
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47,860
النقاط
1,951
العمر
25
محل الإقامة
قسنطينة
الجنس
أنثى
#9
zohor kfz

zohor kfz

:: عضو مُتميز ::
#10
إنضم
5 نوفمبر 2015
المشاركات
1,351
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العمر
27
محل الإقامة
tlemcen
الجنس
أنثى
#10
matat9al9ich fatra w tfot ... nti t3amli 3la assas raki kbira w ba39alki w rzina ... yçolki papaki 7aja 9olilo sa7a w assam3i klamo 7ata law kan tchofi klamo machi 3la hwaki howa bo7do m3a elwa9t yarja3 y9olki dir li t7obih 3lakhatar ychofki tbadalti raki tasam3i klamo
w hakda m3a kol afrad el3a2ila ... bach takasbi ti9athom w m7abathom ... doka rahom ychoki t3andihom w khassa elwaldin may7aboch li y3anadhom
rabi ya7miki okhti
 
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