Nacer Eddine 2012
:: عضو مُتميز ::
شخصيات إيجابية ناجحة
كل شخص وله طموح ، كل شاب إلا ولو هدف
لكن هل هذا الهدف سيتحقق ؟
وأنا أبحث عن شخصية عادية جدا لكنها مشحونة بطاقة إيجابية قوية جدا
وجدت شخص من بين العديد من الأشخاص أعجبتني همته و شهامته
وإسراره و عزيمته فأردت أن أعرفكم على هذه الشخصية
فهي صراحة تجعلنا نتفائل ، تجعلنا نأمل بغد أفضل
وقد فضلت إختيار هذه الشخصية لأنها غير معروفة
شخصية عادية جدا وهذا حتى يكون قدوة لشبابنا الطموح لغدا أفضل
صراحة إسمه لا يهم بقدر ما يهمنا مساره
هذا المسار يستطيع أي شخص إتخاذه أو إتخاذ مسلك مشابه له
المهم التوكل على الله
ومع هذا سأضع إسمه
شكير دحماني
إسم عادي غير معروف ولهذا الأسماء لا تهم بل ما يهمنا أفعاله
فتعالوا لنتعرف عليه
صراحة وأنا أتتبع مسيرته فهي تصلح لعمل فيلم كقدوة لشبابنا
إنه شاب يسكن في حي شعبي فقير
كان يعمل سائق سيارة و هو في سن الثامنة عشر
بعدها أراد أن يهاجر إلى بريطانيا باحثا عن قوة عيشه
وطبعا بدأ شيء فشيء يعمل بكل جد في أي عمل كان
لا يشترط و لا يبالي
فعمل في المطابخ
ثم إشتغل كميكاني لتصليح السيارات وهكذا كل ما تتيح له فرصة إلا ويتقدم إلى الأمام فلا يخاف و لا يبالي ولا يشترط
ومع مرور السنين دخل في سلك الإسعاف كممرض فقد كان تخصصه الإسعافات الإستعجالية لأمراض القلب
فكل ما كان فيه شخص في لندن يشتكي من قلبه إلا وتجده هو أول شخص من رجال الإسعاف متواجد في المكان
فهل إكتفى بهذه المهنة ؟
أم أنه شاب يطمح لما هو أكثر
فما شاء الله عليه فقد كان رياضي مميز
بحيث كان يمارس عدة رياضات في المصارعات الحرة
فإنظم لمعاهد متخصصة حيث أصبح يحتك بالمحترفين
وبأبطال عالميين
كل شخص وله طموح ، كل شاب إلا ولو هدف
لكن هل هذا الهدف سيتحقق ؟
وأنا أبحث عن شخصية عادية جدا لكنها مشحونة بطاقة إيجابية قوية جدا
وجدت شخص من بين العديد من الأشخاص أعجبتني همته و شهامته
وإسراره و عزيمته فأردت أن أعرفكم على هذه الشخصية
فهي صراحة تجعلنا نتفائل ، تجعلنا نأمل بغد أفضل
وقد فضلت إختيار هذه الشخصية لأنها غير معروفة
شخصية عادية جدا وهذا حتى يكون قدوة لشبابنا الطموح لغدا أفضل
صراحة إسمه لا يهم بقدر ما يهمنا مساره
هذا المسار يستطيع أي شخص إتخاذه أو إتخاذ مسلك مشابه له
المهم التوكل على الله
ومع هذا سأضع إسمه
شكير دحماني
إسم عادي غير معروف ولهذا الأسماء لا تهم بل ما يهمنا أفعاله
فتعالوا لنتعرف عليه
صراحة وأنا أتتبع مسيرته فهي تصلح لعمل فيلم كقدوة لشبابنا
إنه شاب يسكن في حي شعبي فقير
كان يعمل سائق سيارة و هو في سن الثامنة عشر
بعدها أراد أن يهاجر إلى بريطانيا باحثا عن قوة عيشه
وطبعا بدأ شيء فشيء يعمل بكل جد في أي عمل كان
لا يشترط و لا يبالي
فعمل في المطابخ
ثم إشتغل كميكاني لتصليح السيارات وهكذا كل ما تتيح له فرصة إلا ويتقدم إلى الأمام فلا يخاف و لا يبالي ولا يشترط
ومع مرور السنين دخل في سلك الإسعاف كممرض فقد كان تخصصه الإسعافات الإستعجالية لأمراض القلب
فكل ما كان فيه شخص في لندن يشتكي من قلبه إلا وتجده هو أول شخص من رجال الإسعاف متواجد في المكان
فهل إكتفى بهذه المهنة ؟
أم أنه شاب يطمح لما هو أكثر
فما شاء الله عليه فقد كان رياضي مميز
بحيث كان يمارس عدة رياضات في المصارعات الحرة
فإنظم لمعاهد متخصصة حيث أصبح يحتك بالمحترفين
وبأبطال عالميين