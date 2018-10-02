فساتين بنات اللمة حسب شهر ميلادهن ههه

Soumia hadj mohammed
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الموضوع يحتوي على جانب فكاهي بالدرجة الاولى لكن من جهة أخرى بتأملي فيه هي ايضا صور ليست فقط للمرح والضحك انما تلملم ايضا الابداع في مجالين الاول يخدم الثاني إن صح التعبير وان صح الذكاء في توظيف الاول للثاني هنا أقصد الرسم هدا حتى لو كان لغرض المزاح او لغرض انو تكون فكرة جديدة في الرسم لكن فعلا قادر يكون مساعد او يكون الفكرة الام لتصميم شيء آخر مثل الملابس ولم لا ؟
طلاب الهندسة المعمارية في اول سنة بالجامعة كان التعليم الاولي والاساسي لي ركزولنا عليه طبعا من بعد التدرب على الرسم واساسياته في موديل تع الورشة هو : الفكرة - تجسيد الفكرة -حيث بداية تصميم اي مشروع لازمك تبداه بفكره او انك تستوحي - تآنسبيغي - من شيء كيف ما كان يكون من الطبيعة كان ام من حاجة آغتيفيسيال المهم يكون معقول مع في واش رح تستخدمه ، وهذ النقطة هي الانطلاقة المبررة لتصميمك لذلك يتطلب انو يكون فيه فكرة
النقطة الاهم لي حبيت نوصلها من هده الصور انو حتى لو كان بمثل هكدا افكار مستوحاة سواءا من خضر او اي شيء آخر، نقوم بوصله مع اشياء مختلفة او بعيدة عنه
موالف نديرلكم تجميعة فساتين سهرة القصير الطويل المشنشف السامبل ههه سيرتو تع الدونتال لي تحبهم @لؤلؤة قسنطينة
ليوم فيها غير البصل والخضرا تضرب من رقبة للرجل ههه
حبيت نزود الصور بتعليقات خفيفة على ذوقي الفكاهي
الموضوع يحتوي على جانب فكاهي بالدرجة الاولى لكن من جهة أخرى بتأملي فيه هي ايضا صور ليست فقط للمرح والضحك انما تلملم ايضا الابداع في مجالين الاول يخدم الثاني إن صح التعبير وان صح الذكاء في توظيف الاول للثاني هنا أقصد الرسم هدا حتى لو كان لغرض المزاح او لغرض انو تكون فكرة جديدة في الرسم لكن فعلا قادر يكون مساعد او يكون الفكرة الام لتصميم شيء آخر مثل الملابس ولم لا ؟
طلاب الهندسة المعمارية في اول سنة بالجامعة كان التعليم الاولي والاساسي لي ركزولنا عليه طبعا من بعد التدرب على الرسم واساسياته في موديل تع الورشة هو : الفكرة - تجسيد الفكرة -حيث بداية تصميم اي مشروع لازمك تبداه بفكره او انك تستوحي - تآنسبيغي - من شيء كيف ما كان يكون من الطبيعة كان ام من حاجة آغتيفيسيال المهم يكون معقول مع في واش رح تستخدمه ، وهذ النقطة هي الانطلاقة المبررة لتصميمك لذلك يتطلب انو يكون فيه فكرة
النقطة الاهم لي حبيت نوصلها من هده الصور انو حتى لو كان بمثل هكدا افكار مستوحاة سواءا من خضر او اي شيء آخر، نقوم بوصله مع اشياء مختلفة او بعيدة عنه
الابداع لا حدود له
موالف نديرلكم تجميعة فساتين سهرة القصير الطويل المشنشف السامبل ههه سيرتو تع الدونتال لي تحبهم @لؤلؤة قسنطينة
ليوم فيها غير البصل والخضرا تضرب من رقبة للرجل ههه
حبيت نزود الصور بتعليقات خفيفة على ذوقي الفكاهي
مولات شهر جانفي :
يا اللي من الفوق حمرة طوماطيس ولتحت بطاطاراكي ارتيست كي يشوفوك الذراري يقولولك خالتي شيبس ---هيهيهييي يادرى كي جيتك ؟؟--
مولات فيفري :
زايدة في فيفري وقشك بصل فيولي لوكان تشديه بصوابعك العشرة في يدك كي الكرة يتعصر ويطيح للناس الدمعة ---هيهيهييي يادرى كي جيتك ؟؟--
مولات مارس :
لبسوك هامبرغر فيه السمسم فكرني بالبلوزة تع بكري معمرة بالمور ومولاتها فالعرس غي ددووور كي الموتووور ضحكتني السلاطة مشرشفة ههه هووولاآآ سينيوووورآآآآآآ ---هيهيهييي يادرى كي جيتك ؟؟--
أفريل وصاحبته :
السلاطة بالحق مليحة للمعدة لباسك كي الرادار حاكم كل الجهات ساتيلايت يا بن عمي هه تفكريني بشعري كي يكون مكشرد ونوض بيه الصباح نخلع الغاشي وااع ههه ---هيهيهييي يادرى كي جيتك ؟؟--
مولا مايو :
هه ياعيني على الللباقة ياعيني تحليلي حسب اللوون تع الفستان : تبانلي عجوزتك وحد اليوم قاتلي يحمر وجهك ااا بينتي ويسود وجه عديانك ---هيهيهييي يادرى كي جيتك ؟؟--
ههه صاحبة هدا الشهر الصيفي :
يابنتي هدو قرون مابنتي مي راكي ضاربة حطة كما موالف نشوفو على الانسان البدائي سلكوك غي الاوراق ---هيهيهييي يادرى كي جيتك ؟؟--
بعدو بعدو على مولات جويلية
لبساك شباب آتونسيو تقربوني يا لحباب راني هازة رزمة سنابل لي يقرب يتبيكا ويهبل ههه ---هيهيهييي يادرى كي جيتك ؟؟--
اوت
يا يمى على الشيفلور بيض مشي باج كون جا يطويل يجيك غوب دو ماغياج ، االله يكتبلك سعد الهنا ---هيهيهييي يادرى كي جيتك ؟؟--
سبتمبر قلبي عليها دمر لباسها ماقارون عندها رقصة سبنيول من تحت ملون تحسب طاوس أمازون ---هيهيهييي يادرى كي جيتك ؟؟--
اكتوبر :
ياخويا ياخويا على التين مولات الزين وتديه حنين قلبو عسل يعبق كي الياسمين ---هيهيهييي يادرى كي جيتك ؟؟--
نوفمبر ما عرفت نتي هازا لباسك ولا هو هازك الله يجيبلك سعد الهنا لي يهزك فوق راسو كي السلطانة ---هيهيهييي يادرى كي جيتك ؟؟--
هاد الشهر وهد اللبسة بالتحديد ما نحطلهااش تعليق هههه نتوما لي تعلقو ماتقرصوش الحالة برك هه راني زايدة فيه
كل واحدة تلقنا وش من شهر زايدة
يا اللي من الفوق حمرة طوماطيس ولتحت بطاطاراكي ارتيست كي يشوفوك الذراري يقولولك خالتي شيبس ---هيهيهييي يادرى كي جيتك ؟؟--
مولات فيفري :
زايدة في فيفري وقشك بصل فيولي لوكان تشديه بصوابعك العشرة في يدك كي الكرة يتعصر ويطيح للناس الدمعة ---هيهيهييي يادرى كي جيتك ؟؟--
مولات مارس :
لبسوك هامبرغر فيه السمسم فكرني بالبلوزة تع بكري معمرة بالمور ومولاتها فالعرس غي ددووور كي الموتووور ضحكتني السلاطة مشرشفة ههه هووولاآآ سينيوووورآآآآآآ ---هيهيهييي يادرى كي جيتك ؟؟--
أفريل وصاحبته :
السلاطة بالحق مليحة للمعدة لباسك كي الرادار حاكم كل الجهات ساتيلايت يا بن عمي هه تفكريني بشعري كي يكون مكشرد ونوض بيه الصباح نخلع الغاشي وااع ههه ---هيهيهييي يادرى كي جيتك ؟؟--
مولا مايو :
هه ياعيني على الللباقة ياعيني تحليلي حسب اللوون تع الفستان : تبانلي عجوزتك وحد اليوم قاتلي يحمر وجهك ااا بينتي ويسود وجه عديانك ---هيهيهييي يادرى كي جيتك ؟؟--
ههه صاحبة هدا الشهر الصيفي :
يابنتي هدو قرون مابنتي مي راكي ضاربة حطة كما موالف نشوفو على الانسان البدائي سلكوك غي الاوراق ---هيهيهييي يادرى كي جيتك ؟؟--
بعدو بعدو على مولات جويلية
لبساك شباب آتونسيو تقربوني يا لحباب راني هازة رزمة سنابل لي يقرب يتبيكا ويهبل ههه ---هيهيهييي يادرى كي جيتك ؟؟--
اوت
يا يمى على الشيفلور بيض مشي باج كون جا يطويل يجيك غوب دو ماغياج ، االله يكتبلك سعد الهنا ---هيهيهييي يادرى كي جيتك ؟؟--
سبتمبر قلبي عليها دمر لباسها ماقارون عندها رقصة سبنيول من تحت ملون تحسب طاوس أمازون ---هيهيهييي يادرى كي جيتك ؟؟--
اكتوبر :
ياخويا ياخويا على التين مولات الزين وتديه حنين قلبو عسل يعبق كي الياسمين ---هيهيهييي يادرى كي جيتك ؟؟--
نوفمبر ما عرفت نتي هازا لباسك ولا هو هازك الله يجيبلك سعد الهنا لي يهزك فوق راسو كي السلطانة ---هيهيهييي يادرى كي جيتك ؟؟--
هاد الشهر وهد اللبسة بالتحديد ما نحطلهااش تعليق هههه نتوما لي تعلقو ماتقرصوش الحالة برك هه راني زايدة فيه
كل واحدة تلقنا وش من شهر زايدة