حصرياً: معكرونة بقطع الدجاج

سكون الفجر

سكون الفجر

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#1
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محل الإقامة
مدينة جامعة - الوادي -
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أنثى
#1
salam23.gif

أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم جميعا " والله اشتقت لهالقسم كتير "
أرجوا أن تكونوا بخير

اليوم رح قدملكم وصفة المعكرونة بالصلصلة
ورح نحتاج

2 صدر دجاج
3 كوب معكرونة
1 بصل مفروم
2 ملعقة كبيرة صلصلة الطماطم
توابل

ملح
فلفل أسود
فلفل أحمر بارد

طريقة تحضير الوصفة
أول شيء رح نسلق المعكرونة ونتركها على جنب وناخد قدر نضعه على النار
ونضع فيه القليل من الزيت ثم نضيف صدور الدجاج المقطعة
تابعوا معي

IMG_20180820_192139.jpg

IMG_20180820_192235.jpg

وبعد ان يصبح لون الدجاج أبيض نضيف قطع البصل ونحركه جيداً إلى أن يذبل البصل

IMG_20180820_192537.jpg

وهنا نضيف صلصلة الطماطم ونقوم بالتقليب جيداً

IMG_20180820_192821.jpg

وبهذه الخطوة نضيف المعكرونة ثم نضيف التوابل والملح
ونتركها على نار هادئة لمدة 10 دقائق

IMG_20180820_193325.jpg

IMG_20180820_193321.jpg


ثم تقدم ساخنة

IMG_0870.JPG

IMG_0873.JPG

أرجوا أن تنال إعجابكم


salam32.gif
 
*amani*

*amani*

:: عضو فعّال ::
#2
إنضم
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المشاركات
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الإعجابات
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النقاط
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العمر
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محل الإقامة
جيجل
الجنس
أنثى
#2
السلام عليكم
الله ريحتها وصلت ههه ..طريقة سهلة للغاية
والنتيجة رائعة
سلمت أناملك غاليتي وصحة وهناء^^
 
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