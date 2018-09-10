كيفية رسم الحروف الأبجدية

prince of love

prince of love

:: عضو فعّال ::
#1
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30 أكتوبر 2011
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#1
السلام عليكم ورحمة الله وبركـاته
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الحمد لله الذي لولاه ما جرى قلم, ولا تكلم لسان, والصلاة والسلام على سيدنا محمد ( صلى الله عليه وسلم ) كان أفصح الناس لسانا وأوضحهم بيانا, ثم أما بعد:
إنه من دواعي سروري أن أاشارك معكم موضوع خاص بكيفية كتابة الحروف الأبجدية خاص بالتلاميذ في طور التعليم



ملف التحميل يحتوي على مجموعة الحروف الأبجدية مفصلة ومع طريقة كتابتها
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رابط التحميل


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وبالتوفيق
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