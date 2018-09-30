لازم تكوني قبيحة 😵😵

السلام عليكم لحباب😊😊

نشالله راكم غاية😊😊

جاية نحكيلكم على موقف صرالي مفهمتش اش معناه و علاه الناس ولات تستغل الناس المحترمين والناس القباح تخاف منهم😢😢

كان عندي دوسيي لازم نخرجو للقراية و باش نخرجو لازم نروح للطبيب

رحت للطبيب و درت فحص و كتبلي الدوسيي

أيا كرحت للقراية أنا ووحدة رحنا لنفس الطبيب و كان نورمالمو لازم يكاشي فوق الورقة بالكاشي تاعو هو مش نتاع الديسبونسير

أيا قالولنا لازم تولو تقولو للطبيب يكاشي هو فالورقة

رحت فالصباح هدرت مع فرملية جات قاتلي لا لا مراح يكاشي لك والو قالك نتاع الديسبونسير يكفي

أيا هدرت مع فرملي قالي روحي عند السيد فلان قوليلي فلان راهو يقولك الكاشي تاع الديسبونسير كافي 😮😮

أيا كهدر معايا بلافاسون هاذي خرجت ديراكت......

و نا كنت راح نروح للبريفي مصح غاضتني متين الف حق لا فيسيت قلت نروح للديسبونسير و نربح ورقة من فئة 2000 دينار في جيبي😍😍😍

المهم صباح تلاقيت مع صاحبتي قلتلها شفتي الطبيب ميحبش يدير الكاشي

قاتلي ياااه باينة عليك خوافة😕😕قاتلي

أنا رحت قاتلي الفرملية مراح يكاشيها قلتلها والله لوكان ميكاشيها نروح نتفاهم مع جدو👏👏👏

ألور الطبيب دار لها الكاشي

و مبعد وليت قلتلهم كما دار كاشي لصاحبتي يعاود يكاشيلي الدوسيي ألور دار الكاشي فيه😒😒

إتسما دوكا الناس المحترمين ولا الناس اللي مش قباح ولا ميحبوش تبهدايل و لعياط يبقاو من لور واحد ميشوف معاهم ولا كفاه؟؟؟؟؟

إذا كانوا الرجال راني نهدر على النسا باسكو راجل و راجل قادر يدابز معاه

مصح الرجال اللي يخدمو فبلايص كما هاذو تجي وحدة تهدر ليهم بالعقلية ميديروش بيها و كتجي وحدة طايحة خشينة يخافو و يخدمو خدمتهم

أملا منلومش لبنات اللي نشوف فيهم طايحين خشان إذا كانوا يتعاملوا هاك مصح راح نقولكم حاجة أنو فالحياة عموما الناس اللي طايحين خشان الكل يخاف منهم يقضيلهم صوالحهم وووووو

أما الناس اللي يسكتوا واللي تحشم تدابز مع الرجال راهي تعض فصوابعها..

الواقع هذا هو بناءا على عدة مواقف صراو ولكن أين الخلل؟؟؟؟؟