كيفية رسم الحروف الأبجدية

prince of love
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السلام عليكم ورحمة الله وبركـاته
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الحمد لله الذي لولاه ما جرى قلم, ولا تكلم لسان, والصلاة والسلام على سيدنا محمد ( صلى الله عليه وسلم ) كان أفصح الناس لسانا وأوضحهم بيانا, ثم أما بعد:
إنه من دواعي سروري أن أاشارك معكم موضوع خاص بكيفية كتابة الحروف الأبجدية خاص بالتلاميذ في طور التعليم
ملف التحميل يحتوي على مجموعة الحروف الأبجدية مفصلة ومع طريقة كتابتها
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رابط التحميل
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وبالتوفيق
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الحمد لله الذي لولاه ما جرى قلم, ولا تكلم لسان, والصلاة والسلام على سيدنا محمد ( صلى الله عليه وسلم ) كان أفصح الناس لسانا وأوضحهم بيانا, ثم أما بعد:
إنه من دواعي سروري أن أاشارك معكم موضوع خاص بكيفية كتابة الحروف الأبجدية خاص بالتلاميذ في طور التعليم
ملف التحميل يحتوي على مجموعة الحروف الأبجدية مفصلة ومع طريقة كتابتها
.
رابط التحميل
.
وبالتوفيق
.