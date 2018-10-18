📖🖊ومضات قصص( اعتني بهوايتك )

حلم كبير

حلم كبير

:: عضو متألق ::
#1
إنضم
24 ديسمبر 2016
المشاركات
4,107
الإعجابات
12,105
النقاط
791
العمر
33
محل الإقامة
فرنسا الجزائر وطني
#1
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📖🖊 ومضات قصص🖋📖


أحضرت اليوم موضوع جديد أرجو أن ينال إعجابكم

كل من لديه هواية الكتابة تمر عليه فترة من ضيق الوقت ويشتاااااق الى كتابة قصة ولو قصيرة

كل من تعود مخه على التخيل والسرحان في أرجاء الكون ،يجد صعوبة في التوقف
كل من لم يتعود على الكتابة وأراد أن يحاول يوما
وضعت هذا الموضوع بين أيدينا لنتمكن من كتابة ومضات قصص

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نعم
قد تخطر على خاطرك قصة أو حتى مشهد من قصة تحب كتابته في ربع ساعة أو أقل

سيكون هذا الموضوع بمثابة كراسة نخربش عليها قصصا صغيرة ،قصصا لا ندعها تمحى ببساطة من ذاكرتنا
لكي نمرن مخيلتنا على الكتابة ،
ولكي لا نبتعد عن هوايتنا

أرجو أن يستقطب هذا الموضوع عشاق الكتابة
وحتى من سيجرب لأول مرة ولا يجرؤون هذه فرصتهم
هنا تجرب لأول مرة كتابة قصة ...

أرجو أن ينال إعجابكم

وأرجو من كل شخص يضع قصة أن يضعها في رد واحد وليس على جزئين لأنها من المفترض أن تكون قصيرة أو ومضة من قصة ..
لكل من يحب التعقيب أو إعطاء ملاحظة على قصة أو ومضة له الحق في ذلك نحن هنا لنتعلم من أخطائنا ;)

أنتظر محاولاتكم لإني أحب القصص 😍

تقبلو مني فائق الاحترام والتقدير
حلم كبير (y)
 
حلم كبير

حلم كبير

:: عضو متألق ::
#2
إنضم
24 ديسمبر 2016
المشاركات
4,107
الإعجابات
12,105
النقاط
791
العمر
33
محل الإقامة
فرنسا الجزائر وطني
#2
سأبدأ أنا
بسم الله

ارتاحت على عتبة باب البيت تلتقط الحجارة والعيدان الصغيرة من صينية القمح المجفف ،وهي تستمع الى أغنية نورة الجزائرية في الراديو " يا ربي سيدي واش عملت أنا ووليدي ربيت وليدي واداتو بنت الرومية ... " كانت تحرك حبات القمح هنا وهناك لكنها سرحانة في زوجها الذي غاب منذ الصباح الباكر ولم يعد ،كانت كلمات الاغنية تزيدها قلقا
نورة الجزائرية من الاصوات الحزينة التي ربطت حقبة الاستعمار بفترة ما بعده ودائما ما يذكر صوتها الجميع بالاحزان التي مرو بها
جلست الخالة الربح وهي قلقة وتعرف أن زوجها ناصر لم يخرج على عادته فقد خرج بعد مشاحنة مع والدته كالعادة على قصة يجب أن تتزوج مرة أخرى لتنجب الولد الذي يحمل اسمك فقد كانت له سبع بنات .
سقطت من عينيها دموعا وهي تعرف أنها الخاسر الوحيد في النهاية ،وأنها هي وبناتها يجب عليهن الاستسلام لحكم الجهل والظلال الذي زرعه الاستعمار وسقاه لمدة قرن ونصف القرن ...
تعرف أنها لن تغير شيئا وأن حب ناصر لها سيفتر ويتفتت أمام مطالب أمه
أطل من وراء الشجيرات يمسك حمارا يجر عربة كبيرة وبادرها بالكلام في لهفة الهارب
- الربح نوضي لبسي البنات ولمي حوايجك وخلينا نهجرو ،ميمتي عندها ولاد غيري ميش وحدانية ،وأنا بلا بيك ما نقدر نعيش ولا نقدر نجيب عليك ضرة ،عشنا فالاستعمار هاذي شحال ،ميش قادر نعيش نفس التجربة تحت سقف داري "
لم تكن تنتظر هذا الجواب وهذه النهاية
لكنها تأكدت من شيء واحد أنها كانت بذرة التغيير التي بدأت منذ ذلك الحين لمحاربة الجهل .

.....
بقلم حلم كبير (y)
 
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