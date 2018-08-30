بلاغ للشباب المولودون سنة 1997 و 1998 (الانتقاء الطبي)

بالانتقاء الطبي

la visite médicale

سؤال:

الجواب:

نصيحتي:

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نص بلاغ من الموقع الرسمي لوزارة الدفاع

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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة الدفاع الوطني

مديرية الخدمة الوطنية



بـــلاغ

أيها الشباب المولودون سنة 1997 و 1998 إن لم تؤدوا بعد

الانتقاء الطبي فاغتنموا الفرصة المتاحة لكم خلال سنة 2017

للتقرب من مراكز الخدمة الوطنية التابعين لها لتسوية وضعيتكم

وإلا ستعلنون عصاة ( INSOUMIS ) عند بلوغكم سن 25

طبقا للمادة 35 من القانون رقم 06-14

المؤرخ في 9 أوت سنة 2014 المتعلق بالخدمة الوطنية.

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في هذا البلاغ تعلن زوارة الدفاع للمولودين سنة 1997 و 1998الذين لم يقومولديهم فدة فرصة من سنة 2017 الى غاية بلوغهم سن 25و بالتالي عليهم في هذه المدة اغتنام الفرصة و التقرب من احد مراكز الخدمة الوطنيةللقيام بالفحص الطبي و ذلك لتفادي اي يقعو في قائمة العصاة الذين سيحرمون من كل الحقوق...- - - - - - - - - - - -ماذا يحدث لو لم اقم بالانتقاء الطبي ؟؟ و ما معنى عاصي؟في حال لم تذهب للانتقاء الطبي تجاوزت سن 25 سنة فستصبح عاصيو تفقد الحق في الاعفاء حتى و اذا كان لديك ملف طبي او سبب حقيقيكما تفقد الحق في الارجاء او التأجيل.الانتقاء الطبي هو مجرد فحص طبي لتثبت فيه ملفك الطبي اذا كنت مريض او انك في صحة جيدة و بالتالي يمكنك طلب التأجيل بعدها لسبب دراسي اذا لازلت تدرس... فالكثير من الشباب قد ضيع فرصة الانتقاء الطبي و اصبح مضطر للدخول للثكنة العسكرية (الكازيرنة) مع انه قد يكون مريض و لديه ملف طبي... و خروجه يصبح بين ايدي الكثنة اما يطلقو صراحة باعفاء او يؤدي الخدمة الوطنية كاملة.اما الذين قامو بالانتقاء الطبي و هم يعانون من مرض او سبب يعيق التحاقهم بالخدمة الوطنية فيحق لهم تقديم الملف المتعلق بالاعفاء و يستفيدو منه دون دخول الثكنة...