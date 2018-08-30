بلاغ للشباب المولودون سنة 1997 و 1998 (الانتقاء الطبي)

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:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
في هذا البلاغ تعلن زوارة الدفاع للمولودين سنة 1997 و 1998
الذين لم يقومو بالانتقاء الطبي (la visite médicale)
لديهم فدة فرصة من سنة 2017 الى غاية بلوغهم سن 25
و بالتالي عليهم في هذه المدة اغتنام الفرصة و التقرب من احد مراكز الخدمة الوطنية
للقيام بالفحص الطبي و ذلك لتفادي اي يقعو في قائمة العصاة الذين سيحرمون من كل الحقوق...
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سؤال: ماذا يحدث لو لم اقم بالانتقاء الطبي ؟؟ و ما معنى عاصي؟
الجواب: في حال لم تذهب للانتقاء الطبي تجاوزت سن 25 سنة فستصبح عاصي
و تفقد الحق في الاعفاء حتى و اذا كان لديك ملف طبي او سبب حقيقي
كما تفقد الحق في الارجاء او التأجيل.
نصيحتي:
- الانتقاء الطبي هو مجرد فحص طبي لتثبت فيه ملفك الطبي اذا كنت مريض او انك في صحة جيدة و بالتالي يمكنك طلب التأجيل بعدها لسبب دراسي اذا لازلت تدرس... فالكثير من الشباب قد ضيع فرصة الانتقاء الطبي و اصبح مضطر للدخول للثكنة العسكرية (الكازيرنة) مع انه قد يكون مريض و لديه ملف طبي... و خروجه يصبح بين ايدي الكثنة اما يطلقو صراحة باعفاء او يؤدي الخدمة الوطنية كاملة.
- اما الذين قامو بالانتقاء الطبي و هم يعانون من مرض او سبب يعيق التحاقهم بالخدمة الوطنية فيحق لهم تقديم الملف المتعلق بالاعفاء و يستفيدو منه دون دخول الثكنة...
الذين لم يقومو بالانتقاء الطبي (la visite médicale)
لديهم فدة فرصة من سنة 2017 الى غاية بلوغهم سن 25
و بالتالي عليهم في هذه المدة اغتنام الفرصة و التقرب من احد مراكز الخدمة الوطنية
للقيام بالفحص الطبي و ذلك لتفادي اي يقعو في قائمة العصاة الذين سيحرمون من كل الحقوق...
- - - - - - - - - - - -
سؤال: ماذا يحدث لو لم اقم بالانتقاء الطبي ؟؟ و ما معنى عاصي؟
الجواب: في حال لم تذهب للانتقاء الطبي تجاوزت سن 25 سنة فستصبح عاصي
و تفقد الحق في الاعفاء حتى و اذا كان لديك ملف طبي او سبب حقيقي
كما تفقد الحق في الارجاء او التأجيل.
نصيحتي:
- الانتقاء الطبي هو مجرد فحص طبي لتثبت فيه ملفك الطبي اذا كنت مريض او انك في صحة جيدة و بالتالي يمكنك طلب التأجيل بعدها لسبب دراسي اذا لازلت تدرس... فالكثير من الشباب قد ضيع فرصة الانتقاء الطبي و اصبح مضطر للدخول للثكنة العسكرية (الكازيرنة) مع انه قد يكون مريض و لديه ملف طبي... و خروجه يصبح بين ايدي الكثنة اما يطلقو صراحة باعفاء او يؤدي الخدمة الوطنية كاملة.
- اما الذين قامو بالانتقاء الطبي و هم يعانون من مرض او سبب يعيق التحاقهم بالخدمة الوطنية فيحق لهم تقديم الملف المتعلق بالاعفاء و يستفيدو منه دون دخول الثكنة...
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نص بلاغ من الموقع الرسمي لوزارة الدفاع
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة الدفاع الوطني
مديرية الخدمة الوطنية
بـــلاغ
أيها الشباب المولودون سنة 1997 و 1998 إن لم تؤدوا بعد
الانتقاء الطبي فاغتنموا الفرصة المتاحة لكم خلال سنة 2017
للتقرب من مراكز الخدمة الوطنية التابعين لها لتسوية وضعيتكم
وإلا ستعلنون عصاة (INSOUMIS) عند بلوغكم سن 25
طبقا للمادة 35 من القانون رقم 06-14
المؤرخ في 9 أوت سنة 2014 المتعلق بالخدمة الوطنية.
----..----..----..----..----
نص بلاغ من الموقع الرسمي لوزارة الدفاع
▽.----.▽
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة الدفاع الوطني
مديرية الخدمة الوطنية
بـــلاغ
أيها الشباب المولودون سنة 1997 و 1998 إن لم تؤدوا بعد
الانتقاء الطبي فاغتنموا الفرصة المتاحة لكم خلال سنة 2017
للتقرب من مراكز الخدمة الوطنية التابعين لها لتسوية وضعيتكم
وإلا ستعلنون عصاة (INSOUMIS) عند بلوغكم سن 25
طبقا للمادة 35 من القانون رقم 06-14
المؤرخ في 9 أوت سنة 2014 المتعلق بالخدمة الوطنية.
----..----..----..----..----