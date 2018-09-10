كيفية رسم الحروف الأبجدية

السلام عليكم ورحمة الله وبركـاتهالحمد لله الذي لولاه ما جرى قلم, ولا تكلم لسان, والصلاة والسلام على سيدنا محمد ( صلى الله عليه وسلم ) كان أفصح الناس لسانا وأوضحهم بيانا, ثم أما بعد:إنه من دواعي سروري أن أاشارك معكم موضوع خاص بكيفية كتابة الحروف الأبجدية خاص بالتلاميذ في طور التعليمملف التحميل يحتوي على مجموعة الحروف الأبجدية مفصلة ومع طريقة كتابتهاوبالتوفيق