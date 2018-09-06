تبادل أفكار بين الأعضاء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وأسعد الله أوقاتكم وملأها بركة ورحمة

داخل منتدانا العزيز يوجد العديد من الأعضاء يحملون داخلهم مواهب عظيمة سواء في كتابة مقالات

أو مناقشة ظاهرة اجتماعية بأسلوب معين، أو لديهم موهبة في الرسم أو الخياطة أو التصميم أو كتابة القصص أو الخواطر

أو يفكرون في طرح فعالية معينة أو سلسلة معينة ولكنهم يجهلون الطريقة الصحيحة لإخراج مواهبهم

أو ربما كونهم منتسبين جدد يجهلون طريقة المشاركة رغم أنهم يحملون الكثير من الأفكار بداخلهم

خاصة أن المنتدى عكس بقية مواقع التواصل الاجتماعي التي تقتصر على ردود قصيرة ومواضيع عقيمة في أغلب الأحيان

أما المنتدى فيمكنك من خلاله أن تبدع وتخرج طاقاتك في مختلف المجالات

إذن أي عضو لديه فكرة معينة أو سلسلة معينة أو موضوع يودّ طرحه يشاركنا فكرته هنا على الأقل فكرة مبدئية

ليتم دراستها أو إذا تعذّر عليه تنسيق الموضوع كي يتلقى دعما من المشرفين والمراقبين ويشق طريقه داخل لمتنا

أطلقوا العنان إذن لإبداعاتكم، لربما تجدون من يشارككم نفس الافكار فنصنع من الفكرتين فكرة جميلة وراقية

ننتظر مشاركاتكم وأفكاركم

تحياتي



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