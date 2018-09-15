حصرياً: معكرونة بقطع الدجاج

سكون الفجر
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أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم جميعا " والله اشتقت لهالقسم كتير "
أرجوا أن تكونوا بخير
اليوم رح قدملكم وصفة المعكرونة بالصلصلة
ورح نحتاج
2 صدر دجاج
3 كوب معكرونة
1 بصل مفروم
2 ملعقة كبيرة صلصلة الطماطم
توابل
ملح
فلفل أسود
فلفل أحمر بارد
طريقة تحضير الوصفة
أول شيء رح نسلق المعكرونة ونتركها على جنب وناخد قدر نضعه على النار
ونضع فيه القليل من الزيت ثم نضيف صدور الدجاج المقطعة
تابعوا معي
وبعد ان يصبح لون الدجاج أبيض نضيف قطع البصل ونحركه جيداً إلى أن يذبل البصل
وهنا نضيف صلصلة الطماطم ونقوم بالتقليب جيداً
وبهذه الخطوة نضيف المعكرونة ثم نضيف التوابل والملح
ونتركها على نار هادئة لمدة 10 دقائق
ثم تقدم ساخنة
أرجوا أن تنال إعجابكم