شخصيات إيجابية ناجحة

فبما أنه يكسب طاقة و همة ونشاط وحيويةدخل كذلك في سلك الحماية المدنيةفأجرى عدة تربصات فتخرج بعدة ديبلوماتخاصة وأن بريطانيا معروفة في مجال الحمايةفبفضل توكله على الله وتفانيه في عملهبدأت سيرته الذاتية ترتقي وأصبح معروففأصبح يحرس الشخصيات الرفيعة المستوىمن قنصليات عالمية عديدةوحتى من عدة رؤساء دولومن شخصيات معروفة كرئيس الوزراء تومي بليروهذا ما جعله يصل لحد حماية الأسرة المالكةمنبرنس هاري و شالر و فيليبفكلما أتت شخصية بارزة وإلا وتجده هو المنسق الرئيسي لطاقم الحراسةكان يقول دائما أتوكل على اللهأئدي فرائضي أصلي و أصوم و أتصدقلا يقترب من الحرام ملتزم يعتز بإسلامهلا يخالط الناس السلبيين يطمح دائما لما يراه خير ولا يترددوبما أن العقل السليم في الجسم السليمكان متعدد المواهبحتى في مهنة الصحافةفكان يعلق ويدير حوارات مع الملاكمين و الرياضيينومع دائما إسراره وسيرته الذاتية الخارقةجعلته يصبح الصحفي المعتمد لدى أكبر هيئة عالمية لكرة القدم الفيفافتجده متواجد مع كبار اللاعبين و المدربينوكما ذكرت تبارك الله يملك شحنة و طاقة رهيبةفقد درس في سلك الطب وتحصل على ديبلوم يخول لهأن يصبح مختص في الدلكومع مرور السنين فتح عيادة متخصصة في الدلكفكان يأتونه رياضيين مشاهير وبالخصوص في الملاكمة و المصارعةمن جميع أنحاء العالمومع تربصاته العديدة و تحصله للعديد من الديبلومات أصبح يعالج بالحجامة بطريقة علمية محترفة وهذا ما زاد من شهرتهخصوصا وأن كان شعاره ونيته أن جعلها في سبيل اللهفإذا آتاه فقير فلن يدفع شيءوللعامة يدفعون فقط سعر رمزي لأجل فقط دفع الكراء و الكهرباء و الأطباء و الممرضين في عيادتهلا يطلب فقط إلا السعر الرمزي ليتمكن من إستمرار فتح عيادتهصراحة شخصية أعتبرها كقدوة لشبابناإنسان ناشط تجدها ينشط عدة جمعيات خيريةتراه في المساجدفي التجمعات الكبيرة مثل إحتفالات عيد الأضحى و عيد الفطرفالمصالح الحماية المدنية هو من يتكفل بهاتجده هو المعتمد الرسمي لتجميع التبرعات و الصدقاتسواء في إفطار الصائم أو في إصلاح مصعد عمارة لحي شعبي فقيربحيث يقدم أشرطة يبين فيها أين تذهب أموال المتصدق بكل شفافيةومن حسن نيته و روحه و دمه الخفيفأصبح في كل سنة يزور حيه الشعبي القديمحيث لا ينسى أصوله وعشرة طفولتهفيستدعي ويضيف أكثر من 120 إمرأة في حيه وضواحيهلينقلهم في فسحة وهو يتكفل بمصاريف النقل و الأكل و الفسحةولا يطلب منهم سوى الدعاءفالله أيكثر من أمثال هذه الشخصيات و التي تتوكل على اللهفأعطاهم الله من رزقه وفتح لهم أبواب الخيرات