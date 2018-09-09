الفرق بين oa و oaor في استدعاء الخدمة الوطنية(أمر استدعاء - أمر بالالتحاق)

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:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
في هذا الموضوع سنشرح التالي:
ما الفرق بين استدعاء oa واستدعاء oaor ؟
وهل يمكن ان نكون عصاة بدون ان يرسل الينا استدعاء oaor ؟
في هذا الموضوع سنشرح التالي:
ما الفرق بين استدعاء oa واستدعاء oaor ؟
وهل يمكن ان نكون عصاة بدون ان يرسل الينا استدعاء oaor ؟
بعد انهاء دراستك او تتوقف عن الدراسي ستكون مضطر للمرور على الخدمة الوطنية و ذلك بعدما يصل استدعاء من مكتب الخدمة لتلتحق بالخدمة الوطنية. و في حال لم تلتزم بما جاء في الاستدعاء يرسلو لك الثاني و الثالث...
ما الفرق بين استدعاء OA واستدعاء OA OR ؟
- الاستدعاء الأول: يصلك بعد توقف او انهاء الدراسة و لا يكون مكتوب فيه اي حروف اضافية
- الاستدعاء الثاني: يصلك بعد اكثر من 3 اشهر اذا لم تتوجه للخدمة. و هذا الاخير يكون فيه الحروف التالية (OA)
- الاستدعاء الثالث: يصلك بعد اكثر من 3 اشهر في حال لازلت لم تتوجه لتسوية الوضعية او التوجه للخدمة الوطنية، و هذا الاخير يكون فيه الحروف التالية (OA OR)
- العبارة OA : معناها ( Ordre d'appel = أمر استدعاء ) و تأتي هذه العبارة في الاستدعاء الثاني.
- العبارة OA OR : و هي مقسمة الى OA تعني ( Ordre d'appel = أمر استدعاء ) و OR تعني ( ORDRE DE ROUTE = أمر إلتحاق ) و بالتالي في هذا الاستدعاء تصل ورقتين واحدة امر بالاستدعاء و تكون صفراء و الثانية امر بالالتحاق و هي بيضاء.
بعد صدور اخر استدعاء و لم تذهب تصبح عاصي و تحرم من جميع حقوقك بما في ذلك الاعفاء او الارجاء او الكفالة او الملف الطبي...
نصيحتنا للشباب اذا كنت من المنسيين و لم يصلك اي استدعاء و لست مسجل في مكتب الخدمة فلا تذهب لهم و انت من المنسيين القانون الحالي لا يعاقبك
و الاخوة الذين انهو دراستهم و وصلهم الاسدعاء يقومو بتسوية وضعيتهم حتى لا يقعو في المشاكل المستقبلية...