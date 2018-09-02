من مطبخي❤كسرة محشية

Mery Babaammi
:: عضو مُشارك ::
- إنضم
- 21 نوفمبر 2017
- المشاركات
- 338
- الإعجابات
- 685
- النقاط
- 521
- العمر
- 27
- محل الإقامة
- غرداية
- الجنس
- أنثى
سلام عليكم خاوتي خواتاتي اليوم حبيت نشارككم بأحد أكلاتي المفضلة خفيفة و بنينة ديريها لعشية و لا عشاء خفيف وهي الكسرة المحشية لأم وليد
طيبتها بنفس طريقة أم وليد العجينة برك هي دير ملعقة صغيرة خميرة أنا ندير كبيرة باش تجي خفيفة الحشو درتو كما دارت و زدت لحم مرحي و ساعات نديرو بالبصل و الطماطم وحدو و تجي بنينة ثاني نتمنى تعجبكم 👌👌
سلام 😊😊
و بقاولي بقايا بعدما غلقت الأطراف درت بيهم خبيزة صغيرة
طيبتها بنفس طريقة أم وليد العجينة برك هي دير ملعقة صغيرة خميرة أنا ندير كبيرة باش تجي خفيفة الحشو درتو كما دارت و زدت لحم مرحي و ساعات نديرو بالبصل و الطماطم وحدو و تجي بنينة ثاني نتمنى تعجبكم 👌👌
سلام 😊😊
و بقاولي بقايا بعدما غلقت الأطراف درت بيهم خبيزة صغيرة