السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

علابالها ومع ذلك !!!!

اليوم حبيت نقصف بالثقييييل المرا في مجتمعنا العربي المسلم

وتساهُلها مع المحرمات ...

لأنو زاد عن حدو



نڤولو بالتقريب خمسة وتسعين بالمية أو أكثر من النسا



علابالهم

بلي النمص حرام ومع ذلك تلڤى زوج بالمية منهن ما يلڤطوش ( لا ينمصن ) حواجبهم والباقي راسمينهم تڤول نتا راها في حصة الرسم ....

علابالها ومع ذلك تنمص وتضرب عرض الحائط { لعن الله النامصة والتنمصة } !!! علامة تعجب كبيييييييرة



علابالهم

بلي السروال ولبسو حرام وتشبه بالرجال ،ومع ذلك تلڤاها مع الصباح تتعافر مع خوها على السروال اللي مڤطع مع الفخذ ،هو يجبد وهي تجبد يڤولها يا طفلة راكي مرا تڤولو وانتا لاه مربي شعرك كي الطفلة كل واحد حر ،علابالها ومع ذلك تلبس وتضرب عرض الحائط ،{ لعن الله النساء المتشبهات بالرجال والرجال المتشبهين بالنساء}



علابالهم

بلي الحجاب فرض ونزعه حرام ومع ذلك تمشي عارية الرأس وهي فرحانة بحريتها وإنجازها العظيم

علابالها ومع ذلك ما تديرش الحجاب وتضرب عرض الحائط { وقل للمؤمنات يضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن ...} صدق الله العظيم



علابالهم

بلي إتخاذ خليل ( صديق .صاحب ) حرام ومع ذلك تجدها كالنحلة من زهرة الى زهرة وتڤولك ما نتزوجش حتى نعرف العقلية ،وتنادي بشعارات الغرب البالية

علابالها ومع ذلك تتخذ خليل واثنين وثلاث ضاربة عرض الحائط { ولا تواعدهن سرا ...} صدق الله العظيم



علابالهم

بلي المكياج حرام ومع هذا تجدها وياااااا وجهها المسكين مثل اللوحة الزيتية التي تقاطرت بالألوان

علابالها ومع ذلك تخرج ضاربة المكياج تڤول رايحة للعرس ضاربة بعرض الحائط { ولا تبرجن تبرج الجاهلية ...} صدق الله العظيم



علابالهم وعلابالهم

بصح للأسف دايرة روحها ولا علا بالها ڤالو خاوتنا المصاروة

إتق الله ختي في روحك أولا ومن بعد فالناس

مهما حاولتو تبررو فعلكم للحرام يبق حرام في النهاية ،وما تقنعو بيه غير اللي الله غالب عليه

ڤالك يا سيدي فتالهم الامام الفلاني تقدري تديري كذا وكذا

لا لا يا ختي راكي فالحرام فوقي واش من مودا واش من مواكبة العصر

هاذي عندهم هوما الغرب ميش حنا

أما حنا فمسلمين وما دامك شهدتي وراكي مسلمة لازم تتبعي كلش ميش مسلمة غير بالفم برك

تحية كبيرة للي راهي تتبع وتطبق واش ڤال ربي

ونڤول لفئة دايرة روحها ما علابالهاش

اتقي الله أختي علابالنا بلي علابالك وهذا رايح يتحسب عليك

راكي غير تلعبي على روحك

اللهم أهدي نساء المسلمين وأجعلهم أمهات وزوجات صالحات آمين يارب ..