حصريا: مجدرة على أصولها

أهلاً بكم جميعاً وأرجو أن تكونوا جميعاً

سأقدم لكم اليوم وصفة سهلة وشهية جداً

سنحتاج إلى المقادير التالية ..

2 كوب عدس حب

3 كوب برغل خشن

1 مكعب مرق الدجاج

ملح حسب الرغبة

5 بصل شرائح ومقلي

طريقة التحضير

نقوم بسلق العدس بعد غسله ونضيف اليه الملح ونتركه إلى أن ينضج تماماً

وبهاد الوقت نكون غسلنا البرغل ونقعناه مدة نصف ساعة

نصفيه من الماء ونضيفه على العدس

ونقلب جيداً ونتركه إلى أن تجف الماء على نار متوسطة مع التقليب

لو لاحظتم نحن لم نضع ولا نقطة زيت حتى الآن

وهذه هي الخطوة التي سنقوم بها الآن

نقوم بوضع مقدار ربع إلى نصف كوب من زيت الزيتون في مقلاة

ونقوم بقلي شرائح البصل إلى أن تصبح حمراء مقرمشة

ثم نصفي البصل ونضيف زيت الزيتون الذي قلينا فيه البصل فوق البرغل والعدس

ونخفض النار جداً ونتركه مدة 40-50 دقيقة

وهذا شكله بعدما نضج



نقدمه ساخن ونزينه بشرائح البصل المقلية