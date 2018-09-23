الہٰوردة الہٰسہٰوداء
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السلام عليكم إخواني أخوتي اليوم رح نتعرف على كيفية النوم الصحي
1)تجنب استخدام المنبهات قبل النوم مثل الشاى أو القهوة أو أى
مشروبات أخرى تحتوى على الكافيين.
2) تجنب التدخين قبل النوم بساعة على الأقل لأن النيكوتين يعتبر من
المنبهات التى قد تجعل نومك مضطرباً.
3) تجنب تناول وجبات دسمة قبل النوم بساعتين أو ثلاث لكن فى نفس الوقت لا تترك
نفسك جائع لأن الجوع قد يجعلك تستيقظ طوال الليل. إن تناول وجبة صحية خفيفة
هو أفضل شئ قبل النوم.
4) حاول ممارسة الرياضة بانتظام أثناء اليوم لأن ذلك سيساعدك على النوم
بشكل أفضل، ولكن تجنب ممارسة الرياضة
قبل النوم مباشرةً.
5) تجنب النوم لفترات طويلة أثناء النهار لأن ذلك قد يربك
نومك أثناء الليل.
6) قبل موعد النوم، تجنب أى مناقشات أو أنشطة قد تثير شعورك بالقلق مثل
التفكير فى الأمور
المادية أو المشاكل.
7) احرص على أن يكون جو غرفتك هادئاً ومريحاً. كما سيساعدك أيضاً أن يكون
فرش السرير جميلاً وأن تكون
المرتبة مريحة.
اطفئ أنوار الغرفة. جزء المخ المسئول عن النوم قريب من العصب
البصرى لذا سيساعدك الظلام
على النوم.
9) تناول كوباً دافئاً من اللبن قبل النوم لأن اللبن يحتوى على "التريبتوفان"
وهى مادة طبيعية تساعد
على النوم.
10) إذا كنت تعاني من الأرق، حاول القيام بنشاط بسيط ثم حاول العودة
للنوم مرة أخرى
نوم الهنا يا أنا
1)تجنب استخدام المنبهات قبل النوم مثل الشاى أو القهوة أو أى
مشروبات أخرى تحتوى على الكافيين.
2) تجنب التدخين قبل النوم بساعة على الأقل لأن النيكوتين يعتبر من
المنبهات التى قد تجعل نومك مضطرباً.
3) تجنب تناول وجبات دسمة قبل النوم بساعتين أو ثلاث لكن فى نفس الوقت لا تترك
نفسك جائع لأن الجوع قد يجعلك تستيقظ طوال الليل. إن تناول وجبة صحية خفيفة
هو أفضل شئ قبل النوم.
4) حاول ممارسة الرياضة بانتظام أثناء اليوم لأن ذلك سيساعدك على النوم
بشكل أفضل، ولكن تجنب ممارسة الرياضة
قبل النوم مباشرةً.
5) تجنب النوم لفترات طويلة أثناء النهار لأن ذلك قد يربك
نومك أثناء الليل.
6) قبل موعد النوم، تجنب أى مناقشات أو أنشطة قد تثير شعورك بالقلق مثل
التفكير فى الأمور
المادية أو المشاكل.
7) احرص على أن يكون جو غرفتك هادئاً ومريحاً. كما سيساعدك أيضاً أن يكون
فرش السرير جميلاً وأن تكون
المرتبة مريحة.
البصرى لذا سيساعدك الظلام
على النوم.
9) تناول كوباً دافئاً من اللبن قبل النوم لأن اللبن يحتوى على "التريبتوفان"
وهى مادة طبيعية تساعد
على النوم.
10) إذا كنت تعاني من الأرق، حاول القيام بنشاط بسيط ثم حاول العودة
للنوم مرة أخرى
نوم الهنا يا أنا