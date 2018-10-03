وداعا لمشاكل البشرة😍😍

sanaya
:: عضو فعّال ::
- إنضم
- 8 ديسمبر 2016
- المشاركات
- 2,189
- الإعجابات
- 5,095
- النقاط
- 611
- العمر
- 27
- محل الإقامة
- الجزائر
- الجنس
- أنثى
سلام حباباتي😍
اليوم حابة نشارككم أحد أروع الطرق للحفاظ على البشرة و التخلص من مشاكلها سواءا الإرهاق الظاهر للعيان بسبب قلة النوم أو مشكل الحبوب و كذلك تعالج البقع إن وجدت على المدى البعيد و تعمل على توحيد لون البشرة
و تحافظ على شباب بشرتك لأطول مدة ممكنة و اليابانيون يعتمدون هذه الطريقة كثيرا لذلك يبدون في عمر الستين بوجوه مشرقة و نضرة و السبب هو:
التدليك 🌼المساج
فوائده:
👈ينشط الدورة الدموية بالوجه فيبدو أكثر شبابا و نضارة
👈ينظف البشرة تنظيفا عميقا و كذلك يزيل كل آثار الماكياج فينقص مشكل الحبوب لدرجة كبيرة و قد ينعدم
👈و كذلك يعالج البقع البنية على المدى البعيد و يوحد لون البشرة و يؤخر ظهور التجاعيد خصوصا لمن يسهرن كثيرا
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
أنا أعتمد هذه الطريقة يوميا قبل النوم وزيتي المفضل هو زيت الزيتون ولكن😩
👈استعملي زيت الزيتون الذي يكون أصليا غالبا ما يأتي من منطقة القبائل و رائحته خفيفة جدا (يعني غير مقرفة) وكذلك لونه باهت ولكنه أصلي
👈ويمكنك أيضا استعمال زيوت أخرى كزيت اللوز المر و زيت الأركان
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
😍أما عن طريقة التدليك فالقاعدة تقول أن التدليك دائما يكون من منتصف الوجه نحو الخارج و من تحت للفوق
بالنسبة للجفون لا تضغطي عليها كثيرا حتى لا تسببي تمددا فيها لأنها منطقة رقيقة و حساسة
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
👈و عن تجربتي الخاصة التدليك هو أروع طريقة يمكنك اعتمادها للحفاظ.على بشرتك بعيدا عن الكريمات التي تحوي مواد كيمائية 👌👌
سلام🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼
اليوم حابة نشارككم أحد أروع الطرق للحفاظ على البشرة و التخلص من مشاكلها سواءا الإرهاق الظاهر للعيان بسبب قلة النوم أو مشكل الحبوب و كذلك تعالج البقع إن وجدت على المدى البعيد و تعمل على توحيد لون البشرة
و تحافظ على شباب بشرتك لأطول مدة ممكنة و اليابانيون يعتمدون هذه الطريقة كثيرا لذلك يبدون في عمر الستين بوجوه مشرقة و نضرة و السبب هو:
التدليك 🌼المساج
فوائده:
👈ينشط الدورة الدموية بالوجه فيبدو أكثر شبابا و نضارة
👈ينظف البشرة تنظيفا عميقا و كذلك يزيل كل آثار الماكياج فينقص مشكل الحبوب لدرجة كبيرة و قد ينعدم
👈و كذلك يعالج البقع البنية على المدى البعيد و يوحد لون البشرة و يؤخر ظهور التجاعيد خصوصا لمن يسهرن كثيرا
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
أنا أعتمد هذه الطريقة يوميا قبل النوم وزيتي المفضل هو زيت الزيتون ولكن😩
👈استعملي زيت الزيتون الذي يكون أصليا غالبا ما يأتي من منطقة القبائل و رائحته خفيفة جدا (يعني غير مقرفة) وكذلك لونه باهت ولكنه أصلي
👈ويمكنك أيضا استعمال زيوت أخرى كزيت اللوز المر و زيت الأركان
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
😍أما عن طريقة التدليك فالقاعدة تقول أن التدليك دائما يكون من منتصف الوجه نحو الخارج و من تحت للفوق
بالنسبة للجفون لا تضغطي عليها كثيرا حتى لا تسببي تمددا فيها لأنها منطقة رقيقة و حساسة
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
👈و عن تجربتي الخاصة التدليك هو أروع طريقة يمكنك اعتمادها للحفاظ.على بشرتك بعيدا عن الكريمات التي تحوي مواد كيمائية 👌👌
سلام🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼