أركان الصلاة وواجباتها وسننها

**************للصلاة أركان أساسية لا يجوز تركها بحال من الأحوال إلا في حالة العجز؛ومن هذه الأركان: النية، تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، الركوع، السجود على الأعضاء السبعة، قراءة التشهد الأخير والصلاة على النبي فيه، التسليم،وهذه الأركان من تركها عمدًا دون عذر بطلت صلاته.وللصلاة أيضا واجبات تسقط بالنسيان ويجبرها سجود السهو؛ منها:تكبيرات الانتقال في الصلاة، قول "سبحان ربي العظيم"، قول "سمع الله لمن حمده"، قول "سبحان ربي الأعلى"،وهذه الواجبات من تركها عمدًا بطلت صلاته أيضا وعليه إعادتها.كما أن للصلاة أيضًا سننًا وردت عن الني صلى الله عليه وسلم؛ومنها: دعاء الاستفتاح، التعوذ، رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام، النظر موضع السجود، الافتراش، التورك.للمزيد :