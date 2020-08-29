السلام عليكم ...انا فتاة عمري 23 سنة كملت قرايتي ماستر 2 و قبل كورونا كنت نخدم و حبست ..المشكلة أنه عندي مرض الاكتئاب الحاد المزمن منذ سنوات اكتشفته عن طريق التشخيص عند اخصائي نفساني و عند طبيب اعصاب..حياتي ولات جحيم لا يطاق بسبة هاد المرض ياكلي حياتي اضطرابات عندي الشعبية منعدمة و النوم المتغير مانرقدش تقريبا و نقص رهيب في الوزن و حب العزلة نعزل روحي و الاعراض لي كملت عليا العصبية و المزاجية النفرطة و الحساسية الزايدة تجاه الامور كامل وليت ما نتحكمش نهائيا في اعصابي أقل حاجة تقلقني و نولي نعيط و نكسر اي حاجة تجي فطريقي و لا كي نكون قاعدة وحدي و تبدا تجيني الافكار السلبية و السوداوية ساعات تاع الانتحار و شحال من مرة نقيس روحي و لا تجيني نوبات قلق و بكاء هستيري تدمرت بسبة هاد المرض ..آخر فترة رحت للطبيب مدلي الدواء مهدئات شربت سمانة و هاداك الدواء فقط يكالميك و يخليك تولي انسان بارد بدون مشاعر ما تراياجي مع حتى شئ و تاع دارنا قالولي حنا نمدولك تشربي مبعد سمانة رماوه قالولي ماتزيديش تشربيه عييت نفهمهم ماحبوش يفهموا و حالتي تطورت مؤخرا للاسوء بسبة هاد المرض وليت نحب راسي نقطعه و نرميه لأنه ماتقدرش تقعد ساعة بلا ما يجيك تخمام كل وقت و سلبي لدرجة كبيرة تولي تكره روحك و تقنط الدنيا تولي تبانلك كحلة و ظلمة و مورالك ديما هابط و تحب تبعد على. الناس ..المشكل سبعين بالمئة باه تتغلب على هاد المرض بمساعدة الاهل و الدعم تاع لي ميحيطين بيك و انا راني نحارب وحدي مي فشلت تاع دارنا يزيدوا عليا بزاف مش متفهميش الحالة او خطورة المرض ساعات نقول نقتل روحي و خلاص عييت ة كرهت ...و بعيدا على الجانب الديني كاين لي يقلك صلي و قوي علاقتك بالله هاد المرض لا علاقة له بالجانب الديني لأنه مهما كانت علاقتك بالله قوية ادا حكمك ياكلك حياتك و لازم تتعالج منه في اقرب فرصة و لازم لي معاك يوقفوا معاك باه تتغلب عليه..المرض تاع الاكتئاب الحاد سببه الاول عضوي في الدماغ و نفسي كبير و يولي هو يتحكم في انفعالاتك و تصرفاتك و المشكل هو غياب الوعي في مجتمعنا و بزاف مهما تحاول تلبس قناع تاع السعادة المزيفة قدام الغير هاد الشي يأتر عليك تبين انك لاباس و انت ماراكش لاباس او تضحك فوق القلب و مين تولي بينك بين نفسك تعيش انهياراتك و كلما زادوا ليام يزيد يكمل عليك و ياكلك يالشوية ..و غير لي فات لهاد الحالة راح يفهم واش نحكي ..و الاكتئاب. الحاد و المزمن مش الاكتئاب العادي او الموشمي ...فلي فات بتجربة هكا و تعالج يقلي كيفاش دار و كيفاه تخلص منه و كيفاش تعامل معاه . و ادعولي معاكم