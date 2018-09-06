تسجيل متعلم جديد بالمراسلة 2018-2019

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نقدم لكم في هذا الموضوع كيفية تسجيل متعلم جديد بالمراسلة للسنة الدراسية 2018-2019

والمتعلم الجديد هو المتعلم الذي سيسجل باالديزان الوطني للتعليم و التكوين عن بعد من اجل الدراسة بالمراسلة لأول مرة :

:من أجل تسجيل سليم و مكتمل عليك قراءة التعليمات التالية و الالتزام بتطبيقها

من أجل تسجيل سليم و مكتمل عليك قراءة التعليمات التالية و الالتزام بتطبيقها

تعليمات التسجيل عبر الأنترنت

تأكد من صحة المعلومات التي تقوم بحجزها لأنك مسؤول عنها ولا تتحمل الإدارة عواقب أي خطأ ؛



-1

يجب عليك احترام المدة المحددة لطلب التسجيل التي تنتهي في 31 اكتوبر، إذ يؤخذ بعين الاعتبار



-2

التاريخ الموجود على ختم الطابع البريدي فوق الظرف الحامل للملف لبيان ذلك ؛



يجب عليك دفع حقوق التسجيل في أجل لا يتعدى 7 أيام، و بدون ذلك سوف يلغى تسجيلك نهائيا



-3

يجب أن يكون ملفك كاملا ؛



-4

يجب عليك تسليم الملف أو إرساله إلى المركز الجهوي أو مكتب الاتصال في ظرف زمني لا يتعدى أسبوعا بعد دفع حقوق التسجيل؛



-5

يجب عليك إثبات الهوية بتقديم بطاقة التعريف الوطنية في كل التعاملات الإدارية مع المركز الجهوي ؛

-6

حصص الدعم اختيارية ويتم التسجيل فيها بمقابل مبلغ جزافي سنوي بالمركز الجهوي قبل 31أكتوبر؛



-7

إن هذا الطلب يخص التسجيل وإعادة التسجيل للتمدرس فقط

(وعلى الطلبة الراغبين في الترشح (لشهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا

أن يقدموا ملفا خاصا بذلك للمركز الجهوي للتعليم والتكوين عن بعد المنتمين إليه

مع تسديد الحقوق الخاصة بذلك حتى يتمكن المركز من تسجيلهم؛



-8



كل محاولة لتزييف المعلومات لأيّ غرض كان تعرض صاحبها إلى إلغاء طلب تسجيله دون إشعار



-9

مسبق علما أنّه لا يمكن استرجاع حقوق التسجيل مهما كانت الأسباب ؛

انقر على : الموافقة على الشرو لتنتقل الى المرحلة التاية :

طلب التسجيل

اختر الولاية التي تسكن فيها

ثم قم بملأ معلوماتك الشخصية

وطباعة الوثائق

رابط التسجيل( يفتح قبل منتصف سبتمبر 2018 ان شاء الله)