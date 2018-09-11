كتـاب : image de la cité, Kevin Lynch pdf

السلام عليكم ورحمة الله وبركـاتهالحمد لله الذي لولاه ما جرى قلم, ولا تكلم لسان, والصلاة والسلام على سيدنا محمد ( صلى الله عليه وسلم ) كان أفصح الناس لسانا وأوضحهم بيانا, ثم أما بعد:إنه من دواعي سروري أن أاشارك معكم كتاب رائع يحتاجة كثيرا طلبة الهندسة المعمارية " architecture "كتـاب : image de la citéKevin Lynchالكتـاب مقسم على 4 أجزاء بصيغة pdfبالتوفيق ونلتقي في مشاركات اخرى ان شاء الله