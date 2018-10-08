وثائق تغيير الإسم الشخصي في الجزائر 2018

Z

zeroug

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وثائق تغيير الإسم الشخصي في الجزائر 2018

1 - طلب خطي تأخذه من البلدية تذكر في الإسم الجديد مع ذكر أسباب مقنعة لتغييره ( إذا كان الإسم المراد تغييره ليس فيه عيب و شائع بين الناس مثل : محمد - أكرم - سفيان - فاروق - مصطفى . حينها تقل نسبة قبول طلب تغييره لدرجة 5℅ . أما الأسماء التي أغلبها يقبل فيها الطلب هي الأسماء القديمة و المشينة و التي ليس لها معنى مثل : قويدر - لعور - لطرش - بوزيد - القعدة - العقون

2 - شهادة ميلاد أصلية للمعني .
- مطلوب : بطاقة التعريف الوطنية أو الدفتر العائلي أو شهادة ميلاد قديمة

3 - شهادة ميلاد أصلية للأب .
- مطلوب : بطاقة التعريف الوطنية أو الدفتر العائلي أو شهادة ميلاد قديمة

4 - شهادة ميلاد أصلية للجد .
- مطلوب : بطاقة التعريف الوطنية أو الدفتر العائلي أو شهادة ميلاد قديمة

5 - شهادة عائلية .
- مطلوب : الدفتر العائلي

6 - نسخة من بطاقة التعريف الوطنية .

7 - شهادة عدم الإخضاع للضريبة للمعني ( لمن فوق سن 16 سنة ) .
- مطلوب : نسخة من بطاقة التعريف الوطنية و مدة إستخراجها بعد عملية الطلب 10 أيام

8 - شهادة السوابق العدلية رقم 03 .
- مطلوب : شهادة ميلاد أصلية للمعني

9 - نسخة من عقد الزواج .
- مطلوب : الدفتر العائلي
 
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