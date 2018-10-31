◇◇◇ 》》 عائلاتنا إلى أين تسير،،،،!!!!؟

ربي اغفرلي

ربي اغفرلي

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#1
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#1
عائلاتنا إلى أين تسير،،،،!!!!؟

مقال راااائع جدير بالقراءة

عائلاتنا إلى أين تسير؟... ونحن في زمانٍ ‎طريقنا مملوء بالذئاب المفترسة؟! وقافلة البيت ‎تسير بمفردها،،،!! الى أين ؟

‏‎تيقظوا، لن يبقى شيء اسمه الأسرة كما يخطط لنا...
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‌‎إلى أين نسير؟

بيت خالٍ من المشاعر ... و جوجل متخم بالمشاعر والحب ..
‌‎بيتٌ كل فرد فيه دولة مستقلة، منعزل عن الآخر، ‌‎ومتصل بشخص آخر، خارج هذا البيت‏، لا يعرفه ولا يقربه.

‌‎بيتٌ لا جلسات لا حوارات، لا مناقشات لا مواساة...‌‎

تيقظوا...‌‎هكذا بيوت العنكبوت، واهية...
‌‎
الأب الذي كان تجتمع حوله العائلة... تبدل ‌‎وصار (راوتر)...

‌‎الام التي كانت تلملم البيت بحنانهاورحمتها،
تحولت وصارت واتس آب... ‌‎في بيوتٍ الكل مشغول عن الكل...
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‌‎إلى اين نسير؟

‌‎الأبناء تحولوا من مسؤلين إلى متسولين.
‌‎يتسولون كلمة إعجاب من هنا، ومديح مزيف من هناك... وتفاعل من ذاك وهذا وهذه...

‌‎زمان أصبحنا نستجدي فيه الحنان من الغريب، بعدما بخلنا به على القريب...
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‌‎إلى اين نسير ..؟؟

الزوجة تعلق على كل منشورات الرجال الغرباء، ‌‎وتعجب بصورهم الشخصية...
وزوجها بجانبها يترقب منها كلمة إعجاب ...

و‌‎زوج يلاطف هذه ويتعاطف مع تلك،
وهن غريبات بعيدات... وزوجته بالقرب منه... ولكنها لم تسمع عطفه ولا لطفه...
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‌‎إلى اين نسير؟

أم تراقب كل العالم في مواقع التواصل...
‌‎لا يمر منشور إلا ووضعت بصمتها عليه... ‌‎ولكنها لا تدري ماذا يوجد في بيتها... ‌‎وهل لها بصمة في سكينته ومودته ؟...
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‌‎أب يهتم بكل مشاكل العالم، ويحلل وينظر لكل احداث الأسبوع... ‌‎وهو لا يعلم ماذا يدور في بيته!!... ‌‎ولا يستطيع تحليل الجفاف العاطفي والروحي في بيته...
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‏‎إلى اين نسير..؟

أم يحزنها ذلك الشاب الذي كتب "إني حزين" ‌‎وهي لا تدري أن بنتها غارقة بالحزن والوحدة... ‌‎تتأثر لقصص وهمية يكتبها أناس وهميين..
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‌‎والد يخطط لنصيحة شابة تمر بازمة نفسية... ‌‎وهو لا يهتم بابنته التي تعيش في أزمات...

‏‎ابن معجب بكل شخصيات الفيس..
‌‎ويراها قدوة له، ويحترمها ويبادلها الشكر لما ينشروه، ‌‎ووالده الذي تعب لأجله ‌‎لم يجد منه كلمة شكر ولا مدح..
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‌‎ولم هكذا صار المسير..؟؟...

لأننا نبحث عن رسالتنا خارج البيت... نريد أن نؤدي رسالتنا خارج اسوار البيت..
‌‎مع الاخرين..
‌‎مع البعيدين..
‌‎مع الغرباء مع من لا نعرفهم...
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‌‎ما الحل والعلاج ؟

أن نتيقن أن الرسالة الحقيقية هي التي تبدأ من البيت...
‌‎رسالتنا تبدا من بيوتنا وفي بيوتنا ومع اهلنا….
‌‎ولنعلم أننا عندما نعمل على أداء رسالتنا في البيت ‌‎قبل الشارع ستنتهي أكثر مشاكلنا..
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‌‎للبعض نقول... رسالتكم مبدؤها في بيوتكم ..ليس مطلوبا منكم أن تصلحوا العالم كله... ولكن لو نظف كل واحد منا بيته لأصبح المجتمع كله نظيفا...

‌‎حفظ الله بيوتناً من الاذى، ‌‎وجمع شملنا على التقوى وأصلح حالنا...
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اللّهم أرنا الحق حقاً وأرزقنا اتباعه .. وأرنا الباطل باطلاً وأرزقنا إجتنابه...
حقيقة مؤلمة من واقعنا
◇◇◇◇◇◇◇
 
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