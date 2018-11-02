الندم

خيرة الوهرانية

خيرة الوهرانية

:: عضو منتسِب ::
#1
إنضم
6 أوت 2018
المشاركات
2
الإعجابات
0
النقاط
2
محل الإقامة
وهران
الجنس
أنثى
#1
السلام عليكم
كيراكم يا غاليين ؟ لاباس
إن شاء الله راكم بخير حال و صحة و عافية إن شاء الله
حبيت نهدرلكم على حاجة بزاف تصرالنا
مرات الواحد يندم على تصرف أو جاست داره مع كاش شخص
مرات هاذ الندم يكون شديد بزاف
و أثره على النفس كبير
لذلك الإنسان لازم يراعي تصرفاته
قبل ما تخرج منه ويخمم في العواقب قبل أي شيء
 
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