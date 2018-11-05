Yasmina.yaso
:: مراقبة عامة ::
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السَلآْم عَلْيُكّمٌ وٍرٍحَمُةّ الله وٍبُرٍكآتُهْ
اخر اجل تسجيلات المراسلة 2019
الديوان الوطني للتعليم و التكوين عن بعد يمدد مهلة تسجيلات المراسلة 2019
نظرا للاقبال المتزايد على التسجيلات عبر الانترنت تقرر تمذيد فترة التسجيلات بالمراسلة للسنة الدراسية 2018-2019 لغاية 15 نوفمبر 2018
فعلى الراغبين في التسجيل عدم تضييع هذه الفرصة
بالتوفيق
اخر اجل تسجيلات المراسلة 2019
الديوان الوطني للتعليم و التكوين عن بعد يمدد مهلة تسجيلات المراسلة 2019
نظرا للاقبال المتزايد على التسجيلات عبر الانترنت تقرر تمذيد فترة التسجيلات بالمراسلة للسنة الدراسية 2018-2019 لغاية 15 نوفمبر 2018
فعلى الراغبين في التسجيل عدم تضييع هذه الفرصة
بالتوفيق