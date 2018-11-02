السلام عليكم

كيراكم يا غاليين ؟ لاباس

إن شاء الله راكم بخير حال و صحة و عافية إن شاء الله

حبيت نهدرلكم على حاجة بزاف تصرالنا

مرات الواحد يندم على تصرف أو جاست داره مع كاش شخص

مرات هاذ الندم يكون شديد بزاف

و أثره على النفس كبير

لذلك الإنسان لازم يراعي تصرفاته

قبل ما تخرج منه ويخمم في العواقب قبل أي شيء ​