تحضير نص عائلة عيني – السنة الثانية متوسط الجيل الثاني

yaso ياسمين
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تحضير نص عائلة عيني
المحور : الحياة العائلية
اللغة العربية – السنة الثانية متوسط – الجيل الثاني
النص
تحضير نص عائلة عيني – التعريف بالكاتب
محمد ديب: (ولد في 21 جويلية 1920 بتلمسان – توفي في 2 ماي 2003 في سان كلو في فرنسا) هو كاتب وأديب جزائري باللغة الفرنسية في مجال الرواية والقصة القصيرة و المسرح و الشعر. من أهم رواياته الدار الكبيرة، الحريق، النول ..
أسئلة الفهم
س: أين تقع دار السبيطار؟، أذكر اوصاف البيت من الداخل و من الخارج، ج: في حي القصبة العتيق بالجزائر العاصمة.
س: من أين تستمد العائلة الجزائرية مقومات تماسكها؟، ج: تستمده من طبيعة العلاقة بين أفرادها (حنان، عطف ..) ومن تعاون أفرادها وسعي الكل لخدمة بعضهم بعضا.
شرح المفردات
رجابها = أماكنها الواسعة ،
حجبت = غطت ،
المتعرش = المرتفع على الخشب فيستظل به ،
الطراز = النمط و الشكل ،
دهاليز = مسالك ضيقة تحت الأرض.
الفكرة العامة
دار سبيطار كأنك تراها وحال عائلة عيني.
المغزى العام من النص
تماسك الأسرة و ترابطها مرهون بالمحافظة على مقوماتها.
ان شاء الله تستفادوا
و بالتوفيق للجميع
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