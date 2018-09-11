كتـاب : image de la cité, Kevin Lynch pdf

prince of love
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السلام عليكم ورحمة الله وبركـاته
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الحمد لله الذي لولاه ما جرى قلم, ولا تكلم لسان, والصلاة والسلام على سيدنا محمد ( صلى الله عليه وسلم ) كان أفصح الناس لسانا وأوضحهم بيانا, ثم أما بعد:
إنه من دواعي سروري أن أاشارك معكم كتاب رائع يحتاجة كثيرا طلبة الهندسة المعمارية " architecture "
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كتـاب : image de la cité
Kevin Lynch
الكتـاب مقسم على 4 أجزاء بصيغة pdf
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الجزء 1
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الجزء 2
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الجزء 3
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الجزء 4
.
بالتوفيق ونلتقي في مشاركات اخرى ان شاء الله
.
الحمد لله الذي لولاه ما جرى قلم, ولا تكلم لسان, والصلاة والسلام على سيدنا محمد ( صلى الله عليه وسلم ) كان أفصح الناس لسانا وأوضحهم بيانا, ثم أما بعد:
إنه من دواعي سروري أن أاشارك معكم كتاب رائع يحتاجة كثيرا طلبة الهندسة المعمارية " architecture "
.
كتـاب : image de la cité
Kevin Lynch
الكتـاب مقسم على 4 أجزاء بصيغة pdf
.
الجزء 1
.
الجزء 2
.
الجزء 3
.
الجزء 4
.
بالتوفيق ونلتقي في مشاركات اخرى ان شاء الله