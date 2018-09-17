علابالها ومع ذلك !!!!!!

حلم كبير

حلم كبير

:: عضو متألق ::
#1
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#1
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
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علابالها ومع ذلك !!!!
اليوم حبيت نقصف بالثقييييل المرا في مجتمعنا العربي المسلم
وتساهُلها مع المحرمات ...
لأنو زاد عن حدو

نڤولو بالتقريب خمسة وتسعين بالمية أو أكثر من النسا

علابالهم
بلي النمص حرام ومع ذلك تلڤى زوج بالمية منهن ما يلڤطوش ( لا ينمصن ) حواجبهم والباقي راسمينهم تڤول نتا راها في حصة الرسم ....
علابالها ومع ذلك تنمص وتضرب عرض الحائط { لعن الله النامصة والتنمصة } !!! علامة تعجب كبيييييييرة

علابالهم
بلي السروال ولبسو حرام وتشبه بالرجال ،ومع ذلك تلڤاها مع الصباح تتعافر مع خوها على السروال اللي مڤطع مع الفخذ ،هو يجبد وهي تجبد يڤولها يا طفلة راكي مرا تڤولو وانتا لاه مربي شعرك كي الطفلة كل واحد حر ،علابالها ومع ذلك تلبس وتضرب عرض الحائط ،{ لعن الله النساء المتشبهات بالرجال والرجال المتشبهين بالنساء}

علابالهم
بلي الحجاب فرض ونزعه حرام ومع ذلك تمشي عارية الرأس وهي فرحانة بحريتها وإنجازها العظيم
علابالها ومع ذلك ما تديرش الحجاب وتضرب عرض الحائط { وقل للمؤمنات يضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن ...} صدق الله العظيم

علابالهم
بلي إتخاذ خليل ( صديق .صاحب ) حرام ومع ذلك تجدها كالنحلة من زهرة الى زهرة وتڤولك ما نتزوجش حتى نعرف العقلية ،وتنادي بشعارات الغرب البالية
علابالها ومع ذلك تتخذ خليل واثنين وثلاث ضاربة عرض الحائط { ولا تواعدهن سرا ...} صدق الله العظيم

علابالهم
بلي المكياج حرام ومع هذا تجدها وياااااا وجهها المسكين مثل اللوحة الزيتية التي تقاطرت بالألوان
علابالها ومع ذلك تخرج ضاربة المكياج تڤول رايحة للعرس ضاربة بعرض الحائط { ولا تبرجن تبرج الجاهلية ...} صدق الله العظيم

علابالهم وعلابالهم
بصح للأسف دايرة روحها ولا علا بالها ڤالو خاوتنا المصاروة
إتق الله ختي في روحك أولا ومن بعد فالناس
مهما حاولتو تبررو فعلكم للحرام يبق حرام في النهاية ،وما تقنعو بيه غير اللي الله غالب عليه
ڤالك يا سيدي فتالهم الامام الفلاني تقدري تديري كذا وكذا
لا لا يا ختي راكي فالحرام فوقي واش من مودا واش من مواكبة العصر
هاذي عندهم هوما الغرب ميش حنا
أما حنا فمسلمين وما دامك شهدتي وراكي مسلمة لازم تتبعي كلش ميش مسلمة غير بالفم برك
تحية كبيرة للي راهي تتبع وتطبق واش ڤال ربي
ونڤول لفئة دايرة روحها ما علابالهاش
اتقي الله أختي علابالنا بلي علابالك وهذا رايح يتحسب عليك
راكي غير تلعبي على روحك

اللهم أهدي نساء المسلمين وأجعلهم أمهات وزوجات صالحات آمين يارب ..

واش رايكم خاوتي خواتاتي في اللي علابالهم وڤاطعين الحس

تقبلو مني فائق الاحترام والتقدير
حلم كبير (y)
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مراقبة ::
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#2
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#2
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أحيانا النداء بهذه الطريقة وطرح مواضيع من هذا النوع ليس إلا محبة وخوفا على أخواتنا وبناتنا
لأنّنا حقا في زمن صعب، رانا في زمن كلشي فيه مفتوح وكلشي فيه سهل
المغريات كاملة قدامنا، كأبسط مثال تروح للجامعات ماتلقاش ناس جاية تقرا تلقى ناس رايحة للعرس
عطور فاخرة ووجوه ملونة وملابس تابعة للموضة، والبنات يتبعو بعضاهم للأسف والمرأة معروفة بحب الزينة
يعني وجه المرأة هو المرآة تاعها وهو لي يقدر يخلي الناس تعتبرها جميلة ولالا يعني هو مقياس جمالها
فعلى هادي نلقاوها تخدّم في روحها، المشكلة لي لاحظتها مؤخرا ولينا نعرفو الحرام غير في الامور
لي ماتهمناش الأمور لي نحتاجوها إما نحللوها لنفسنا وإلا نقولو معليش ربي راهو يغفرلها
وشفت بزاف أمثلة ماش حابة نذكرها خليها مستورة، بصراحة ماعادتش عندنا عظمة الذنب هاداك ولا الخوف منو
للاسف، تلقى ملابس غير محترمة تقول معليش الناس كامل لابسين خلي نلبس أنا تاني
تشوف أنواع الماكياج قدامها تقولك نشري وندير في وجهي وبزاف بزاف أمور
خاصة أننا في زمن يتحكم فين االمجتمع بشكل كبير، لي مثلا تديرش النمص يقولولها شكو نلي يشوف معاك
ونتي هكا؟ وكون ماتديريش الماكياج واحد م ايشوف فيك وصحاباتك كامل تزوجو بقيتي غير نتي
والله ربي يهدينا برك وربي يعافينا ويغفرلنا ذنوبنا لأننا حقا في زمن الفتن
شكرا أخي على الموضوع القيّم كعادتك والذي يعالج أحد أهم القضايا بارك الله فيك
تحياتي​
 
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