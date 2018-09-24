الہٰوردة الہٰسہٰوداء
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بسم الله الرحمن الرحيم
جرح العواطف مؤلم للغاية ، لأن المشاعر ذات قيمة كبيرة للإنسان هو جزء منها ، وهنا مقالي في هذا البيان عن جرح المشاعر.
تعتقد الكثير من السيدات خاطئات أنَّ الرجل لا يمتلك مشاعر أو لا يتأثر بالأمور المتعلقة بالمشاعر، وذلك لكون الرجل غالباً ما يتعامل بعقلانية ويقيس الأحداث بشكل جدي بعيداً عن العاطفة، وإن حصل وتعامل مع أي من المواقف بعاطفية فإنَّه يخفي ذلك في نفسه ويظهر للآخرين عكس ذلك لكي يتمكن من السيطرة على الأحداث والتعامل معها بمنطقية، ولكن هذا لا ينفي بأنَّ الرجال بشكل عام يمكن أن تتأذى مشاعرهم بسبب تصرفات تقدم عليها السيدات وخصوصاً أولئك اللواتي تربطهن بهم علاقة، وفي هذا المقال سوف نتطرق لبعض تصرفات تجرح مشاعر الرجل.
تصرفات تجرح مشاعر الرجل متعلقة بشخصه
رفض عمله
يعتبر عمل الرجل جزء لا يتجزأ من شخصيته، إذ يشعر بالإهانة بمجرد قيام المرأة بالسخرية منه أو عدم الاهتمام به بسؤالها والاطمئنان عن حال عمله، الأمر الذي يؤدي إلى جرح مشاعره وهز كيانه.
الاستهزاء والسخرية من كرمه وعطائه
قد تقوم المرأة بالمزاح أمام زوجها حول نسيانه لجلب الهدايا في ذكرى يوم زفافهما أو عيد ميلادها، ولكنها قد تجعل الأمر يبدو محرجاً له عند قيامها بذكر مثل هذه الأمور أمام أصدقائها أو عائلتها، الأمر الذي يهينه ويجرح مشاعره.
الاستهزاء بشكله
يكره الرجل قيام المرأة بإغاظته عن طريق إشارتها لبعض العيوب الموجودة في جسمه كاللحية أو الكرش، لأنه يحب أن يكون جميلاً في نظرها، لذا لا يحبذ القيام بهذه الأمور لتجنب جرح مشاعره وإحزانه.
تصرفات تجرح مشاعر الرجل متعلقة بالمعاملة
تجرح مشاعر الرجل، عندما تهمله المرأة ، فقد يبدو الأمر وكأنه طبيعياً بالنسبة لها، ولكنه يؤثر بشكل كبير على مشاعره.
عدم السماح له بالمساعدة أمام الآخرين
لا ينبغي امتناع المرأة عن طلب مساعدة الرجل في حال تواجدهما بين الناس، لأن ذلك يعطي الأشخاص الآخرين انطباعاً عن عدم اعتمادها على شريكها أو تقصيره بسبب الكسل أو غيرها من الاسباب، الأمر الذي يزيد من شعور الرجل بالإهانة، مما يجرح كبريائه ومشاعره.
إلغاء موعد ما في آخر لحظة
لا يمتلك الرجال الكثير من الوقت خصوصاً أولئك الذين يعملون ساعات طويلة أو أعمال حرة، وعندما يقوم هؤلاء الرجال بتحديد موعد من أجل شريكتهم فإنَّهم يكونوا قد فعلوا المستحيل لإيجاد هذا الوقت، وعندما تقوم المرأة بإلغاء الموعد لأي سبب كان فإنَّها تستهين وتقلل من قيمة ما قاموا به.
فدارين الرجل او بالاحرى الزوج الاخ الإبن ف .. عند المرأة ألم في مثل هكذا مواضيع ف عند الرجل أيضا كلنا اوادم ورد الحسنة بالحسنة
جرح العواطف مؤلم للغاية ، لأن المشاعر ذات قيمة كبيرة للإنسان هو جزء منها ، وهنا مقالي في هذا البيان عن جرح المشاعر.
تعتقد الكثير من السيدات خاطئات أنَّ الرجل لا يمتلك مشاعر أو لا يتأثر بالأمور المتعلقة بالمشاعر، وذلك لكون الرجل غالباً ما يتعامل بعقلانية ويقيس الأحداث بشكل جدي بعيداً عن العاطفة، وإن حصل وتعامل مع أي من المواقف بعاطفية فإنَّه يخفي ذلك في نفسه ويظهر للآخرين عكس ذلك لكي يتمكن من السيطرة على الأحداث والتعامل معها بمنطقية، ولكن هذا لا ينفي بأنَّ الرجال بشكل عام يمكن أن تتأذى مشاعرهم بسبب تصرفات تقدم عليها السيدات وخصوصاً أولئك اللواتي تربطهن بهم علاقة، وفي هذا المقال سوف نتطرق لبعض تصرفات تجرح مشاعر الرجل.
تصرفات تجرح مشاعر الرجل متعلقة بشخصه
رفض عمله
يعتبر عمل الرجل جزء لا يتجزأ من شخصيته، إذ يشعر بالإهانة بمجرد قيام المرأة بالسخرية منه أو عدم الاهتمام به بسؤالها والاطمئنان عن حال عمله، الأمر الذي يؤدي إلى جرح مشاعره وهز كيانه.
الاستهزاء والسخرية من كرمه وعطائه
قد تقوم المرأة بالمزاح أمام زوجها حول نسيانه لجلب الهدايا في ذكرى يوم زفافهما أو عيد ميلادها، ولكنها قد تجعل الأمر يبدو محرجاً له عند قيامها بذكر مثل هذه الأمور أمام أصدقائها أو عائلتها، الأمر الذي يهينه ويجرح مشاعره.
الاستهزاء بشكله
يكره الرجل قيام المرأة بإغاظته عن طريق إشارتها لبعض العيوب الموجودة في جسمه كاللحية أو الكرش، لأنه يحب أن يكون جميلاً في نظرها، لذا لا يحبذ القيام بهذه الأمور لتجنب جرح مشاعره وإحزانه.
تصرفات تجرح مشاعر الرجل متعلقة بالمعاملة
تجرح مشاعر الرجل، عندما تهمله المرأة ، فقد يبدو الأمر وكأنه طبيعياً بالنسبة لها، ولكنه يؤثر بشكل كبير على مشاعره.
عدم السماح له بالمساعدة أمام الآخرين
لا ينبغي امتناع المرأة عن طلب مساعدة الرجل في حال تواجدهما بين الناس، لأن ذلك يعطي الأشخاص الآخرين انطباعاً عن عدم اعتمادها على شريكها أو تقصيره بسبب الكسل أو غيرها من الاسباب، الأمر الذي يزيد من شعور الرجل بالإهانة، مما يجرح كبريائه ومشاعره.
إلغاء موعد ما في آخر لحظة
لا يمتلك الرجال الكثير من الوقت خصوصاً أولئك الذين يعملون ساعات طويلة أو أعمال حرة، وعندما يقوم هؤلاء الرجال بتحديد موعد من أجل شريكتهم فإنَّهم يكونوا قد فعلوا المستحيل لإيجاد هذا الوقت، وعندما تقوم المرأة بإلغاء الموعد لأي سبب كان فإنَّها تستهين وتقلل من قيمة ما قاموا به.
فدارين الرجل او بالاحرى الزوج الاخ الإبن ف .. عند المرأة ألم في مثل هكذا مواضيع ف عند الرجل أيضا كلنا اوادم ورد الحسنة بالحسنة