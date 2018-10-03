وداعا لمشاكل البشرة😍😍

سلام حباباتي😍اليوم حابة نشارككم أحد أروع الطرق للحفاظ على البشرة و التخلص من مشاكلها سواءا الإرهاق الظاهر للعيان بسبب قلة النوم أو مشكل الحبوب و كذلك تعالج البقع إن وجدت على المدى البعيد و تعمل على توحيد لون البشرةو تحافظ على شباب بشرتك لأطول مدة ممكنة و اليابانيون يعتمدون هذه الطريقة كثيرا لذلك يبدون في عمر الستين بوجوه مشرقة و نضرة و السبب هو:التدليك 🌼المساجفوائده:👈ينشط الدورة الدموية بالوجه فيبدو أكثر شبابا و نضارة👈ينظف البشرة تنظيفا عميقا و كذلك يزيل كل آثار الماكياج فينقص مشكل الحبوب لدرجة كبيرة و قد ينعدم👈و كذلك يعالج البقع البنية على المدى البعيد و يوحد لون البشرة و يؤخر ظهور التجاعيد خصوصا لمن يسهرن كثيرا❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤أنا أعتمد هذه الطريقة يوميا قبل النوم وزيتي المفضل هو زيت الزيتون ولكن😩👈استعملي زيت الزيتون الذي يكون أصليا غالبا ما يأتي من منطقة القبائل و رائحته خفيفة جدا (يعني غير مقرفة) وكذلك لونه باهت ولكنه أصلي👈ويمكنك أيضا استعمال زيوت أخرى كزيت اللوز المر و زيت الأركان❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤😍أما عن طريقة التدليك فالقاعدة تقول أن التدليك دائما يكون من منتصف الوجه نحو الخارج و من تحت للفوقبالنسبة للجفون لا تضغطي عليها كثيرا حتى لا تسببي تمددا فيها لأنها منطقة رقيقة و حساسة❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤👈و عن تجربتي الخاصة التدليك هو أروع طريقة يمكنك اعتمادها للحفاظ.على بشرتك بعيدا عن الكريمات التي تحوي مواد كيمائية 👌👌سلام🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼