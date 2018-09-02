Nesserinenono
:: عضو منتسِب ::
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- 31 أوت 2018
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السلام عليكم اخواني و اخواتي انشاءالله تكونو ملاح و بخير سمحولي راني هبلتكم بمواضيعي لكن للاسف معنديش لمن نحكي معندي صحبة معندي اخت عندي غي هاذ المنتدى نجي نفضفض فيه .
انا المشكل تاعي كيما حكيت ف الموضوع السابق فقدان الثقة بالنفس و هاذا شي طبيعي بالنسبة لطفلة ف 19 المشكل انو انا مزالني في فترة المراهقة و هاد العام حسيت بتغير كبير مقارنة بالعام الماضي من ناحية العصبية الزائدة و المشاكل مع الأهل ندابز معاهم بزااف و نعاديهم و نقطع الشهية منوليش ناكل كامل لأ نو الوالد رجع يقلي مديرش ديك و ديك مثل الماكياج و الألبسة و بزاف صوالح و انا بطبيعتي حساسة بزاف نبكي بلخف كيما ليوم مصباح و انا نبكي ابي قالي مديرش ماكياج و رفع صوتي عليا و انا زعما المدللة ف البيت علابالي هادي فترة المراهقة و هادو تغيرات تصرا ف هاد العمر و لكن كيفاش نتخلص من هاذ الفترة كيفاش نبدل عقليتي? كيفاش نولي رزينة? كيفاش نولي قافزة ? و سمحولي خاوتي و خواتاتي ربي يحفضكم
انا المشكل تاعي كيما حكيت ف الموضوع السابق فقدان الثقة بالنفس و هاذا شي طبيعي بالنسبة لطفلة ف 19 المشكل انو انا مزالني في فترة المراهقة و هاد العام حسيت بتغير كبير مقارنة بالعام الماضي من ناحية العصبية الزائدة و المشاكل مع الأهل ندابز معاهم بزااف و نعاديهم و نقطع الشهية منوليش ناكل كامل لأ نو الوالد رجع يقلي مديرش ديك و ديك مثل الماكياج و الألبسة و بزاف صوالح و انا بطبيعتي حساسة بزاف نبكي بلخف كيما ليوم مصباح و انا نبكي ابي قالي مديرش ماكياج و رفع صوتي عليا و انا زعما المدللة ف البيت علابالي هادي فترة المراهقة و هادو تغيرات تصرا ف هاد العمر و لكن كيفاش نتخلص من هاذ الفترة كيفاش نبدل عقليتي? كيفاش نولي رزينة? كيفاش نولي قافزة ? و سمحولي خاوتي و خواتاتي ربي يحفضكم