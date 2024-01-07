منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 في الجزائر

فريد أبوفيصل

فريد أبوفيصل

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منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 في الجزائر
هي منحة مالية تقدمها الحكومة الجزائرية للنساء اللاتي لا يعملن، سواء كن أرامل أو مطلقات أو غير متزوجات، ويتراوح عمرهن بين 19 و 40 عامًا. تبلغ قيمة المنحة 800 دينار جزائري شهريًا، بالإضافة إلى منحة بقيمة 300 دينار بالملف نفسه للأسرة موجهة للأطفال. يتم تقديم المنحة لمدة عامين، ويمكن تمديدها لعامين آخرين إذا كانت المستفيدة لا تزال مستوفية للشروط.
شروط الحصول على المنحة:
  • الجنسية: يجب أن تكون المتقدمة جزائرية الجنسية.
  • الإقامة: يجب أن تكون مقيمة داخل أراضي الجزائر بشكل مستمر.
  • العمر: يجب أن يكون عمر المتقدمة يتجاوز حد الـ 15 عامًا.
  • الوضع الوظيفي: يجب أن لا تكون المتقدمة امرأة عاملة.
كيفية التسجيل للحصول على المنحة:
يمكن للنساء اللاتي يستوفين الشروط المذكورة أعلاه التسجيل للحصول على المنحة من خلال الموقع الإلكتروني للوكالة الوطنية للتشغيل (ANEMO). يجب على المتقدمة تقديم المستندات التالية:
  • نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
  • شهادة ميلاد.
  • شهادة إقامة.
  • وثيقة تثبت الوضع العائلي (شهادة زواج أو طلاق أو وفاة).
الإجراءات المتبعة بعد التسجيل:
بعد التسجيل، تقوم الوكالة الوطنية للتشغيل بدراسة الملفات المقدمة وتحديد المستفيدات من المنحة. يتم إرسال رسالة نصية قصيرة إلى المستفيدة تتضمن رقم التعريف المهني الخاص بها (NIP) ورقم الحساب البريدي الذي سيتم إيداع المنحة فيه.
الجهات المستفيدة من المنحة:
تستفيد من المنحة النساء الماكثات في البيت اللاتي تتراوح أعمارهن بين 19 و 40 عامًا، ويتراوح دخل الأسرة الشهري بين 20 ألف و 40 ألف دينار جزائري.
أهداف المنحة:
تهدف منحة المرأة الماكثة في البيت إلى:
  • تحسين ظروف معيشة النساء الماكثات في البيت.
  • دعم استقرار الأسرة الجزائرية.
  • المساهمة في الحد من الفقر والبطالة بين النساء.
 
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