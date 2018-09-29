sanaya
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لحظة لقياك ، نقشت ذكراها بقلبي للأبد،
فلعلي سأعيش ما حييت على أنغامها، غير آبهة بوحدتي مادمت أنام على طيفها ، و أنثر عليها كلماتي على سمفونية ورد ، و على إيقاع أغنية شرقية .....
أريج عطرك يغازلني و لا أزال أشتم شذاه و كأنك كنت تراقصني اللحظة ،أنفاسك المتقطعة التي فضحت ارتباكك في أولى خطواتك نحوي ، لا تزال بمسامعي عالقة كمقطوعة موسيقية خالدة ، تعزف على وتر قلب يخالجه الحب و الخوف ، بقدر ما يريد الوصال يريد الفصال.
دعني أحدثك عن الورد الأحمر المتناثر حول صحوننا بالمائدة ، و عن الشموع التي رصت بعناية على الأرضية ، و عن ثوبي الأحمر الطويل الذي كنت أجذبه كل مرة خوفا من أن يحترق ، دعني أحدثك عن السماء ليلتها ،كيف كان بريق نجومها يفتنني ، و إني خفت أن أبدو أمامك ساذجة فغضضت بصري عن فتنتها ، ولو كان أمري بيدي لأمضيت ليلتي أراقب نجومها.
دعني أحدثك عن نسمات تلك الليلة كيف كانت هادئة باردة ، و عن هدوءها كيف كان يسحر الأنفس و الأفئدة ، ليلة توقف عندها زماني، فما عدت أدري أأعيش على ذكراها أم أنني سأمضي ،
و ياسيدي كيف سأمضي و قلبي يأبى ، أنام على طيفك أراقصك الليالي ، و من فرط شوقي لك سكرانة أنا من دون جرعات ، ليتك كنت تلك الليلة وضعت ميثاق حبك على ميثاقي ، فلا كان بعدها بعد و لا تجرعت مرارة أوجاعي.
حدثني عن سحرك أحدثك عن سحر عينيك،
حدثني عن قوتك أحدثك عن ارتباكك و أنفاسك التي كنت تحاول عابثا إخفاءها ،
حدثني عن دهائك أحدثك عن أقراص الهروين التي دسستها على جيبك فاعتقلتك بعدها الشرطة .....
فإياك أن تخاصم بعد اليوم امرأة لأنك حتما ستعلن خسارتك😅😅
الله غالب ولو قلنا نكتبوا نص رومانسي كما العباد تأتينا نوبات الجنون😅😅
Sanaya
فلعلي سأعيش ما حييت على أنغامها، غير آبهة بوحدتي مادمت أنام على طيفها ، و أنثر عليها كلماتي على سمفونية ورد ، و على إيقاع أغنية شرقية .....
أريج عطرك يغازلني و لا أزال أشتم شذاه و كأنك كنت تراقصني اللحظة ،أنفاسك المتقطعة التي فضحت ارتباكك في أولى خطواتك نحوي ، لا تزال بمسامعي عالقة كمقطوعة موسيقية خالدة ، تعزف على وتر قلب يخالجه الحب و الخوف ، بقدر ما يريد الوصال يريد الفصال.
دعني أحدثك عن الورد الأحمر المتناثر حول صحوننا بالمائدة ، و عن الشموع التي رصت بعناية على الأرضية ، و عن ثوبي الأحمر الطويل الذي كنت أجذبه كل مرة خوفا من أن يحترق ، دعني أحدثك عن السماء ليلتها ،كيف كان بريق نجومها يفتنني ، و إني خفت أن أبدو أمامك ساذجة فغضضت بصري عن فتنتها ، ولو كان أمري بيدي لأمضيت ليلتي أراقب نجومها.
دعني أحدثك عن نسمات تلك الليلة كيف كانت هادئة باردة ، و عن هدوءها كيف كان يسحر الأنفس و الأفئدة ، ليلة توقف عندها زماني، فما عدت أدري أأعيش على ذكراها أم أنني سأمضي ،
و ياسيدي كيف سأمضي و قلبي يأبى ، أنام على طيفك أراقصك الليالي ، و من فرط شوقي لك سكرانة أنا من دون جرعات ، ليتك كنت تلك الليلة وضعت ميثاق حبك على ميثاقي ، فلا كان بعدها بعد و لا تجرعت مرارة أوجاعي.
حدثني عن سحرك أحدثك عن سحر عينيك،
حدثني عن قوتك أحدثك عن ارتباكك و أنفاسك التي كنت تحاول عابثا إخفاءها ،
حدثني عن دهائك أحدثك عن أقراص الهروين التي دسستها على جيبك فاعتقلتك بعدها الشرطة .....
فإياك أن تخاصم بعد اليوم امرأة لأنك حتما ستعلن خسارتك😅😅
الله غالب ولو قلنا نكتبوا نص رومانسي كما العباد تأتينا نوبات الجنون😅😅
Sanaya