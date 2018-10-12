تحضير نص عائلة عيني – السنة الثانية متوسط الجيل الثاني

yaso ياسمين

yaso ياسمين

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تحضير نص عائلة عيني
المحور : الحياة العائلية
اللغة العربية – السنة الثانية متوسط – الجيل الثاني


النص


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تحضير نص عائلة عيني – التعريف بالكاتب

محمد ديب: (ولد في 21 جويلية 1920 بتلمسان – توفي في 2 ماي 2003 في سان كلو في فرنسا) هو كاتب وأديب جزائري باللغة الفرنسية في مجال الرواية والقصة القصيرة و المسرح و الشعر. من أهم رواياته الدار الكبيرة، الحريق، النول ..

أسئلة الفهم

س: أين تقع دار السبيطار؟، أذكر اوصاف البيت من الداخل و من الخارج، ج: في حي القصبة العتيق بالجزائر العاصمة.

س: من أين تستمد العائلة الجزائرية مقومات تماسكها؟، ج: تستمده من طبيعة العلاقة بين أفرادها (حنان، عطف ..) ومن تعاون أفرادها وسعي الكل لخدمة بعضهم بعضا.

شرح المفردات

رجابها = أماكنها الواسعة ،
حجبت = غطت ،
المتعرش = المرتفع على الخشب فيستظل به ،
الطراز = النمط و الشكل ،
دهاليز = مسالك ضيقة تحت الأرض.

الفكرة العامة

دار سبيطار كأنك تراها وحال عائلة عيني.

المغزى العام من النص

تماسك الأسرة و ترابطها مرهون بالمحافظة على مقوماتها.






ان شاء الله تستفادوا
و بالتوفيق للجميع
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