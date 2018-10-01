حصريا: مجدرة على أصولها

سكون الفجر

سكون الفجر

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29 أوت 2013
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محل الإقامة
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الجنس
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#1
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أهلاً بكم جميعاً وأرجو أن تكونوا جميعاً
سأقدم لكم اليوم وصفة سهلة وشهية جداً

سنحتاج إلى المقادير التالية ..

2 كوب عدس حب
3 كوب برغل خشن
1 مكعب مرق الدجاج
ملح حسب الرغبة
5 بصل شرائح ومقلي

طريقة التحضير
نقوم بسلق العدس بعد غسله ونضيف اليه الملح ونتركه إلى أن ينضج تماماً

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وبهاد الوقت نكون غسلنا البرغل ونقعناه مدة نصف ساعة
نصفيه من الماء ونضيفه على العدس

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ونقلب جيداً ونتركه إلى أن تجف الماء على نار متوسطة مع التقليب

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لو لاحظتم نحن لم نضع ولا نقطة زيت حتى الآن
وهذه هي الخطوة التي سنقوم بها الآن

نقوم بوضع مقدار ربع إلى نصف كوب من زيت الزيتون في مقلاة
ونقوم بقلي شرائح البصل إلى أن تصبح حمراء مقرمشة

IMG_20181001_135100.jpg
ثم نصفي البصل ونضيف زيت الزيتون الذي قلينا فيه البصل فوق البرغل والعدس
ونخفض النار جداً ونتركه مدة 40-50 دقيقة

وهذا شكله بعدما نضج
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نقدمه ساخن ونزينه بشرائح البصل المقلية

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بتمنى تكون وصفتي عجبتكم
إلى الملتقى بإذن الله








 
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