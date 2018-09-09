الفرق بين oa و oaor في استدعاء الخدمة الوطنية(أمر استدعاء - أمر بالالتحاق)

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته



في هذا الموضوع سنشرح التالي:

ما الفرق بين استدعاء oa واستدعاء oaor ؟

وهل يمكن ان نكون عصاة بدون ان يرسل الينا استدعاء oaor ؟ ​

ما الفرق بين استدعاء OA واستدعاء OA OR ؟

الاستدعاء الأول: يصلك بعد توقف او انهاء الدراسة و لا يكون مكتوب فيه اي حروف اضافية

يصلك بعد توقف او انهاء الدراسة و لا يكون مكتوب فيه اي حروف اضافية الاستدعاء الثاني: يصلك بعد اكثر من 3 اشهر اذا لم تتوجه للخدمة. و هذا الاخير يكون فيه الحروف التالية ( OA )

يصلك بعد اكثر من 3 اشهر اذا لم تتوجه للخدمة. و هذا الاخير يكون فيه الحروف التالية ( ) الاستدعاء الثالث: يصلك بعد اكثر من 3 اشهر في حال لازلت لم تتوجه لتسوية الوضعية او التوجه للخدمة الوطنية، و هذا الاخير يكون فيه الحروف التالية ( OA OR )

ما معنى العبارة OA او العبارة OA OR ؟

العبارة OA : معناها ( O rdre d' a ppel = أمر استدعاء ) و تأتي هذه العبارة في الاستدعاء الثاني.

العبارة OA OR : و هي مقسمة الى OA تعني ( O rdre d' a ppel = أمر استدعاء ) و OR تعني ( O RDRE DE R OUTE = أمر إلتحاق ) و بالتالي في هذا الاستدعاء تصل ورقتين واحدة امر بالاستدعاء و تكون صفراء و الثانية امر بالالتحاق و هي بيضاء .

وبالتالي بعض صدور الاستدعاء اي مكتوب فيه امر بالاستدعاء + امر بالالتحاق ( OA OR ) يعني الثالث و هو الاستدعاء الأخير للخدمة الوطنية إن لم يذهب صاحبه سيصبح عاصي و بعدها يسجل في قائمة المبحوث عنهم وطنيا و في اي نقطة مرور ممكن يتم توقيفك لتؤخذ للخدمة الوطنية و تسلب كل حقوقك.

بعد صدور اخر استدعاء و لم تذهب تصبح عاصي و تحرم من جميع حقوقك بما في ذلك الاعفاء او الارجاء او الكفالة او الملف الطبي...

نصيحتنا للشباب اذا كنت من المنسيين و لم يصلك اي استدعاء و لست مسجل في مكتب الخدمة فلا تذهب لهم و انت من المنسيين القانون الحالي لا يعاقبك

و الاخوة الذين انهو دراستهم و وصلهم الاسدعاء يقومو بتسوية وضعيتهم حتى لا يقعو في المشاكل المستقبلية...

بعد انهاء دراستك او تتوقف عن الدراسي ستكون مضطر للمرور على الخدمة الوطنية و ذلك بعدما يصل استدعاء من مكتب الخدمة لتلتحق بالخدمة الوطنية. و في حال لم تلتزم بما جاء في الاستدعاء يرسلو لك الثاني و الثالث...