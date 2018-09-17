الرجل الأنييق

الامين محمد

الامين محمد

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#1
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#1
بسم الله

حياكم الله و بياكم أحبابنا في اللمة العزيزة

الأناقة كلمة كثيرة الإستعمال و تعني كل شيء جميل و مهذب
و هو تعبير يقال إعجابا بالرجل أو المرأة اصحاب الهندام الحسن المنسق مرفوقا بحسن و طيب العطر و المسك

لكن ما أعنيه في هته الأسطر أمر آخر
أمر له علاقة بالروح
و هو أمر معنوي و ليس مادي

بالنسبة لي

الرجل الأنيق الذي يقف بين يدي ربه مقيما للصلوات و معتادا المسجد
الرجل الأنيق هو من تجده يحمل مصحفا يرتل آيات
الرجل الأنيق هو الرجل الطاهر غسلا و وضوءا
الرجل الأنيق هو ذالك الرجل الذي يغض بصره و لا يطلقه حرا متتبعا الحرمات و الحرام
الرجل الأنيق الذي يحترم زوجته و أخته
الرجل الأنيق هو الرجل القليل الكلام و إذا تكلم أفاد و نفع
الرجل الأنيق من يختار رفقة من أهل الخير و الورع من أصحاب الرأي السديد
الرجل الأنيق هو الرجل القليل القهقهات و إذا ضحك إختار الوقت و المكان و السبب المناسب لذالك
الرجل الأنيق الذي يجلس في بيته و يحمل كتابا يطالعه أو يخيط ثوبه و هو في شأن أهله
الرجل الأنيق الذي جعل نفسه في خدمة البسطاء
الرجل الأنيق صاحب المشورة و صاحب الرأي السديد النافع
الرجل الأنيق هو الذي تجد فيه الخير لأهله و أولاده
الرجل الأنيق الملتزم دينيا و المعتدل سلوكيا
الرجل الأنيق صاحب الأبتسامة الدائمة
الرجل الأنيق وجهه وجه خير و فاله فال خير
الرجل الأنيق هو الرجل الطيب


إليكم الخط أحبتي من هو الرجل الأنيق عندكم
 
Queen Fati

Queen Fati

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#2
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أنثى
#2
وما اجملها من اناقة ......ببوركت اخي الطيب على الاقتناء الانيق للكلمات والموضوع المهذب
انقنا الله في عبادته وحسن طاعته
 
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