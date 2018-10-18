📖🖊ومضات قصص( اعتني بهوايتك )

📖🖊 ومضات قصص🖋📖

أحضرت اليوم موضوع جديد أرجو أن ينال إعجابكم

كل من لديه هواية الكتابة تمر عليه فترة من ضيق الوقت ويشتاااااق الى كتابة قصة ولو قصيرة

كل من تعود مخه على التخيل والسرحان في أرجاء الكون ،يجد صعوبة في التوقف

كل من لم يتعود على الكتابة وأراد أن يحاول يوما

وضعت هذا الموضوع بين أيدينا لنتمكن من كتابة ومضات قصص

نعم

قد تخطر على خاطرك قصة أو حتى مشهد من قصة تحب كتابته في ربع ساعة أو أقل

سيكون هذا الموضوع بمثابة كراسة نخربش عليها قصصا صغيرة ،قصصا لا ندعها تمحى ببساطة من ذاكرتنا

لكي نمرن مخيلتنا على الكتابة ،

ولكي لا نبتعد عن هوايتنا

أرجو أن يستقطب هذا الموضوع عشاق الكتابة

وحتى من سيجرب لأول مرة ولا يجرؤون هذه فرصتهم

هنا تجرب لأول مرة كتابة قصة ...