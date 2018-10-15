السلام عليكم اعضاء منتدى اللمة الجزائرية

لدي مشكلة تورقني منذ سنوات مع زوجتي و امها و تتلخص فيما يلي

تزوجت زواجا تقليديا عن طريق العائلة زوجة متعلمة ، لم اكن اعرف عنها غير ما ذكروه لي من طرف عائلتي ، المهم انني كنت اود الزواج بامراة ذات اصل و دين ، فوجدت الاصل و الدين لكن شكلا لا مضمونا ، حيث ان زوجتي مصلية ، و امها كذلك ، بدات مشكلتي و انا لا اعلم ادق التفاصيل عن احوالهم و احوال عائلتها ، حيث امها متسلطة و هي الرجل في بيتها و الاب لا يحرك ساكنا ابدا و هي التي تتحكم في كل شيء ، حتى في حياة ابنائها و لم يقتصر الامر الى هذا الحد بل تعدى الى التدخل في حياة ابنتها و بحكم التربية التي تربتها زوجتي حيث ان زوجتي لا تخالف امرا لامها ، و تروي لها كل تفاصيل بيتنا ، و بحكم صفة امها المتسلطة و التي تحاول ان تكون هي السيدة في بيتها و بيت كل ابنائها حاولت مرارا و تكرارا ان تسود في بيتي لكن وجدتني انا عنيد نوعا ما ، و لا اريد ان تتدخل في حياتي و حياة بيتي من زوجة و ابناء ، فما كان لها من حل الا الاستعانة بابتها لكي تمرر مشروعها الذي هو ان تجعل من ابنتها نسخة منها او ان تكون عن طريق ابنتها المتحكمة في بيتي ، حيث لا اجد راحة مع زوجتي في اي امر من امور حياتنا سواء في تربية ابنائي او تسيير بيتي او غيره ، فهي عن طريق ابنتها تتحكم في بيتي بشكل عجيب و مريب ، فكلما نويت ان اعمل شيئا في بيتي كالبناء او شراء مستلزمات فلا اقدر ، رغم اني ميسور الحال فكل اموالي تذهب في اشاياء لا فائدة منها ، و بعدها تحاسبني زوجتي على انني لا اعرف تسيير البيت ، و تطلب مساعدة امها في تلبية متطلبات ابنائي ، فعندما تشتري شيئا لابنائي اي امها ، يكون امره واضحا ، اما ما افعله انا دائما غير واضح و لا ينفع ، فاصبحت دائما اجري وراء ان لا اترك بيتي بحاجة الى اي شيء لكن في كل مرة ، احاول فيها الا و اجد امها تدخل من الباب الواسع ، حاولت مرارا و تكرارا مع زوجتي ان لا تترك امها تتدخل في امورنا الاسرية و الخاصة لكن بدون جدوى ، حتى اصبح الامر لا يطاق ، فاي شيء اريد فعله لكي احسن مستواي المادي او العلمي يبوء بالفشل ، حتى اضل محتاجا و مربوطا لاهلها و العجيب في الامر ان اب زوجتي تسيره حماتي كما تشاء ، الى ان اكتشفت ان الامر فيه شيء اخر غريب و هو السحر ، فكانت دائما احوالي غير مريحة ، سواء في العمل او غيره ، و العجيب ان حتى ابنائي فقدت السيطرة عليهم ، و امهم اي زوجتي لا تبالي بابنائنا في اكلهم و لبسهم ، و تظهر دائما ان العيب مني انني غير موفق في تسيير اسرتي ، فكلما ارقي و ارتاح من سحر الا و يعاود لي سحر اخر ، فحياتي اصبحت جحيم مع هذه الزوجة و امها ، فاصبحت افكر في طلاقها و ارتاح من معناتي ، الا انني افكر ما ذنب ابنائي اكيد انهم سوف يضيعون في جو عائلتهم المتعفن ، او اتزوج عليها و اكيد في مثل هذه الحالة انني ازور زوجتي الاولى و ابنائها و اكيد انها سوف تخرب بيتي الثاني ، بالسحر طبعا لان امها من الواضح ان متمرسة في هذا الامر ، اغيثوني ما العمل جازاكم الله خيرا ، هل ايتم ابنائي الصغار فهم 4 او اتزوج او ماذا افعل انا في تيهان الى حد الجنون