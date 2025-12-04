انا فتاة كنت في علاقة محرمة مسبقا لكنني توقفت عنها و الحمد لله مع اني عانيت حقا من الناحية النفسية

كنت مع ابنت عمي في تلك المرحلة كنا صديقتين قريبتين لكنني لاحظتها انها دائما ماتقبل على المشاكل كثيرة الشكوى ومتهورة وانها دائما ما تؤذيني من الناحية النفسية والجسدية و هي بالفعل في علاقة كما انها دائما ماتقارن نفسها بي وتقول انني لا املك اي مشاكل لكنها كانت تورطني كثيرا وهذا ارهقني كثيرا

ابتعدت عنها لفترة من الوقت غيرت حساباتي على مواقع التواصل الاجتماعي لتجنبها لكنها استمرت بملاحقتي وهي الان تهددني انها ستخبر أهلي بعلاقتي السابقة او ان استمر معها بما تفعله وانا حقا خائفة لا اعرف كيف اخبر والداي

اخبرتها اني سأفعل الشيئ نفسه معها ان اخبرت والداي لكنها كبرت الموضوع حقا بالأخص ان وصل لوالدينا لانه قد يوقف دراستي او يطردني من المنزل حتى

انا حائرة .......