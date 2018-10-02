فساتين بنات اللمة حسب شهر ميلادهن ههه

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الموضوع يحتوي على جانب فكاهي بالدرجة الاولى لكن من جهة أخرى بتأملي فيه هي ايضا صور ليست فقط للمرح والضحك انما تلملم ايضا الابداع في مجالين الاول يخدم الثاني إن صح التعبير وان صح الذكاء في توظيف الاول للثاني هنا أقصد الرسم هدا حتى لو كان لغرض المزاح او لغرض انو تكون فكرة جديدة في الرسم لكن فعلا قادر يكون مساعد او يكون الفكرة الام لتصميم شيء آخر مثل الملابس ولم لا ؟

طلاب الهندسة المعمارية في اول سنة بالجامعة كان التعليم الاولي والاساسي لي ركزولنا عليه طبعا من بعد التدرب على الرسم واساسياته في موديل تع الورشة هو : الفكرة - تجسيد الفكرة -حيث بداية تصميم اي مشروع لازمك تبداه بفكره او انك تستوحي - تآنسبيغي - من شيء كيف ما كان يكون من الطبيعة كان ام من حاجة آغتيفيسيال المهم يكون معقول مع في واش رح تستخدمه ، وهذ النقطة هي الانطلاقة المبررة لتصميمك لذلك يتطلب انو يكون فيه فكرة

النقطة الاهم لي حبيت نوصلها من هده الصور انو حتى لو كان بمثل هكدا افكار مستوحاة سواءا من خضر او اي شيء آخر، نقوم بوصله مع اشياء مختلفة او بعيدة عنه

الابداع لا حدود له

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موالف نديرلكم تجميعة فساتين سهرة القصير الطويل المشنشف السامبل ههه سيرتو تع الدونتال لي تحبهم @لؤلؤة قسنطينة

ليوم فيها غير البصل والخضرا تضرب من رقبة للرجل ههه

حبيت نزود الصور بتعليقات خفيفة على ذوقي الفكاهي