من مطبخي❤كسرة محشية

Mery Babaammi

Mery Babaammi

:: عضو مُشارك ::
#1
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#1
سلام عليكم خاوتي خواتاتي اليوم حبيت نشارككم بأحد أكلاتي المفضلة خفيفة و بنينة ديريها لعشية و لا عشاء خفيف وهي الكسرة المحشية لأم وليد
طيبتها بنفس طريقة أم وليد العجينة برك هي دير ملعقة صغيرة خميرة أنا ندير كبيرة باش تجي خفيفة الحشو درتو كما دارت و زدت لحم مرحي و ساعات نديرو بالبصل و الطماطم وحدو و تجي بنينة ثاني نتمنى تعجبكم 👌👌
سلام 😊😊 20180902_214506-1.jpg 20180902_220335-1.jpg 20180902_220919.jpg
و بقاولي بقايا بعدما غلقت الأطراف درت بيهم خبيزة صغيرة 20180902_221917-1.jpg
 
Soumia hadj mohammed

Soumia hadj mohammed

:: عضو بارز ::
#2
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#2
احمممممممم راه الليل ونا نبغي هد صوالح و مشكلة وزني زايد راكي تحرضي فيا نوض للكوزينة ول :giggle:ههه
ماشاء الله الكسرة جاتك مليحة بزاف حسب مانشوف صورة (y);)
الحشو هايل نموت ع الجبن مرة جاية ديرها بالجبن ولا نخبر فيك @السلطانة :cool:
الله يعطيك العافية حبيبتي
بصحتكم
 
*amani*

*amani*

:: عضو فعّال ::
#3
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#3
السلام عليكم
تبارك الله جوعتينا في نص الليل خخخ 😁😁
جربناها وحقا ذوقها رائع
وصفتك ناجحة وتشهي ماشاء الله
سلمت يداك وبصحتكم 😊
 
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