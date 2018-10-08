وثائق تغيير الإسم الشخصي في الجزائر 2018



1 - طلب خطي تأخذه من البلدية تذكر في الإسم الجديد مع ذكر أسباب مقنعة لتغييره ( إذا كان الإسم المراد تغييره ليس فيه عيب و شائع بين الناس مثل : محمد - أكرم - سفيان - فاروق - مصطفى . حينها تقل نسبة قبول طلب تغييره لدرجة 5℅ . أما الأسماء التي أغلبها يقبل فيها الطلب هي الأسماء القديمة و المشينة و التي ليس لها معنى مثل : قويدر - لعور - لطرش - بوزيد - القعدة - العقون



2 - شهادة ميلاد أصلية للمعني .

- مطلوب : بطاقة التعريف الوطنية أو الدفتر العائلي أو شهادة ميلاد قديمة



3 - شهادة ميلاد أصلية للأب .

- مطلوب : بطاقة التعريف الوطنية أو الدفتر العائلي أو شهادة ميلاد قديمة



4 - شهادة ميلاد أصلية للجد .

- مطلوب : بطاقة التعريف الوطنية أو الدفتر العائلي أو شهادة ميلاد قديمة



5 - شهادة عائلية .

- مطلوب : الدفتر العائلي



6 - نسخة من بطاقة التعريف الوطنية .



7 - شهادة عدم الإخضاع للضريبة للمعني ( لمن فوق سن 16 سنة ) .

- مطلوب : نسخة من بطاقة التعريف الوطنية و مدة إستخراجها بعد عملية الطلب 10 أيام



8 - شهادة السوابق العدلية رقم 03 .

- مطلوب : شهادة ميلاد أصلية للمعني



9 - نسخة من عقد الزواج .

- مطلوب : الدفتر العائلي