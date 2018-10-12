تحضير نص وسائل الإعلام – السنة الثالثة متوسط الجيل الثاني

النص :



أسئلة الفهم

1. ما هي أهمّ خاصّيّة اتّصف بها الإعلام المعاصر؟

2. كيف استطاع الإعام المعاصر بمختلف أنواعه أن يوصل الخبر إلى المتلقّي في وقت

حدوثه؟

3. صنّف وسائل الإعلام المذكورة في النّصّ حسب نوعها وحجم انتشارها .

4. هل يمكن لوسائل الإعلام اليوم الاستغناء عن الشبكة العنكبوتية؟ علّل.

5. ما الوسيلة الإعلامية التي تراها تضررت بسبب انتشار الشبكة العنكبوتية؟

تحضير نص وسائل الإعلام – شرح المفردات

لِلتَوّ: فورًا

سِمَات: مميزات





الفكرة العامّة



صحيح أنّ وسائل الإعلام قد اختلفت في أنواعها بين مرئيّ وسمعيّ ومطبوع ، إلا أنّها تشاركت في هدف واحد هو نقل المعلومة والخبر، هاتوا فكرة مناسبة .



الأفكار الأساسية



الفقرة الأولى [ وسائل الإعلام ... أقصى الشّرق ]حرص الإعلام المرئيّ على بث الجديدة ودور الأقمار والتكنولوجيا



الفقرة الثّانية [ وما يقال ... العنكبوتيّة ] دور الشبكة العنكبوتية في تطور الإعلام المطبوع



الفقرة الثّالثة [ وما ينطبق ... الإعلاميّة ] الجدة والمباشرة والفورية أبرز ما ميز وسائل الإعلام العصريّة





المغزى العام



* وسائل الإعلام هي الكيان الأقوى على سطح الأرض ... لأنّها تحكم عقول الجماهير.

* أعطني إعلاما صادقا أعطيك شعبا واعيا جوزيف جوبلز

* إذا لم تكن فطنا فعليك بالجرائد وسائر وسائل الإعلام مالكوم إكس