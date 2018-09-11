كتـاب : image de la cité, Kevin Lynch pdf

prince of love

prince of love

:: عضو فعّال ::
#1
إنضم
30 أكتوبر 2011
المشاركات
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الإعجابات
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#1
السلام عليكم ورحمة الله وبركـاته
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الحمد لله الذي لولاه ما جرى قلم, ولا تكلم لسان, والصلاة والسلام على سيدنا محمد ( صلى الله عليه وسلم ) كان أفصح الناس لسانا وأوضحهم بيانا, ثم أما بعد:
إنه من دواعي سروري أن أاشارك معكم كتاب رائع يحتاجة كثيرا طلبة الهندسة المعمارية " architecture "

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كتـاب : image de la cité
Kevin Lynch



الكتـاب مقسم على 4 أجزاء بصيغة pdf

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الجزء 1


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الجزء 2


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الجزء 3



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الجزء 4


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بالتوفيق ونلتقي في مشاركات اخرى ان شاء الله
 
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