خيرة الوهرانية
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 6 أوت 2018
- المشاركات
- 2
- الإعجابات
- 0
- النقاط
- 2
- محل الإقامة
- وهران
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم
كيراكم يا غاليين ؟ لاباس
إن شاء الله راكم بخير حال و صحة و عافية إن شاء الله
حبيت نهدرلكم على حاجة بزاف تصرالنا
مرات الواحد يندم على تصرف أو جاست داره مع كاش شخص
مرات هاذ الندم يكون شديد بزاف
و أثره على النفس كبير
لذلك الإنسان لازم يراعي تصرفاته
قبل ما تخرج منه ويخمم في العواقب قبل أي شيء
كيراكم يا غاليين ؟ لاباس
إن شاء الله راكم بخير حال و صحة و عافية إن شاء الله
حبيت نهدرلكم على حاجة بزاف تصرالنا
مرات الواحد يندم على تصرف أو جاست داره مع كاش شخص
مرات هاذ الندم يكون شديد بزاف
و أثره على النفس كبير
لذلك الإنسان لازم يراعي تصرفاته
قبل ما تخرج منه ويخمم في العواقب قبل أي شيء
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