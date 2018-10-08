شخصيات إيجابية ناجحة

N

Nacer Eddine 2012

:: عضو مُتميز ::
#1
إنضم
25 نوفمبر 2012
المشاركات
736
الإعجابات
563
النقاط
31
#1
شخصيات إيجابية ناجحة
كل شخص وله طموح ، كل شاب إلا ولو هدف
لكن هل هذا الهدف سيتحقق ؟
وأنا أبحث عن شخصية عادية جدا لكنها مشحونة بطاقة إيجابية قوية جدا
وجدت شخص من بين العديد من الأشخاص أعجبتني همته و شهامته
وإسراره و عزيمته فأردت أن أعرفكم على هذه الشخصية
فهي صراحة تجعلنا نتفائل ، تجعلنا نأمل بغد أفضل
وقد فضلت إختيار هذه الشخصية لأنها غير معروفة
شخصية عادية جدا وهذا حتى يكون قدوة لشبابنا الطموح لغدا أفضل

صراحة إسمه لا يهم بقدر ما يهمنا مساره
هذا المسار يستطيع أي شخص إتخاذه أو إتخاذ مسلك مشابه له
المهم التوكل على الله
ومع هذا سأضع إسمه

شكير دحماني



إسم عادي غير معروف ولهذا الأسماء لا تهم بل ما يهمنا أفعاله
فتعالوا لنتعرف عليه

صراحة وأنا أتتبع مسيرته فهي تصلح لعمل فيلم كقدوة لشبابنا


إنه شاب يسكن في حي شعبي فقير
كان يعمل سائق سيارة و هو في سن الثامنة عشر
بعدها أراد أن يهاجر إلى بريطانيا باحثا عن قوة عيشه

وطبعا بدأ شيء فشيء يعمل بكل جد في أي عمل كان
لا يشترط و لا يبالي
فعمل في المطابخ




ثم إشتغل كميكاني لتصليح السيارات وهكذا كل ما تتيح له فرصة إلا ويتقدم إلى الأمام فلا يخاف و لا يبالي ولا يشترط

ومع مرور السنين دخل في سلك الإسعاف كممرض فقد كان تخصصه الإسعافات الإستعجالية لأمراض القلب
فكل ما كان فيه شخص في لندن يشتكي من قلبه إلا وتجده هو أول شخص من رجال الإسعاف متواجد في المكان




فهل إكتفى بهذه المهنة ؟



أم أنه شاب يطمح لما هو أكثر



فما شاء الله عليه فقد كان رياضي مميز
بحيث كان يمارس عدة رياضات في المصارعات الحرة
فإنظم لمعاهد متخصصة حيث أصبح يحتك بالمحترفين
وبأبطال عالميين








































 
N

Nacer Eddine 2012

:: عضو مُتميز ::
#2
إنضم
25 نوفمبر 2012
المشاركات
736
الإعجابات
563
النقاط
31
#2


فبما أنه يكسب طاقة و همة ونشاط وحيوية
دخل كذلك في سلك الحماية المدنية
فأجرى عدة تربصات فتخرج بعدة ديبلومات
خاصة وأن بريطانيا معروفة في مجال الحماية























فبفضل توكله على الله وتفانيه في عمله
بدأت سيرته الذاتية ترتقي وأصبح معروف
فأصبح يحرس الشخصيات الرفيعة المستوى
من قنصليات عالمية عديدة






وحتى من عدة رؤساء دول
ومن شخصيات معروفة كرئيس الوزراء تومي بلير


وهذا ما جعله يصل لحد حماية الأسرة المالكة

من
برنس هاري و شالر و فيليب





فهل كان هو يعتقد أنه سيصل لهذا ؟
هل كان أي شخص يعتقد أن شاب فقير آتي من حي شعبي فقير
لا يملك شهادات فقط مجرد سائق سيارة أجرة
لحارس أمين للأسرة المالكة ؟


بل و أصبح هو المدير الذي يتحكم بجميع حراس الشخصيات العالمية

وقد مرت عليه شخصيات عديدة منها الملاكم العالمي ميك تيزن و العداء العالمي أوسن بولت وبعض اللاعبين في كرة القدم






فكلما أتت شخصية بارزة وإلا وتجده هو المنسق الرئيسي لطاقم الحراسة


كان يقول دائما أتوكل على الله
أئدي فرائضي أصلي و أصوم و أتصدق
لا يقترب من الحرام ملتزم يعتز بإسلامه


لا يخالط الناس السلبيين يطمح دائما لما يراه خير ولا يتردد


وبما أن العقل السليم في الجسم السليم
كان متعدد المواهب




حتى في مهنة الصحافة
فكان يعلق ويدير حوارات مع الملاكمين و الرياضيين










ومع دائما إسراره وسيرته الذاتية الخارقة
جعلته يصبح الصحفي المعتمد لدى أكبر هيئة عالمية لكرة القدم الفيفا

فتجده متواجد مع كبار اللاعبين و المدربين

















وكما ذكرت تبارك الله يملك شحنة و طاقة رهيبة
فقد درس في سلك الطب وتحصل على ديبلوم يخول له
أن يصبح مختص في الدلك





ومع مرور السنين فتح عيادة متخصصة في الدلك
فكان يأتونه رياضيين مشاهير وبالخصوص في الملاكمة و المصارعة
من جميع أنحاء العالم




ومع تربصاته العديدة و تحصله للعديد من الديبلومات أصبح يعالج بالحجامة بطريقة علمية محترفة وهذا ما زاد من شهرته
خصوصا وأن كان شعاره ونيته أن جعلها في سبيل الله
فإذا آتاه فقير فلن يدفع شيء
وللعامة يدفعون فقط سعر رمزي لأجل فقط دفع الكراء و الكهرباء و الأطباء و الممرضين في عيادته
لا يطلب فقط إلا السعر الرمزي ليتمكن من إستمرار فتح عيادته




صراحة شخصية أعتبرها كقدوة لشبابنا
إنسان ناشط تجدها ينشط عدة جمعيات خيرية
تراه في المساجد




في التجمعات الكبيرة مثل إحتفالات عيد الأضحى و عيد الفطر
فالمصالح الحماية المدنية هو من يتكفل بها
تجده هو المعتمد الرسمي لتجميع التبرعات و الصدقات
سواء في إفطار الصائم أو في إصلاح مصعد عمارة لحي شعبي فقير
بحيث يقدم أشرطة يبين فيها أين تذهب أموال المتصدق بكل شفافية

ومن حسن نيته و روحه و دمه الخفيف
أصبح في كل سنة يزور حيه الشعبي القديم
حيث لا ينسى أصوله وعشرة طفولته
فيستدعي ويضيف أكثر من 120 إمرأة في حيه وضواحيه
لينقلهم في فسحة وهو يتكفل بمصاريف النقل و الأكل و الفسحة
ولا يطلب منهم سوى الدعاء


فالله أيكثر من أمثال هذه الشخصيات و التي تتوكل على الله
فأعطاهم الله من رزقه وفتح لهم أبواب الخيرات





https://postimg.cc/ZCMPmbtZ
 
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