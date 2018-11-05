السَلآْم عَلْيُكّمٌ وٍرٍحَمُةّ الله وٍبُرٍكآتُهْ







اخر اجل تسجيلات المراسلة 2019

الديوان الوطني للتعليم و التكوين عن بعد يمدد مهلة تسجيلات المراسلة 2019



نظرا للاقبال المتزايد على التسجيلات عبر الانترنت تقرر تمذيد فترة التسجيلات بالمراسلة للسنة الدراسية 2018-2019 لغاية 15 نوفمبر 2018

فعلى الراغبين في التسجيل عدم تضييع هذه الفرصة















بالتوفيق ​