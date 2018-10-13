10 عادات نمارسها بشكل مستمر يمكنها تدمير الصحة

1- التحقق من رسائل البريد الإلكتروني في الليل: ممارسو هذه العادة يتعرضون لقدر أكبر من الإجهاد، كما أنهم عرضة أكثر للتوتر.



2- عدم غسل أوراق السلطة: يرفع ذلك نسبة الإصابة بمرض السالمونيلا، كما أن البكتيريا الضارة التي غالباً ما تكون موجودة في السماد يمكن أن تنتقل إلى أوراق السلطة ولا يمكن إزالتها إلا بالغسل اليدوي.



3- الجلوس بوضع تشابك الأرجل: رغم أنها وضعية مريحة لكنها يمكن أن ترفع ضغط الـدم بشكل مؤقت بنسبة 10%، كما أنها تؤدي لتجمع الـدم في الساقين ما يزيد من خطر الإصابة بتجلط الـدم.

4- الضغط على البثور: يؤدي ذلك لتشكل ندبة، وقد يهدد ذلك حياة الشخص؛ لأن الضغط يمكن أن يسبب دخول بكتيريا إلى الـدم.

5- تحميص الخبز: تحميص النشويات ومنها الخبز لفترة طويلة عند درجات حرارة مرتفعة، قد ينتج مركباً كيميائياً يسبب السرطان وفقاً لمنظمة الصحة العالمية.

6- وضع الواقي من الشمس يومياً: رغم أن وضع واقي الشمس أمر حيوي للبشرة، لكن وضعه بشكل يومي يحرم الجسم من فيتامين "D"، ما قد يؤدي للإصابة بهشاشة العظام.



7- شرب الشاب الساخن جداً والقهوة: شرب السوائل الساخنة جداً، يمكن أن يكونوا أكثر عرضة للإصابة بسرطان المريء.



8- استخدام مجففات الأيدي: كشفت دراسات أن مجففات الأيدي في دورات المياه، يمكن أن تمتص جراثيم البراز من الهواء، وتعيدها إلى يديك، وبالتالي فالأفضل استعمال المنشفة الورقية أو القطنية.

9- الاسترخاء يوم العطلة: ربما يحرمنا هذا التصرف من النوم ليلاً، ما يسبب الإرهاق والإفراط في تناول الطعام وحدوث خلل في ساعة الجسم.

10- تنظيف الأسنان بقوة مبالغة: تنظيف الأسنان بشكل يومي أمر ضروري، ولكن استخدام القوة المبالغ فيها في تنظيفها، يعرضها للتآكل والحساسية والإصابة بأمراض اللثة.