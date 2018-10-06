مهم جدا و خطير ـ إرسال الأطفال إلى الدكاكين

بسم الله

و الصلاة و السلام على أشرف خلق الله

سيدنا محمد و من سار على هاه إلى يوم الدين ثم أما بعد



قبل فترة شفت فيديو لشيخ تاجر صاحب دكان ـ الشيخ كبير السن يقارب 80 سنة

جات عنده طفلة ممكن 9 ـ 10 سنين لا أكثر



الطفلة جات على نية تشري لكن الخبيث شيبة النار

كان يتعمد يمسكلها و يلمسها في أماكن حساسة

الطفلة كانت بريئة كانت تتهرب و في نفس الوقت كملت تشري مستلزماتها



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أكيييد أمر محزن جدا جدا جدا

طفلة ممكن في عمر أصغر أحفاد هاذ الشيخ

حسيت بالغضب و بالحزن و تقلقت بزاااف



للأسف مازالنا نية بزاااف حنا كااامل

ممكن يجي الإنسان تعبان من الخدمة و ما يقدرش يروح يقضي يرسل ولده أو بنته لصاحب دكان خبيث

يبطن الخبث و يفصح عن الصلاح

و ما أكثر الذيابة في ثوب الملائكة وما أكثر أصحاب النية من أمثالنا



صح ما نقدروش نعرفوا لكن الإحتياط واجب

حتى إذا كان الغاية هي أننا نخلي الأولاد يتعلموا يقضوا

معليش كااين حل

نخلي ولدي أو بنتي تقضي بشرط نكون أنا مرافق ليهم

و نخليهم يتعلموا

نكون حارس ليهم في ظل أنتشار الذياابة



و نزيدكم معلومة أغلب لما نقول أغلب يعني اكثر من 90 بالمية من الذكاكين فيها

مقصورة أو غرفة خلفية



يعني طفل أو طفلة صغيرة يسهل اقاعهم في الفخ

مثلا يقول للطفل الشي اللي راك حاب تشريه راه في الغرفة روح جيبه



إذن خاوتي و خواتاتي حذاري كل الحذر أنك تقرا لمان و ترسل إبنك أو بنتك للدكان لوحدهم

خصوصا في أوقات اللي يكون الغاشي قليل

كالقيلولة أو في الصباح الباكر



في الأخير نقول ربي يحفظ لينا كل أولادنا

و كل واحد شرير و حاب الشر لطفل أو طفلة ربي يفضحه و يجعل كيده و تدبيره و في تدميره